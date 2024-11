Plus proches que jamais : plongez dans l'univers électrique de Yadea à l'EICMA

MILAN, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), leader mondial des deux-roues électriques, a brillé à l'EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori - Le Salon de la moto de Milan) lors de sa 7e apparition, en dévoilant une gamme de mobilité électrique conçue pour le marché européen. Le point fort du stand de Yadea est la moto électrique crossover Yadea Kemper, à côté des modèles populaires Yadea Keeness, Fierider, Voltguard et GFX.

Yadea EICMA Booth Overview Yadea Fierider Test Ride at EICMA

Les médias et les visiteurs ont été attirés par le stand de Yadea, déterminés à consulter et à explorer les derniers modèles exposés. Au-delà du stand, la zone d'essai en plein air de Yadea a également attiré de grandes foules, les passionnés ayant saisi l'occasion de découvrir les modèles de première main. Dans une atmosphère animée, les pilotes et les médias ont fait l'éloge de la maniabilité et des performances dynamiques des motos, en donnant ainsi à la gamme Yadea un fort vote de confiance sur le terrain.

Au premier plan de l'exposition de Yadea, le Yadea Keeness se distingue par sa maniabilité dynamique et son accélération en douceur, atteignant facilement les 100 km/h. Son moteur à puissance de pointe de 11 kW et son indice d'étanchéité IPX7 en font un choix idéal pour les cyclistes qui recherchent la performance par tous les temps.

Yadea Fierider s'est distingué par son design avant-gardiste et ses puissantes performances routières. Doté d'un moteur d'une puissance maximale de 11 kW, le modèle Fierider passe de 0 à 50 km/h en seulement 2,5 secondes, en permettant une conduite à la fois souple et passionnante. Proposé à partir de 5 995 euros, ce modèle est équipé d'une batterie lithium double 72 V 27Ah qui offre une autonomie de 148 km, ce qui le rend idéal pour les trajets domicile-travail. Le tableau de bord de 18 cm (7 pouces) du modèle et l'intégration du smartphone rehaussent l'expérience de conduite, en offrant des fonctionnalités avancées avec style.

Praticité et confort se rejoignent dans le modèle Yadea Voltguard, dont le prix est de 5 500 euros. Conçu dans un esprit de polyvalence, Voltguard présente un design sportif idéal pour le transport de passagers ou de marchandises, avec une vitesse maximale de 80 km/h, une capacité de charge de 150 kg et un espace de rangement spacieux, de 20 L, sous le siège.

Quant au Yadea GFX, disponible à 1 799 euros, il apporte un design d'allure jeune et amusant, pour les déplacements urbains. Il est équipé d'une batterie lithium amovible pour une recharge facile, d'une assise ergonomique et d'un système BMS (système de gestion de batterie) précis pour gérer l'autonomie, ce qui le rend parfait pour les citadins. Les modèles Yadea GFX, Voltguard et Fierider sont désormais disponibles en Europe et le modèle Keeness devrait être lancé au printemps de 2025.

L'impressionnante exposition de Yadea à l'EICMA 2024 souligne son engagement à fournir des solutions de mobilité électrique de haute qualité adaptées aux conducteurs européens. Avec des modèles de haute qualité comme le Yadea Keeness, le Fierider, le Voltguard et le GFX - tous certifiés CEE pour garantir des normes et une qualité élevées - la marque continue de renforcer sa présence sur le marché européen. La demande de transports durables et innovants étant en hausse, les produits et la technologie de Yadea sont bien positionnés pour mener la transition vers une mobilité plus verte à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550057/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550056/image_2.jpg