Жизнь, вдохновленная ИИ -- сделайте шаг в Inspiration Habitat TCL на IFA 2026

БЕРЛИН, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, один из мировых лидеров в области потребительской электроники и мировой бренд телевизоров Mini LED и сверхбольших телевизоров № 1[1], приглашает посетителей окунуться в Inspiration Habitat на IFA 2026. Тематическое выставочное пространство «Жизнь, вдохновленная искусственным интеллектом» в павильоне 21A на выставке Messe Berlin объединяет последние инновации TCL Industries в сфере развлечений, подключенной жизни и домашних технологий, предлагая впервые посмотреть, как ИИ может вдохновить людей на то, как они смотрят, живут и общаются дома и за его пределами.

AI Inspired Life: Step Inside TCL’s Inspiration Habitat at IFA 2026

[1] Сверхбольшой относится к телевизорам размером 85 дюймов и выше

Inspiration Habitat представит полную визуальную экосистему TCL, охватывающую экраны от малого до большого размера, с ее флагманскими дисплеями SQD-Mini LED, мобильными устройствами NXTPAPER и новейшими умными очками RayNeo. Вместе они отражают все более гибкие способы потребления кино, стриминговых сервисов и игр на разных экранах. Специальная панельная дискуссия о флагманской дисплейной технологии, являющейся частью TCL IFA 2026 Innovation Discovery, которая пройдет 3 сентября, продолжит разговор, исследуя, как эволюционирующие привычки просмотра, создание контента и инновации в области дисплеев определяют будущее визуального опыта.

Помимо экранов, новые кондиционеры и стиральные машины продвигают ИИ дальше в дом, привнося больший интеллект и эффективность в повседневную жизнь.

Делая глобальный дебют на IFA 2026, обновленный TCL NXTHOME™ воплощает в жизнь «Сезонный резонанс» благодаря захватывающему путешествию по всему дому, вдохновленному сменой времен года. Основанные на эстетике вдохновляющей природы TCL, развивающиеся цвета, настроения и индивидуальные фирменные узоры распространяются на интеллектуальные дисплеи, бытовую технику, интерьеры и мебель, создавая более естественное выражение технологий, которые легко вписываются в повседневную жизнь.

Выставка также подчеркнет давнюю приверженность TCL глобальному спорту, объединяющему людей через общую страсть. С учетом проходящего в Берлине Чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2026 года в течение недели проведения IFA, посетители могут насладиться ярким празднованием игры на стенде TCL, включая специальную фан-зону и интерактивные баскетбольные впечатления в Inspiration Habitat.

TCL на IFA 2026, детали мероприятия:

Открытие инноваций TCL IFA 2026

Дата и время: 14:00 CEST, 3 сентября 2026 г. (регистрация в 13:30)

Место проведения: Павильон 21А, Мессе Берлин, Германия

Стенд TCL IFA 2026

Даты проведения:4–8 сентября 2026 г.

Место проведения: Павильон 21А, Мессе Берлин, Германия

О TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, мобильные устройства, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.