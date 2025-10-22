Od rozvodných sietí po domácnosť: termovízia od spoločnosti Raythink stráži jasnú cestu Kazachstanu na výstave Powerexpo Alma-Ata 2025

JEN-TCHAJ, Čína, 22. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. (ďalej len „Raythink"), svetový líder v oblasti riešení termovízie, predstavuje na výstave Powerexpo Alma-ata 2025 kompletné portfólio precízne navrhnutých produktov (stánok: 10-G07). Spoločnosť Raythink sa zaviazala poskytovať kľúčovú podporu pre národnú rozvojovú stratégiu Kazachstanu „Jasná cesta" a zároveň chrániť každodennú elektrickú bezpečnosť od rozsiahlych priemyselných komplexov až po bezpečnosť v domácnostiach.

V centre pozornosti sú exponáty spoločnosti Raythink

Raythink's Thermal Imaging solutions for Industrial Temperature Measurement
Raythink’s Thermal Imaging solutions for Industrial Temperature Measurement

Výstava spoločnosti Raythink predstavuje štyri základné technológie termovízie, ktoré tvoria kompletný ekosystém pre priemyselné a bezpečnostné aplikácie:

  • ručné termokamery pre prediktívnu údržbu

Spoločnosť Raythink predstavuje svoje rozmanité termokamery vrátane radov CX, IX, RM, RT a RS. Vďaka rôznym rozsahom merania teploty a rozlíšeniam tieto kamery pokrývajú rozmanité potreby kontroly od bežnej údržby až po pokročilú diagnostiku  

Jej séria TN umožňuje nepretržité monitorovanie teploty kritických komponentov, ako sú ložiská generátora a vinutia statora a detekciu abnormálnych vzorcov ohrevu skôr, ako sa prejavia vo vážnych poruchách.

  • Kamery OGI na vizualizáciu úniku plynu

Riešenia optického zobrazovania plynov od spoločnosti Raythink zviditeľňujú neviditeľné hrozby. Popri zavedenému radu RG600 spoločnosť predstavuje ručnú plynovú kameru novej generácie so zvýšenou citlivosťou a vynikajúcou čistotou obrazu.

  • Termálne bezpečnostné kamery pre dvojitú ochranu

Integrácia rozpoznávania cieľov pomocou umelej inteligencie s presným meraním teploty poskytuje spoľahlivé zabezpečenie perimetra v podmienkach nízkej viditeľnosti a zároveň slúži ako systém včasného varovania pred nebezpečenstvom požiaru.

Raythink hľadá strategických partnerov na výstave Powerexpo Alma-ata 2025

„Stredná Ázia nepredstavuje len sľubný trh, ale aj strategickú prioritu pre náš rast," uviedol Martin Lv, produktový manažér spoločnosti Raythink. „Prostredníctvom tejto výstavy sa snažíme nadviazať hlbšie vzťahy s miestnymi podnikmi a aplikovať naše termovízne riešenia v regionálnych projektoch. Prinášame nielen termovízne riešenia prispôsobené miestnym potrebám, ale zaväzujeme sa aj k lokalizovaným službám, ktoré podporujú iniciatívu Kazachstanu „Jasná cesta" a širšie ciele rozvoja energetiky v Strednej Ázii."

Tento partnersky orientovaný prístup odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Raythink voči regiónu a kombinuje pokročilú technológiu termovízie s miestnymi prevádzkovými odbornými znalosťami s cieľom riešiť jedinečné energetické výzvy Strednej Ázie a zároveň podporovať rozvoj udržateľnej infraštruktúry.

Preskúmajte praktickú hodnotu technológie termovízie od spoločnosti Raythink v stánku 10-G07 a zistite, ako vám jej riešenia môžu pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti bezpečnosti a efektívnosti v rámci vyvíjajúceho sa priemyselného prostredia Strednej Ázie.

Ďalšie informácie:
E-mail: [email protected]
Webové sídlo: https://www.raythink-tech.com/ 

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg

