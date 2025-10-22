Od rozvodných sietí po domácnosť: termovízia od spoločnosti Raythink stráži jasnú cestu Kazachstanu na výstave Powerexpo Alma-Ata 2025
Oct 22, 2025, 02:40 ET
JEN-TCHAJ, Čína, 22. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. (ďalej len „Raythink"), svetový líder v oblasti riešení termovízie, predstavuje na výstave Powerexpo Alma-ata 2025 kompletné portfólio precízne navrhnutých produktov (stánok: 10-G07). Spoločnosť Raythink sa zaviazala poskytovať kľúčovú podporu pre národnú rozvojovú stratégiu Kazachstanu „Jasná cesta" a zároveň chrániť každodennú elektrickú bezpečnosť od rozsiahlych priemyselných komplexov až po bezpečnosť v domácnostiach.
V centre pozornosti sú exponáty spoločnosti Raythink
Výstava spoločnosti Raythink predstavuje štyri základné technológie termovízie, ktoré tvoria kompletný ekosystém pre priemyselné a bezpečnostné aplikácie:
- ručné termokamery pre prediktívnu údržbu
Spoločnosť Raythink predstavuje svoje rozmanité termokamery vrátane radov CX, IX, RM, RT a RS. Vďaka rôznym rozsahom merania teploty a rozlíšeniam tieto kamery pokrývajú rozmanité potreby kontroly od bežnej údržby až po pokročilú diagnostiku
- Stacionárne termokamery pre nepretržité monitorovanie infraštruktúry
Jej séria TN umožňuje nepretržité monitorovanie teploty kritických komponentov, ako sú ložiská generátora a vinutia statora a detekciu abnormálnych vzorcov ohrevu skôr, ako sa prejavia vo vážnych poruchách.
- Kamery OGI na vizualizáciu úniku plynu
Riešenia optického zobrazovania plynov od spoločnosti Raythink zviditeľňujú neviditeľné hrozby. Popri zavedenému radu RG600 spoločnosť predstavuje ručnú plynovú kameru novej generácie so zvýšenou citlivosťou a vynikajúcou čistotou obrazu.
- Termálne bezpečnostné kamery pre dvojitú ochranu
Integrácia rozpoznávania cieľov pomocou umelej inteligencie s presným meraním teploty poskytuje spoľahlivé zabezpečenie perimetra v podmienkach nízkej viditeľnosti a zároveň slúži ako systém včasného varovania pred nebezpečenstvom požiaru.
Raythink hľadá strategických partnerov na výstave Powerexpo Alma-ata 2025
„Stredná Ázia nepredstavuje len sľubný trh, ale aj strategickú prioritu pre náš rast," uviedol Martin Lv, produktový manažér spoločnosti Raythink. „Prostredníctvom tejto výstavy sa snažíme nadviazať hlbšie vzťahy s miestnymi podnikmi a aplikovať naše termovízne riešenia v regionálnych projektoch. Prinášame nielen termovízne riešenia prispôsobené miestnym potrebám, ale zaväzujeme sa aj k lokalizovaným službám, ktoré podporujú iniciatívu Kazachstanu „Jasná cesta" a širšie ciele rozvoja energetiky v Strednej Ázii."
Tento partnersky orientovaný prístup odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Raythink voči regiónu a kombinuje pokročilú technológiu termovízie s miestnymi prevádzkovými odbornými znalosťami s cieľom riešiť jedinečné energetické výzvy Strednej Ázie a zároveň podporovať rozvoj udržateľnej infraštruktúry.
Preskúmajte praktickú hodnotu technológie termovízie od spoločnosti Raythink v stánku 10-G07 a zistite, ako vám jej riešenia môžu pomôcť dosiahnuť vaše ciele v oblasti bezpečnosti a efektívnosti v rámci vyvíjajúceho sa priemyselného prostredia Strednej Ázie.
Ďalšie informácie:
E-mail: [email protected]
Webové sídlo: https://www.raythink-tech.com/
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg
