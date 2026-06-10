Три престижные отраслевые награды за одну неделю -- HIZENERGY укрепляет свой статус эталона в области хранения энергии в сегменте C&I

ХЭФЭЙ, Китай, 10 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Июнь 2026 года становится знаменательным периодом для HIZENERGY — бренд получил три авторитетные отраслевые награды за одну неделю. Опираясь на надежные технические возможности и рыночные показатели, HIZENERGY завоевала прочный статус одного из ведущих ориентиров в глобальном коммерческом и промышленном секторе (C&I) хранения энергии.

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Топ-10 промышленных ориентиров ESS за 2025–2026 годы. (Hi-Tech Talk) Самый быстрорастущий бренд в мировой индустрии фотовольтаики и хранения энергии. (PVBL Global) Премия Excellent Award за промышленные и коммерческие интегрированные решения для хранения энергии. (ENERGY BOX)

Эти три награды признают выдающиеся достижения HIZENERGY в получении устойчивых результатов, мощный импульс роста и профессиональную экспертизу в области системной интеграции, предлагая мощное, авторитетное доказательство всесторонней и комплексной силы бренда.

Движимый независимыми инновациями — рост, основанный на сильных сторонах бренда

Четыре года стабильного развития сделали HIZENERGY надежным игроком в области новой энергетики. На сегодняшний день мы развернули более 6 000 единиц хранения энергии на более чем 1 800 проектных площадках, предоставляя решения для десятков отраслей промышленности по всей стране.

Наше устойчивое присутствие на рынке обусловлено собственными комплексными исследованиями и разработками, адаптивностью к нескольким сценариям и профессиональными услугами полного жизненного цикла. Наша серия Enerbox обеспечивает надежное интеллектуальное управление питанием для текстильных, аппаратных, пищевых и крупных коммерческих комплексов.

Хорошо зарекомендовавшие себя проекты — производительность приносит признание в отрасли

Качественные проекты — краеугольный камень доверия рынка. Один из ведущих производителей в Хэнъяне, Хунань столкнулся с нестабильным энергоснабжением и высокими затратами на электроэнергию. Наша команда поставила специализированную интеллектуальную систему хранения энергии мощностью 9 МВт/18,576 МВт-ч, состоящую из 72 блоков ES125-2 с шестью независимыми сетевыми подключениями. Имея отклик на уровне миллисекунд, система без нареканий работает круглый год в круглосуточном режиме.

Она достигла уровня генерации свыше 11 миллионов кВт-ч в год, обеспечивая годовую экономию более 5 миллионов юаней для клиента.

Интегрированные решения премиум-класса — повышение стандартов хранения энергии в сегменте C&I

Современное коммерческое и промышленное (C&I) хранение энергии требует гораздо большего, чем простой набор базовых компонентов. Наши премиальные интегрированные решения отличаются полной совместимостью, точным управлением технологическим процессом и долгосрочной надежностью.

Наши универсальные системы стабильно работают в чрезвычайно холодных прибрежных районах с соляным туманом, гибридных установках для хранения солнечной энергии и проектах централизованного хранения энергии. Благодаря четырем основным технологиям — электронному управлению энергоснабжением, интеллектуальному управлению температурой, облачной диспетчеризации и комплексной системе безопасности — наши продукты обеспечивают стабильную эффективность в сложных условиях эксплуатации.

О компании HIZENERGY

HIZENERGY специализируется на поставке системных решений для хранения энергии в коммерческом и промышленном сегменте (C&I), построенных на основе собственных систем преобразовани энергии в качестве основной технологии. Компания нацелена на решение ключевых задач и удовлетворение критических потребностей в хранении энергии в сегменте C&I. Руководствуясь своей миссией «Гибкая энергия для всех», HIZENERGY стремится предоставить своим клиентам C&I высокоэффективные, интеллектуальные, безопасные и надежные решения для хранения энергии. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.hizenergy-ess.com.

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