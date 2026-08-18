Život inšpirovaný AI: vstúpte do inšpiratívneho priestoru TCL na veľtrhu IFA 2026
News provided byTCL
Aug 18, 2026, 01:46 ET
BERLÍN, 18. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti mini LED a ultraveľkých[1] televízorov, pozýva návštevníkov na svoj Inspiration Habitat na veľtrhu IFA 2026. Výstavný priestor v hale 21A na výstavisku Messe Berlin s tematikou „Život inšpirovaný AI" spája najnovšie inovácie od spoločnosti TCL Industries v oblasti zábavy, prepojeného bývania a domácich technológií – a ponúka tak prvý pohľad na to, ako môže AI inšpirovať, akým spôsobom ľudia sledujú, žijú a pripájajú sa doma aj mimo inde.
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[1] Ultraveľké znamená televízory s uhlopriečkou 85 palcov a viac
Inspiration Habitat predstaví kompletný vizuálny ekosystém spoločnosti TCL s rôznymi veľkosťami obrazoviek, od malých až po veľké – zameraný na vlajkové lode LED displejov SQD-Mini, mobilné zariadenia NXTPAPER a najnovšie inteligentné okuliare RayNeo. Spoločne odrážajú čoraz pružnejšie spôsoby, akými diváci chodia do kina, streamujú a hrajú hry na rôznych obrazovkách. Špecializovaná panelová diskusia o vlajkových technológiách displejov, ktorý bude súčasťou TCL IFA 2026 Innovation Discovery 3. septembra, nazrie o niečo hlbšie a preskúma, ako vyvíjajúce sa zvyky sledovania, tvorba obsahu a inovácie displejov definujú budúcnosť vizuálnych zážitkov.
Okrem obrazoviek nové klimatizácie a práčky rozširujú AI ďalej do domácností a prinášajú do každodenných činností väčšiu inteligenciu a efektivitu.
Vylepšený TCL NXTHOME™, ktorý absolvuje svoju globálnu premiéru na veľtrhu IFA 2026, prináša do života „Sezónnu rezonanciu" prostredníctvom pohlcujúcej prehliadky celého domu inšpirovanej meniacimi sa ročnými obdobiami. Vychádzajúc z estetiky Inspire Nature od spoločnosti TCL, sa vyvíjajúce farby, nálady a na mieru šité charakteristické vzory prelínajú cez inteligentné displeje, domáce spotrebiče, interiéry až po nábytok a vytvárajú prirodzenejšie vyjadrenie technológií, ktoré sa plynulo začleňujú do každodenného života.
Výstava tiež zdôrazní dlhodobý záväzok spoločnosti TCL ku globálnemu športu a spájaniu ľudí prostredníctvom spoločnej vášne pre šport. Keďže sa počas týždňa IFA v Berlíne konajú Majstrovstvá sveta v basketbale žien FIBA 2026, návštevníci sa môžu tešiť na živú oslavu hry v stánku TCL – vrátane špecializovanej fanúšikovskej zóny a interaktívnych basketbalových zážitkov v Inspiration Habitat.
Podrobnosti o podujatí TCL na IFA 2026:
TCL IFA 2026 Innovation Discovery
Dátum a čas: 14:00 SELČ, 3. septembra 2026 (Registrácia o 13:30)
Miesto: Hala 21A, Messe Berlin, Nemecko
Stánok TCL na IFA 2026
Dátum: 4. – 8. septembra 2026
Miesto: Hala 21A, Messe Berlin, Nemecko
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, mobilných zariadení, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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