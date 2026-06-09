Trois récompenses prestigieuses en une semaine : HIZENERGY consolide son statut de référence en matière de stockage d'énergie C&I

HEFEI, Chine, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Juin 2026 marque une étape remarquable pour HIZENERGY, car la marque a obtenu trois prix industriels faisant autorité en l'espace d'une semaine. Grâce à ses solides capacités techniques et à ses performances sur le marché, HIZENERGY s'est fermement imposée comme une référence de premier plan dans le secteur mondial du stockage de l'énergie dans les secteurs commercial et industriel (C&I).

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Les 10 meilleures références ESS pour les clients industriels pour 2025-2026. (Hi-Tech Talk) Prix de la marque à la croissance la plus rapide dans l'industrie mondiale du photovoltaïque et du stockage de l'énergie. (PVBL Global) Le prix Excellent pour les solutions intégrées de stockage d'énergie pour l'industrie et le commerce. (ENERGY BOX)

Ces trois distinctions récompensent les capacités d'exécution exceptionnelles de HIZENERGY, sa dynamique de croissance robuste et son expertise en matière d'intégration de systèmes professionnels, ce qui constitue une preuve solide et digne de foi de la force globale de la marque.

L'innovation indépendante en est le moteur : Une croissance fondée sur la solidité du noyau

Quatre années de développement solide ont permis à HIZENERGY de s'imposer comme un acteur de confiance dans le domaine des nouvelles énergies. À ce jour, nous avons déployé plus de 6 000 unités de stockage d'énergie sur plus de 1 800 sites de projets, fournissant des solutions à des dizaines de secteurs industriels dans tout le pays.

Notre forte présence sur le marché découle d'une R&D interne de bout en bout, d'une adaptabilité à de multiples scénarios et de services professionnels tout au long du cycle de vie. Notre série Enerbox offre une gestion intelligente et fiable de l'énergie dans les secteurs du textile, de la quincaillerie, de la fabrication de produits alimentaires et des grands complexes commerciaux.

Projets éprouvés : Des performances reconnues par l'industrie

Les projets de qualité sont la pierre angulaire de la confiance du marché. Un grand fabricant de Hengyang, dans le Hunan, a dû faire face à une alimentation électrique instable et à des coûts d'électricité élevés. Notre équipe a fourni un système de stockage d'énergie intelligent sur mesure de 9 MW/18,576 MWh, comprenant 72 unités ES125-2 avec six connexions indépendantes au réseau. Doté d'une réactivité de l'ordre de la milliseconde, le système fonctionne sans faille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année.

Il permet d'obtenir une décharge annuelle de plus de 11 millions de kWh, générant des économies annuelles de plus de 5 millions de RMB pour le client.

Solutions intégrées de qualité supérieure : Renforcer les normes en matière de stockage de l'énergie pour les C&I

Le stockage d'énergie commercial et industriel (C&I) d'aujourd'hui exige bien plus que l'assemblage de composants de base. Nos solutions intégrées haut de gamme se distinguent par leur compatibilité avec tous les scénarios, leur contrôle précis des processus et leur fiabilité à long terme.

Nos systèmes tout-en-un fonctionnent de manière stable dans les zones extrêmement froides, les zones côtières de brouillard salin, les installations hybrides solaire-stockage et les projets de stockage centralisé de l'énergie. Soutenus par quatre technologies de base – contrôle électronique de la puissance, gestion thermique intelligente, répartition dans le cloud et protection complète de la sécurité – nos produits offrent une efficacité constante dans des conditions d'exploitation complexes.

À propos de HIZENERGY

HIZENERGY est spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie pour les applications C&I, basées sur la technologie PCS qu'elle a elle-même développée. L'entreprise s'attache à relever les principaux défis et à répondre aux demandes critiques de stockage d'énergie dans le secteur C&I. Guidée par sa mission « Flexible Energy for All », HIZENERGY s'efforce de fournir à ses clients C&I des solutions de stockage d'énergie hautement efficaces, intelligentes, sûres et fiables. Pour plus d'informations, visitez le site www.hizenergy-ess.com.

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