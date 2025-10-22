От электросетей до домашнего использования -- тепловизоры Raythink стоят на страже «Светлого пути» Казахстана на Powerexpo Almaty 2025

ЯНЬТАЙ, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. («Raythink»), один из мировых лидеров в области тепловизионных решений, демонстрирует полный ассортимент высокоточных продуктов на выставке Powerexpo Almaty 2025 (Стенд: 10-G07). От крупномасштабных промышленных комплексов до безопасности жилых помещений, Raythink стремится оказывать критически важную поддержку национальной стратегии развития Казахстана «Светлый путь», обеспечивая при этом повседневную электробезопасность.

В центре внимания — экспонаты Raythink

Raythink’s Thermal Imaging solutions for Industrial Temperature Measurement
Raythink’s Thermal Imaging solutions for Industrial Temperature Measurement

На выставочном стенде Raythink представлены четыре основные технологии тепловидения, которые образуют полную экосистему для промышленного применения и обеспечения безопасности:

  • Портативные тепловизоры для профилактического технического обслуживания

Raythink демонстрирует целый ряд тепловизоров, включая серии CX, IX, RM, RT и RS. Имея разные диапазоны измерения температуры и разрешение, эти камеры отвечают различным требованиям для проведения инспекций — от планового технического обслуживания до расширенной диагностики.  

Серия TN позволяет непрерывно контролировать температуру критических компонентов, таких как подшипники генератора и обмотки статора, обнаруживать участки аномального нагрева, прежде чем они перерастут в серьезные неисправности.

  • Камеры OGI для визуализации утечки газа

Оптические решения Raythink по визуализации газа делают невидимые угрозы видимыми. Наряду с уже известной серией RG600, компания демонстрирует портативный газовый визуализатор нового поколения с повышенной чувствительностью и превосходной четкостью изображения.

  • Камеры контроля термической безопасности для двойной защиты

Интеграция распознавания целей на базе ИИ с точным измерением температуры обеспечивает надежную безопасность территории в условиях низкой видимости и служит системой раннего предупреждения о пожарной опасности.

Raythink ищет стратегических партнеров на PowerExpo Almaty 2025

«Центральная Азия представляет собой не только многообещающий рынок, но и стратегический приоритет для нашего роста», — заявил Мартин Лв (Martin Lv), менеджер по продуктам Raythink. «Благодаря этой выставке мы стремимся установить более тесные связи с местными предприятиями и применить наши тепловизионные решения в региональных проектах. Мы предлагаем не только тепловизионные решения, адаптированные к местным потребностям, но и берем на себя обязательство предоставлять локализованные услуги, которые поддерживают инициативу Казахстана «Светлый путь» и более широкие цели развития энергетики в Центральной Азии».

Этот партнерский подход отражает долгосрочную приверженность Raythink данному региону. Компания успешно сочетает передовые технологии тепловидения с опытом работы на местном рынке для решения уникальных энергетических вызовов Центральной Азии, одновременно поддерживая развитие устойчивой инфраструктуры.

Познакомьтесь с практической ценностью технологии тепловидения Raythink на стенде 10-G07 и узнайте, как решения компании могут помочь вам в достижении целей в области безопасности и эффективности в условиях развивающегося промышленного ландшафта Центральной Азии.

Дополнительная информация:
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: https://www.raythink-tech.com/ 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg

