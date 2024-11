Bliżej niż kiedykolwiek: odkryj elektryczny świat marki Yadea na targach EICMA

MEDIOLAN, 6 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Yadea (01585.HK), światowy lider w dziedzinie elektrycznych pojazdów dwukołowych, pojawiła się na targach EICMA po raz siódmy, prezentując szeroką gamę produktów elektrycznych stworzonych z myślą o rynku europejskim. Największą atrakcją stoiska Yadea jest jej flagowy motocykl elektryczny typu crossover, Yadea Kemper, jak również popularne modele Yadea Keeness, Fierider, Voltguard i GFX.

Yadea EICMA Booth Overview Yadea Fierider Test Ride at EICMA

Zarówno przedstawiciele mediów, jak i pozostali goście tłumnie odwiedzali stoisko Yadea, aby osobiście zapoznać się z najnowszymi modelami. Poza stoiskiem zewnętrzna strefa jazdy testowej również przyciągnęła licznych zwiedzających, gdyż pasjonaci tego sprzętu chętnie korzystali z okazji, by bezpośrednio wypróbować prezentowane modele. Atmosfera dyskusji była niezwykle ożywiona, a zarówno kierowcy, jak i przedstawiciele mediów nie szczędzili pochwał pod adresem płynnego prowadzenia i dynamicznych osiągów motocykli, dzięki czemu produkty firmy Yadea zyskały uznanie wśród potencjalnych nabywców.

Wyróżniający się dynamicznym prowadzeniem i płynnym przyspieszeniem model Yadea Keeness z łatwością osiąga prędkość 100 km/h. Silnik o mocy szczytowej 11 kW i wodoodporność IPX7 sprawiają, że jest to idealny wybór dla motocyklistów poszukujących doskonałych parametrów w każdych warunkach pogodowych.

Model Yadea Fierider charakteryzuje się nowatorskim wzornictwem i potężnymi możliwościami na drodze. Wyposażony w silnik o mocy szczytowej 11 kW, Fierider rozpędza się od 0 do 50 km/h w zaledwie 2,5 sekundy, gwarantując płynną i jednocześnie ekscytującą jazdę. Ten model, którego cena zaczyna się już od 5995 EUR, został wyposażony w podwójny akumulator litowy 72 V 27 Ah, gwarantujący zasięg do 148 km, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas dojazdów do pracy. Wysokiej jakości 7-calowy wyświetlacz i integracja ze smartfonem zwiększają komfort jazdy, zapewniając zaawansowaną funkcjonalność i styl.

Funkcjonalność i komfort łączą się w modelu Yadea Voltguard, którego cena zaczyna się od 5500 EUR. Jego wszechstronność sprawia, że Voltguard charakteryzuje się sportowym zacięciem, a dzięki prędkości maksymalnej 80 km/h, ładowności 150 kg i przestronnemu 20-litrowemu schowkowi pod siedzeniem idealnie sprawdzi się zarówno do przewożenia pasażerów, jak i bagażu.

Natomiast model Yadea GFX, który można nabyć już za 1799 EUR, wyróżnia się młodzieńczym, zabawnym stylem dostosowanym do miejskich dojazdów do pracy. Charakteryzuje się on wyjmowanym akumulatorem litowym ułatwiającym ładowanie, ergonomicznym siedzeniem i precyzyjnym systemem BMS umożliwiającym zarządzanie zasięgiem, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników jeżdżących po mieście. Na rynku europejskim dostępne są już modele Yadea GFX, Voltguard i Fierider, natomiast premiera Keeness planowana jest na wiosnę 2025 roku.

Niezwykle imponująca prezentacja marki Yadea na targach EICMA 2024 jest wyrazem jej dbałości o zapewnianie najwyższej jakości rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej dostosowanych do potrzeb europejskich kierowców. Oferując tak zaawansowane modele jak Yadea Keeness, Fierider, Voltguard i GFX - wszystkie certyfikowane przez EEC dla zapewnienia najwyższych standardów i jakości - marka konsekwentnie umacnia swoją obecność na rynku europejskim. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na ekologiczne i innowacyjne środki transportu, produkty i technologia Yadea są doskonale przystosowane do wdrażania proekologicznych rozwiązań w skali globalnej.

