HIZENERGY fait ses débuts au salon The smarter E Europe 2026 avec des solutions de stockage haute puissance et des partenariats stratégiques

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ – HIZENERGY a présenté les résultats de ses quatre années de recherche et développement lors du salon The smarter E Europe 2026, dévoilant des solutions de stockage d'énergie haute puissance spécialement conçues pour les marchés commerciaux et industriels européens. Alors que la plupart des fabricants se concentrent sur les exportations de produits à court terme, HIZENERGY a présenté les résultats détaillés de sa stratégie structurée de développement à l'international.

Répondre aux besoins du marché européen grâce à l'innovation

Face à la demande européenne croissante de systèmes de stockage d'énergie efficaces et conformes aux normes, HIZENERGY a lancé son système de conversion d'énergie (PCS) à refroidissement par liquide de 300 kW et 460 kW développé en interne, comblant ainsi les principales lacunes en matière de capacité électrique dans les projets commerciaux et industriels européens. L'équipe de R&D dédiée de l'entreprise, qui représente plus de 50 % de ses effectifs et compte notamment des titulaires de doctorat et de master, a acquis une maîtrise totale et indépendante des technologies clés, notamment l'architecture topologique, la dissipation thermique par refroidissement liquide et les algorithmes de connexion au réseau. Cette innovation répond aux principaux défis du secteur, tels que la faible puissance de sortie par unité, les pertes élevées liées au fonctionnement en parallèle, l'encombrement important et l'évolutivité limitée de la capacité. Elle permet ainsi de réduire efficacement la consommation d'énergie en exploitation et les coûts de génie civil, tout en optimisant les avantages économiques sur l'ensemble du cycle de vie.

Solution ENERBOX sur mesure destinée aux PME européennes

L'armoire intégrée ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE a été spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises européennes, notamment les usines de fabrication, les supermarchés et les installations logistiques de la chaîne du froid. Principales caractéristiques :

Capacité adaptée à l'évolution du marché : options de 261 kWh et 313 kWh adaptées aux besoins des installations européennes en matière d'écrêtement de la demande de pointe, d'alimentation de secours et d'optimisation photovoltaïque

: options de 261 kWh et 313 kWh adaptées aux besoins des installations européennes en matière d'écrêtement de la demande de pointe, d'alimentation de secours et d'optimisation photovoltaïque Conformité totale aux normes de l'UE : certifications complètes en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique (CEM) et de raccordement au réseau, conformes aux normes locales dès la sortie d'usine

: certifications complètes en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique (CEM) et de raccordement au réseau, conformes aux normes locales dès la sortie d'usine Refroidissement par liquide à faible niveau sonore : contrôle précis de la température conforme aux réglementations européennes strictes en matière d'environnement et de bruit

: contrôle précis de la température conforme aux réglementations européennes strictes en matière d'environnement et de bruit Plateforme de maintenance et d'exploitation localisée : interfaces multilingues dotées de capacités de répartition à distance et de stratégies automatiques d'arbitrage entre pics et creux

: interfaces multilingues dotées de capacités de répartition à distance et de stratégies automatiques d'arbitrage entre pics et creux Services personnalisés : modèle « un site, une solution » proposant des solutions énergétiques sur mesure de bout en bout

Les partenariats stratégiques accélèrent le développement européen

Au cours du salon, HIZENERGY a signé trois accords de coopération stratégique avec des intégrateurs de systèmes, des développeurs de projets et des prestataires de services d'exploitation et de maintenance européens. Ces partenariats s'appuient sur les ressources locales allouées aux projets, sur l'expertise en matière de raccordement au réseau et sur la crédibilité acquise auprès des clients pour accélérer la présence sur les marchés allemands, néerlandais, italiens, espagnols et autrichiens.

S'appuyant sur l'expérience acquise lors du déploiement de plus de 6 000 unités de stockage d'énergie sur le marché national, HIZENERGY a mis en place un dispositif complet de services à l'international couvrant l'étude de marché, la R&D sur mesure, les essais de performance dans des conditions extrêmes, la certification et le service après-vente adapté au marché local. Ce système complet répond aux principales préoccupations des clients européens en matière de compatibilité des produits, de conformité réglementaire et de fiabilité opérationnelle à long terme.

À l'avenir, HIZENERGY continuera de soutenir la transition énergétique européenne grâce à des solutions performantes et rentables, tout en établissant de nouvelles références en matière de développement international de qualité parmi les entreprises chinoises spécialisées dans le stockage d'énergie.

À propos de HIZENERGY

HIZENERGY est spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie pour les applications C&I, basées sur la technologie PCS qu'elle a elle-même développée. L'entreprise s'attache à relever les principaux défis et à répondre aux demandes critiques de stockage d'énergie dans le secteur C&I. Guidée par sa mission « Flexible Energy for All », HIZENERGY s'efforce de fournir à ses clients C&I des solutions de stockage d'énergie hautement efficaces, intelligentes, sûres et fiables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos sites , www.hizenergy-ess.com et.

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