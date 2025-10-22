От электросетей до домашнего использования -- тепловизоры Raythink стоят на страже «Светлого пути» Казахстана на Powerexpo Almaty 2025
Oct 22, 2025, 19:32 ET
ЯНЬТАЙ, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. («Raythink»), один из мировых лидеров в области тепловизионных решений, демонстрирует полный ассортимент высокоточных продуктов на выставке Powerexpo Almaty 2025 (Стенд: 10-G07). От крупномасштабных промышленных комплексов до безопасности жилых помещений, Raythink стремится оказывать критически важную поддержку национальной стратегии развития Казахстана «Светлый путь», обеспечивая при этом повседневную электробезопасность.
В центре внимания — экспонаты Raythink
На выставочном стенде Raythink представлены четыре основные технологии тепловидения, которые образуют полную экосистему для промышленного применения и обеспечения безопасности:
- Портативные тепловизоры для профилактического технического обслуживания
Raythink демонстрирует целый ряд тепловизоров, включая серии CX, IX, RM, RT и RS. Имея разные диапазоны измерения температуры и разрешение, эти камеры отвечают различным требованиям для проведения инспекций — от планового технического обслуживания до расширенной диагностики.
- Стационарные тепловизионные камеры для круглосуточного мониторинга инфраструктуры
Серия TN позволяет непрерывно контролировать температуру критических компонентов, таких как подшипники генератора и обмотки статора, обнаруживать участки аномального нагрева, прежде чем они перерастут в серьезные неисправности.
- Камеры OGI для визуализации утечки газа
Оптические решения Raythink по визуализации газа делают невидимые угрозы видимыми. Наряду с уже известной серией RG600, компания демонстрирует портативный газовый визуализатор нового поколения с повышенной чувствительностью и превосходной четкостью изображения.
- Камеры контроля термической безопасности для двойной защиты
Интеграция распознавания целей на базе ИИ с точным измерением температуры обеспечивает надежную безопасность территории в условиях низкой видимости и служит системой раннего предупреждения о пожарной опасности.
Raythink ищет стратегических партнеров на PowerExpo Almaty 2025
«Центральная Азия представляет собой не только многообещающий рынок, но и стратегический приоритет для нашего роста», — заявил Мартин Лв (Martin Lv), менеджер по продуктам Raythink. «Благодаря этой выставке мы стремимся установить более тесные связи с местными предприятиями и применить наши тепловизионные решения в региональных проектах. Мы предлагаем не только тепловизионные решения, адаптированные к местным потребностям, но и берем на себя обязательство предоставлять локализованные услуги, которые поддерживают инициативу Казахстана «Светлый путь» и более широкие цели развития энергетики в Центральной Азии».
Этот партнерский подход отражает долгосрочную приверженность Raythink данному региону. Компания успешно сочетает передовые технологии тепловидения с опытом работы на местном рынке для решения уникальных энергетических вызовов Центральной Азии, одновременно поддерживая развитие устойчивой инфраструктуры.
Познакомьтесь с практической ценностью технологии тепловидения Raythink на стенде 10-G07 и узнайте, как решения компании могут помочь вам в достижении целей в области безопасности и эффективности в условиях развивающегося промышленного ландшафта Центральной Азии.
Дополнительная информация:
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: https://www.raythink-tech.com/
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg
