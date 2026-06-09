Trzy prestiżowe wyróżnienia w ciągu tygodnia: HIZENERGY umacnia swoją pozycję na rynku magazynowania energii dla biznesu i przemysłu

HEFEI, Chiny, 9 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Czerwiec 2026 roku okazał się wyjątkowym miesiącem dla firmy HIZENERGY, która w ciągu zaledwie jednego tygodnia zdobyła trzy prestiżowe nagrody branżowe. Osiągnięcie to podkreśla silną pozycję firmy na globalnym rynku magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I), a także potwierdza skuteczność realizowanej strategii rozwoju oraz wysoki poziom kompetencji technologicznych.

Wśród zdobytych wyróżnień znalazły się:

db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e

The Top 10 Industrial Customer-sited ESS Benchmarks for 2025-2026 (Hi-Tech Talk); The Fastest-Growing Brand in Global PV & Energy Storage Industry Award (PVBL Global); The Excellent Award for Industrial & Commercial Energy Storage Integrated Solutions (ENERGY BOX).

Te trzy nagrody potwierdzają wysokie kompetencje HIZENERGY w zakresie realizacji projektów, dynamiczny rozwój oraz zaawansowaną wiedzę w obszarze integracji systemów, stanowiąc mocne i wiarygodne potwierdzenie wszechstronnych możliwości firmy.

Rozwój napędzany innowacjami: fundamentem sukcesu są własne technologie

Dzięki konsekwentnym inwestycjom w innowacje firma HIZENERGY w ciągu czterech lat działalności wypracowała silną pozycję na rynku nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Zrealizowała już ponad 1 800 projektów, instalując łącznie ponad 6 000 systemów magazynowania energii, wspierając szerokie spektrum branż przemysłowych.

Silna pozycja rynkowa HIZENERGY opiera się na samodzielnie rozwijanych kompetencjach badawczo-rozwojowych, zdolności do dostosowywania rozwiązań do różnorodnych scenariuszy zastosowań oraz kompleksowym wsparciu na każdym etapie cyklu życia projektu. Rozwiązania z serii Enerbox zostały zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań - od zakładów produkcyjnych z branży tekstylnej, metalowej i spożywczej po rozbudowane obiekty handlowe i komercyjne.

Sprawdzone projekty: wyniki potwierdzające uznanie w branży

Jakość realizowanych projektów stanowi podstawę zaufania rynkowego. W mieście Hengyang w prowincji Hunan duży producent przemysłowy zmagał się z niestabilnym zasilaniem oraz wysokimi kosztami energii elektrycznej. W odpowiedzi firma HIZENERGY dostarczyła dedykowany, inteligentny system magazynowania energii o mocy 9 MW i pojemności 18,576 MWh, składający się z 72 jednostek ES125-2 oraz sześciu niezależnych przyłączy do sieci. System wyróżnia się reakcją na poziomie milisekund i pracuje w trybie ciągłym przez cały rok.

Rozwiązanie generuje roczną energię rozładowania przekraczającą 11 mln kWh, co pozwala klientowi osiągać oszczędności rzędu ponad 5 mln RMB rocznie.

Zintegrowane rozwiązania premium: podnoszenie standardów magazynowania energii C&I

Współczesne systemy magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I) wymagają znacznie więcej niż tylko zestawu komponentów. Oferowane przez HIZENERGY zintegrowane rozwiązania wyróżniają się kompatybilnością z różnymi scenariuszami pracy, precyzyjną kontrolą procesów oraz długoterminową niezawodnością.

Systemy typu „all-in-one" działają stabilnie nawet w trudnych warunkach środowiskowych - od ekstremalnie niskich temperatur, przez obszary nadmorskie narażone na działanie soli, po instalacje hybrydowe PV-magazyn energii oraz scentralizowane projekty energetyczne. Wsparciem dla ich działania są cztery kluczowe technologie: sterowanie energoelektroniczne, inteligentne zarządzanie temperaturą, chmurowa dyspozycja mocy oraz kompleksowe systemy bezpieczeństwa, które zapewniają wysoką efektywność i stabilność w złożonych warunkach operacyjnych.

HIZENERGY

HIZENERGY specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I), opartych na autorskiej technologii PCS jako rdzeniu systemu. Firma koncentruje się na rozwiązywaniu kluczowych wyzwań tego segmentu rynku oraz zaspokajaniu jego najważniejszych potrzeb. Kierując się misją „Flexible Energy for All", HIZENERGY dąży do zapewnienia klientom rozwiązań o wysokiej efektywności, inteligencji, bezpieczeństwie i niezawodności. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.hizenergy-ess.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2996239/db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg