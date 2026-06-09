Tri prestížne ocenenia v odvetví za jediný týždeň: HIZENERGY upevňuje svoj status referenčnej značky v oblasti komerčných a priemyselných úložísk energie
News provided byHIZENERGY
Jun 09, 2026, 15:41 ET
HEFEI, Čína, 9. jún 2026 /PRNewswire/ – Jún 2026 predstavuje pre spoločnosť HIZENERGY pozoruhodný míľnik, keďže značka získala v priebehu jediného týždňa tri prestížne ocenenia v odvetví. Vďaka robustným technickým schopnostiam a výkonnosti na trhu sa spoločnosť HIZENERGY pevne etablovala ako vedúci štandard v globálnom sektore komerčného a priemyselného skladovania energie.
- 10 najlepších referenčných značiek pre priemyselné systémy skladovania energie (ESS) u zákazníkov za roky 2025 – 2026. (Hi-Tech Talk)
- Ocenenie za najrýchlejšie rastúcu značku v globálnom odvetví fotovoltiky a skladovania energie. (PVBL Global)
- Ocenenie za excelentnosť v oblasti integrovaných riešení pre priemyselné a komerčné skladovanie energie. (ENERGY BOX)
Tieto tri ocenenia hodnotia vynikajúce realizačné schopnosti spoločnosti HIZENERGY, jej robustný rastový trend a profesionálne znalosti v oblasti systémovej integrácie. Zároveň ponúkajú silný a spoľahlivý dôkaz všestrannej sily značky.
Poháňané nezávislými inováciami: rast postavený na silných stránkach
Vďaka štyrom rokom solídneho rozvoja sa spoločnosť HIZENERGY etablovala ako dôveryhodný nový hráč v oblasti energetiky. Doteraz sme nasadili viac ako 6000 jednotiek na skladovanie energie vo viac ako 1800 projektových lokalitách a poskytli sme riešenia pre desiatky priemyselných odvetví po celej krajine.
Naša silná prítomnosť na trhu pramení z komplexného interného výskumu a vývoja, prispôsobivosti rozmanitým scenárom a profesionálnych služieb počas celého životného cyklu. Náš rad Enerbox poskytuje spoľahlivé inteligentné riadenie napájania pre textilný, železiarsky, potravinársky priemysel a veľké komerčné komplexy.
Osvedčené projekty: výkon si získava uznanie v odvetví
Kvalitné projekty sú základom dôvery na trhu. Popredný výrobca v Hengyangu v provincii Hunan čelil nestabilnému zásobovaniu elektrinou a vysokým nákladom na elektrinu. Náš tím dodal na mieru vyrobený inteligentný systém skladovania energie s výkonom 9 MW/18,576 MWh, ktorý pozostával zo 72 jednotiek ES125-2, pričom mal šesť nezávislých pripojení do siete. Systém má odozvu na úrovni milisekúnd, takže funguje bezchybne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celý rok.
Dosahuje ročný výboj viac ako 11 miliónov kWh, čo klientovi ročne ušetrí viac ako 5 miliónov RMB.
Prémiové integrované riešenia: zvyšovanie štandardov skladovania energie v komerčnej a priemyselnej oblasti
Dnešné komerčné a priemyselné skladovanie energie si vyžaduje oveľa viac než len základnú montáž komponentov. Naše prémiové integrované riešenia sú kompatibilné s celým spektrom scenárov, poskytujú presné riadenie procesov a sú dlhodobo spoľahlivé.
Naše komplexné systémy fungujú stabilne v extrémne chladných oblastiach so slanou pobrežnou hmlou, v hybridných systémoch solárnych akumulácií aj v projektoch centralizovaného skladovania energie. Vďaka štyrom základným technológiám – výkonovej elektronickej regulácii, inteligentnému tepelnému manažmentu, cloudovému dispečingu a komplexnej bezpečnostnej ochrane – poskytujú naše produkty stabilnú účinnosť aj v zložitých prevádzkových podmienkach.
O spoločnosti HIZENERGY
HIZENERGY sa špecializuje na dodávanie riešení systémov skladovania energie pre komerčné a priemyselné prostredia, postavené na vlastnoručne vyvinutých PCS ako základnej technológii. Spoločnosť sa venuje riešeniu kľúčových výziev a splneniu kritických požiadaviek na skladovanie energie v komerčnom a priemyselnom sektore. V súlade so svojou misiou „Flexibilná energia pre všetkých" sa spoločnosť HIZENERGY snaží poskytovať svojim zákazníkom v komerčnej a priemyselnej oblasti vysoko efektívne, inteligentné, bezpečné a spoľahlivé riešenia na skladovanie energie. Viac informácií nájdete na našej stránke www.hizenergy-ess.com.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2996239/db64e0eee58787b0a8fda60b0f077b8e.jpg
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