Od sieci energetycznych po gospodarstwa domowe: Termowizyjne rozwiązania firmy Raythink wyznaczają "Jasną ścieżkę" rozwoju Kazachstanu podczas targów Powerexpo Almaty 2025

YANTAI (Chiny), 22 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. („Raythink"), światowy lider w dziedzinie rozwiązań termowizyjnych, prezentuje pełną gamę precyzyjnie zaprojektowanych produktów na targach Powerexpo Almaty 2025 (stoisko: 10-G07). Od dużych kompleksów przemysłowych po bezpieczeństwo mieszkaniowe, Raythink angażuje się w zapewnienie kluczowego wsparcia dla krajowej strategii rozwoju Kazachstanu „Jasna Ścieżka" (Bright Path), jednocześnie dbając o codzienne bezpieczeństwo elektryczne.

Najważniejsze eksponaty Raythink

Raythink’s Thermal Imaging solutions for Industrial Temperature Measurement

Ekspozycja Raythink obejmuje cztery podstawowe technologie termowizyjne, które tworzą kompletny ekosystem rozwiązań dla przemysłu i zapewniania bezpieczeństwa:

Ręczne kamery termowizyjne do konserwacji predykcyjnej

Raythink prezentuje swoją różnorodną ofertę kamer termowizyjnych, w tym serie CX, IX, RM, RT i RS. Dzięki różnym zakresom pomiaru temperatury i rozdzielczościom kamery te zaspokajają różnorodne potrzeby w zakresie kontroli, od rutynowej konserwacji po zaawansowaną diagnostykę.

Stacjonarne kamery termowizyjne do całodobowego monitorowania infrastruktury

Seria TN umożliwia nieprzerwane monitorowanie temperatury krytycznych elementów, takich jak łożyska generatora i uzwojenia stojana, wykrywając nieprawidłowe wzorce nagrzewania, zanim przerodzą się one w poważne awarie.

Kamery OGI do wizualizacji wycieków gazu

Rozwiązania optycznego obrazowania gazu firmy Raythink sprawiają, że niewidoczne zagrożenia stają się widoczne. Oprócz sprawdzonej serii RG600, firma prezentuje nową generację ręcznych kamer termowizyjnych o zwiększonej czułości i najwyższej wyrazistości obrazu.

Kamery termowizyjne zapewniające podwójną ochronę

Połączenie funkcji rozpoznawania obiektów opartej na sztucznej inteligencji z precyzyjnym pomiarem temperatury zapewnia niezawodną ochronę obwodową w warunkach ograniczonej widoczności, pełniąc jednocześnie funkcję systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem pożarowym.

Raythink poszukuje partnerów strategicznych na targach PowerExpo Almaty 2025

„Azja Środkowa to nie tylko obiecujący rynek, ale także strategiczny priorytet dla naszego rozwoju" - stwierdził Martin Lv, menedżer produktu w Raythink. - „Poprzez tę wystawę chcemy nawiązać głębsze relacje z lokalnymi przedsiębiorstwami i zastosować nasze rozwiązania w zakresie termowizji w regionalnych projektach. Oferujemy nie tylko rozwiązania termowizyjne dostosowane do lokalnych potrzeb, ale także zobowiązujemy się do świadczenia zlokalizowanych usług, które wspierają inicjatywę Kazachstanu „Bright Path" oraz szersze cele rozwoju energetycznego Azji Środkowej".

To podejście zorientowane na partnerstwo odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie firmy Raythink w regionie, łącząc zaawansowaną technologię termowizyjną z lokalną wiedzą operacyjną w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom energetycznym Azji Środkowej, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój infrastruktury.

Poznaj praktyczną wartość technologii termowizyjnej Raythink na stoisku 10-G07 i dowiedz się, w jaki sposób jej rozwiązania mogą pomóc w osiągnięciu celów związanych z bezpieczeństwem i wydajnością w zmieniającym się krajobrazie przemysłowym Azji Środkowej.

Więcej informacji można uzyskać:

- wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected],

- odwiedzając stronę internetową: https://www.raythink-tech.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801364/Raythink_s_Thermal_Imaging_solutions_Industrial_Temperature_Measurement.jpg