Tri prestížne ocenenia v odvetví za jediný týždeň: HIZENERGY upevňuje svoj status referenčnej značky v oblasti komerčných a priemyselných úložísk energie

News provided by

HIZENERGY

Jun 09, 2026, 15:41 ET

HEFEI, Čína, 9. jún 2026 /PRNewswire/ – Jún 2026 predstavuje pre spoločnosť HIZENERGY pozoruhodný míľnik, keďže značka získala v priebehu jediného týždňa tri prestížne ocenenia v odvetví. Vďaka robustným technickým schopnostiam a výkonnosti na trhu sa spoločnosť HIZENERGY pevne etablovala ako vedúci štandard v globálnom sektore komerčného a priemyselného skladovania energie.

Continue Reading
db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e
db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e

  1. 10 najlepších referenčných značiek pre priemyselné systémy skladovania energie (ESS) u zákazníkov za roky 2025 – 2026. (Hi-Tech Talk)
  2. Ocenenie za najrýchlejšie rastúcu značku v globálnom odvetví fotovoltiky a skladovania energie. (PVBL Global)
  3. Ocenenie za excelentnosť v oblasti integrovaných riešení pre priemyselné a komerčné skladovanie energie. (ENERGY BOX)

Tieto tri ocenenia hodnotia vynikajúce realizačné schopnosti spoločnosti HIZENERGY, jej robustný rastový trend a profesionálne znalosti v oblasti systémovej integrácie. Zároveň ponúkajú silný a spoľahlivý dôkaz všestrannej sily značky.

Poháňané nezávislými inováciami: rast postavený na silných stránkach

Vďaka štyrom rokom solídneho rozvoja sa spoločnosť HIZENERGY etablovala ako dôveryhodný nový hráč v oblasti energetiky. Doteraz sme nasadili viac ako 6000 jednotiek na skladovanie energie vo viac ako 1800 projektových lokalitách a poskytli sme riešenia pre desiatky priemyselných odvetví po celej krajine.

Naša silná prítomnosť na trhu pramení z komplexného interného výskumu a vývoja, prispôsobivosti rozmanitým scenárom a profesionálnych služieb počas celého životného cyklu. Náš rad Enerbox poskytuje spoľahlivé inteligentné riadenie napájania pre textilný, železiarsky, potravinársky priemysel a veľké komerčné komplexy.

Osvedčené projekty: výkon si získava uznanie v odvetví

Kvalitné projekty sú základom dôvery na trhu. Popredný výrobca v Hengyangu v provincii Hunan čelil nestabilnému zásobovaniu elektrinou a vysokým nákladom na elektrinu. Náš tím dodal na mieru vyrobený inteligentný systém skladovania energie s výkonom 9 MW/18,576 MWh, ktorý pozostával zo 72 jednotiek ES125-2, pričom mal šesť nezávislých pripojení do siete. Systém má odozvu na úrovni milisekúnd, takže funguje bezchybne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celý rok.

Dosahuje ročný výboj viac ako 11 miliónov kWh, čo klientovi ročne ušetrí viac ako 5 miliónov RMB.

Prémiové integrované riešenia: zvyšovanie štandardov skladovania energie v komerčnej a priemyselnej oblasti

Dnešné komerčné a priemyselné skladovanie energie si vyžaduje oveľa viac než len základnú montáž komponentov. Naše prémiové integrované riešenia sú kompatibilné s celým spektrom scenárov, poskytujú presné riadenie procesov a sú dlhodobo spoľahlivé.

Naše komplexné systémy fungujú stabilne v extrémne chladných oblastiach so slanou pobrežnou hmlou, v hybridných systémoch solárnych akumulácií aj v projektoch centralizovaného skladovania energie. Vďaka štyrom základným technológiám – výkonovej elektronickej regulácii, inteligentnému tepelnému manažmentu, cloudovému dispečingu a komplexnej bezpečnostnej ochrane – poskytujú naše produkty stabilnú účinnosť aj v zložitých prevádzkových podmienkach.

O spoločnosti HIZENERGY

HIZENERGY sa špecializuje na dodávanie riešení systémov skladovania energie pre komerčné a priemyselné prostredia, postavené na vlastnoručne vyvinutých PCS ako základnej technológii. Spoločnosť sa venuje riešeniu kľúčových výziev a splneniu kritických požiadaviek na skladovanie energie v komerčnom a priemyselnom sektore. V súlade so svojou misiou „Flexibilná energia pre všetkých" sa spoločnosť HIZENERGY snaží poskytovať svojim zákazníkom v komerčnej a priemyselnej oblasti vysoko efektívne, inteligentné, bezpečné a spoľahlivé riešenia na skladovanie energie. Viac informácií nájdete na našej stránke www.hizenergy-ess.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2996239/db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Drei prestigeträchtige Branchenauszeichnungen in einer Woche: HIZENERGY festigt seine Vorreiterrolle im Bereich der Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie

Drei prestigeträchtige Branchenauszeichnungen in einer Woche: HIZENERGY festigt seine Vorreiterrolle im Bereich der Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie

Der Juni 2026 markiert einen bemerkenswerten Meilenstein für HIZENERGY, da die Marke innerhalb einer einzigen Woche drei renommierte...
Trois récompenses prestigieuses en une semaine : HIZENERGY consolide son statut de référence en matière de stockage d'énergie C&I

Trois récompenses prestigieuses en une semaine : HIZENERGY consolide son statut de référence en matière de stockage d'énergie C&I

Juin 2026 marque une étape remarquable pour HIZENERGY, car la marque a obtenu trois prix industriels faisant autorité en l'espace d'une semaine....
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics