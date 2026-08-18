AI Inspired Life: TCL zaprasza do Inspiration Habitat podczas targów IFA 2026

BERLIN, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, lider globalnego rynku elektroniki użytkowej oraz marka nr 1 na świecie w kategorii telewizorów Mini LED i telewizorów ultradużych[1], zaprasza odwiedzających do Inspiration Habitat (krainy inspiracji) podczas targów IFA 2026. Immersyjna przestrzeń wystawiennicza działająca pod hasłem „AI Inspired Life", położona w hali 21A centrum wystawienniczego Messe Berlin, łączy najnowsze innowacje TCL Industries z obszarów rozrywki, połączonego domu i technologii domowych, pokazując po raz pierwszy, że AI może stać się inspiracją dla sposobu, w jaki ludzie oglądają telewizję, mieszkają i utrzymują kontakt w domu i poza nim.

AI Inspired Life: Step Inside TCL’s Inspiration Habitat at IFA 2026

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W Inspiration Habitat zaprezentowany zostanie pełny ekosystem technologii obrazu TCL, od najmniejszych do największych ekranów, oparty na flagowych wyświetlaczach SQD-Mini LED, urządzeniach mobilnych NXTPAPER oraz najnowszych inteligentnych okularach RayNeo. Jako całokształt pokazują one coraz większą płynność użytkowników w podejściu do oglądania filmów, streamingu i gier na różnych ekranach. W ramach wydarzenia TCL IFA 2026 Innovation Discovery 3 września odbędzie się specjalny panel poświęcony flagowym technologiom wyświetlania, który dogłębniej przyjrzy się temu zjawisku, analizując, jak zmieniające się nawyki odbiorców, sposoby tworzenia treści i innowacje w technologii wyświetlania kształtują przyszłość doświadczeń wizualnych.

Zaprezentowane będą również możliwości innych urządzeń, w tym nowych klimatyzatorów i pralek, w których jeszcze bardziej pogłębiono integrację domu z AI, sprawiając, że codzienne czynności wykonywane są jeszcze sprawniej i inteligentniej.

Udoskonalona technologia TCL NXTHOME™, która będzie miał swoją światową premierę podczas targów IFA 2026, ożywia ideę „Seasonal Resonance", zabierając nas w immersyjną podróż przez cały dom inspirowaną zmiennością pór roku. Zmieniające się kolory, nastroje i autorskie wzory, zakorzenione w TCL Inspire Nature Aesthetics, przenikają inteligentne wyświetlacze, sprzęty domowe, wnętrza i wyposażenie, nadając technologii bardziej naturalny wyraz, a tym samym sprawiając, że płynnie wpisuje się ona w tło codziennego życia.

Wystawa podkreśli również wieloletnie zaangażowanie TCL w sport na międzynarodowym szczeblu oraz łączenie ludzi wokół wspólnej pasji. W związku z tym, że targi IFA w Berlinie zbiegają się w czasie z Mistrzostwami Świata w Koszykówce Kobiet FIBA, na stoisku TCL odwiedzający mogą spodziewać się dynamicznych atrakcji związanych ze świętem tego sportu. Na terenie Inspiration Habitat utworzona zostanie specjalna strefa kibica z interaktywnymi atrakcjami koszykarskimi.

Szczegóły wydarzeń TCL podczas IFA 2026:

TCL IFA 2026 Innovation Discovery

Data i godzina: 3 września 2026 r., godz. 14:00 CEST (rejestracja od 13:30)

Miejsce: hala 21A, Messe Berlin, Niemcy

Stoisko TCL na IFA 2026

Data: 4-8 września 2026 r.

Miejsce: hala 21A, Messe Berlin, Niemcy

TCL

Firma TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń mobilnych, urządzeń audio, produktów i urządzeń dla inteligentnych domów. Dzięki połączeniu przemyślanej konstrukcji i innowacyjnej technologii, która inspiruje do świetności, oferowane przez nas produkty są wyposażone w niezastąpione funkcje i zapewniają wyjątkowe wrażenia. Jako jedna z największych marek elektroniki użytkowej na świecie, dzięki pionowo zintegrowanemu łańcuchowi dostaw i najnowocześniejszej fabryce paneli wyświetlaczy, TCL dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.tcl.com.

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