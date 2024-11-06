Ближе, чем когда-либо: погрузитесь в электрическую вселенную Yadea на EICMA

МИЛАН, 6 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yadea (01585.HK), мировой лидер в области электрического двухколесного транспорта, в седьмой раз появилась на EICMA, представив ряд электрических транспортных средств, предназначенных для европейского рынка. Среди лучших представителей стенда Yadea — флагманский электрический мотоцикл Yadea Kemper наряду с популярными моделями Yadea Keeness, Fierider, Voltguard и GFX.

Yadea EICMA Booth Overview Yadea Fierider Test Ride at EICMA

СМИ и посетители были привлечены к стенду Yadea, чтобы проконсультироваться и ознакомиться с последними моделями на выставке. Помимо стенда, открытая испытательная площадка Yadea также привлекала много людей, так как энтузиасты с нетерпением пользовались возможностью испытать модели на собственном опыте. В оживленной атмосфере гонщики и представители СМИ высоко оценили хорошую управляемость и динамические характеристики мотоциклов, что укрепило доверие к линейке Yadea на практике.

Один из главных героев стенда Yadea, Yadea Keeness, может похвастаться динамической управляемостью и плавным ускорением, с легкостью достигая 100 км/ч. Двигатель с максимальной мощностью 11 кВт и водонепроницаемость IPX7 делают его идеальным выбором для гонщиков, которым нужна производительность в любых погодных условиях.

Yadea Fierider выделялся своим передовым дизайном и мощными дорожными характеристиками. Благодаря двигателю с максимальной мощностью 11 кВт ракеты Fierider развивают скорость от 0 до 50 км/ч всего за 2,5 секунды, обеспечивая плавную, но захватывающую поездку. Эта модель стоимостью от 5995 евро оснащена 72-вольтовой литиевой батареей емкостью 27 Ач, которая обеспечивает запас хода до 148 км, что делает ее идеальной для поездок на работу и обратно. 7-дюймовая приборная панель модели и интеграция смартфона повышают комфорт езды, предоставляя расширенные функциональные возможности со стилем.

Практичность и комфорт сочетаются в Yadea Voltguard, стоимость которого начинается от 5500 евро. Разработанный с учетом универсальности, Voltguard имеет спортивный дизайн, который идеально подходит для перевозки пассажиров или грузов, с максимальной скоростью 80 км/ч, грузоподъемностью 150 кг и просторным 20-литровым подседельным отсеком.

Между тем, Yadea GFX, доступный за 1799 евро, привносит молодой, веселый дизайн в городские поездки на работу и обратно. Он оснащен съемной литиевой батареей для легкой зарядки, эргономичными сиденьями и точной системой BMS для управления запасом хода, что делает его идеальным для городских гонщиков. Модели Yadea GFX, Voltguard и Fierider теперь доступны в Европе, а Keeness планируется запустить весной 2025 года.

Впечатляющая экспозиция Yadea на EICMA 2024 подчеркивает приверженность компании предоставлению высококачественных решений для электромобилей, предназначенных для европейских гонщиков. Благодаря высококачественным моделям, таким как Yadea Keeness, Fierider, Voltguard и GFX, сертифицированным EEC для обеспечения высоких стандартов и качества, бренд продолжает укреплять свое присутствие на европейском рынке. С ростом спроса на устойчивые и инновационные транспортные услуги продукты и технологии Yadea имеют хорошие возможности для перехода к более экологичной мобильности в глобальном масштабе.

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