Une vie inspirée par l'IA : exposition « Inspiration Habitat » de TCL au salon IFA 2026

BERLIN, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- TCL, leader mondial de l'électronique grand public et première marque mondiale de téléviseurs Mini LED et à écran ultralarge[1], invite les visiteurs à découvrir son exposition Inspiration Habitat au salon IFA 2026. Placé sous le thème d'une vie inspirée par l'IA, cet espace immersif rassemblera dans le hall 21A du parc des expositions de Berlin les dernières innovations de toutes les divisions de TCL Industries dans les domaines du divertissement, de la vie connectée et de la domotique, afin d'offrir un premier aperçu de la manière dont l'IA peut inspirer la façon dont les gens regardent, vivent et communiquent, chez eux et au-delà.

AI Inspired Life: Step Inside TCL’s Inspiration Habitat at IFA 2026

[1] L'adjectif « ultralarge » s'applique aux téléviseurs de 85 pouces et plus

Autour d'écrans de toutes tailles, du plus petit au plus grand, l'espace « Inspiration Habitat » présentera l'écosystème visuel complet de TCL, et notamment ses écrans phares SQD-Mini LED, ses appareils mobiles NXTPAPER et ses dernières lunettes connectées RayNeo. L'ensemble de cet écosystème illustre les modes de consommation de plus en plus fluides du cinéma, des contenus diffusés en continu et des jeux vidéo par le public, sur tous les écrans. Une table ronde consacrée aux technologies d'affichage vedettes, organisée le 3 septembre dans le cadre de l'événement TCL IFA 2026 Innovation Discovery (Plongée dans les innovations de TCL au salon IFA 2026), approfondira la discussion en examinant comment l'évolution des habitudes de visionnage, de la création de contenu et les innovations en matière d'affichage façonnent l'avenir de l'expérience visuelle.

Au-delà de l'écran, les nouveaux climatiseurs et lave-linge étendent encore davantage la présence de l'IA dans la maison, apportant plus d'intelligence et d'efficacité aux gestes du quotidien.

Dévoilé en première mondiale au salon IFA 2026, le concept TCL NXTHOME™ amélioré donnera vie à l'idée de « Seasonal Resonance » (« écho des saisons ») dans un voyage immersif à travers toute la maison, inspiré par le changement des saisons. Ancrés dans la philosophie d'une esthétique inspirée de la nature propre à TCL, des couleurs changeantes, des ambiances variées et des motifs emblématiques sur mesure se déclinent sur les écrans connectés, les appareils électroménagers, dans les intérieurs et l'ameublement pour créer des expressions plus naturelles de la technologie, qui s'intègrent en toute harmonie dans la vie quotidienne.

L'exposition mettra également en avant l'engagement de longue date de TCL en faveur du sport à l'échelle mondiale, qui permet de rapprocher les gens grâce à leur passion commune. La Coupe du monde féminine de basket-ball de la FIBA 2026 se déroulant à Berlin pendant la semaine du salon IFA, les visiteurs pourront profiter d'une célébration animée de ce sport sur le stand de TCL, dans l'espace réservé aux supporters ou à travers des expériences interactives autour du basket-ball au sein de l'exposition « Inspiration Habitat ».

TCL au salon IFA 2026, détails de l'événement :

TCL IFA 2026 Innovation Discovery

Date et heure : 3 septembre 2026 à 14 h 00 HEEC (accueil à 13 h 30)

Lieu : hall 21A, parc des expositions de Berlin, Allemagne

Stand de TCL au salon IFA 2026

Date : du 4 au 8 septembre 2026

Lieu : hall 21A, parc des expositions de Berlin, Allemagne

À propos de TCL

La société TCL Electronics est spécialisée dans la recherche sur l'électronique grand public, ainsi que le développement et la fabrication de produits connexes, notamment des téléviseurs, des appareils mobiles et audio, des produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant design réfléchi et technologie innovante au service de l'excellence, sa gamme de produits propose des fonctionnalités incontournables pour créer une expérience qui a du sens. TCL est l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, qui s'efforce d'innover pour tous grâce à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et à son usine de panneaux d'affichage ultramoderne. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.tcl.com

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