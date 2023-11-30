Доктор Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в своем доме в штате Коннектикут скончался уважаемый американский ученый и государственный деятель д-р Генри Киссинджер.

Генри Киссинджер родился на юге Германии в 1923 году, где его отец работал учителем. Его семья бежала из нацистской Германии в Америку в 1938 году. После того как в 1943 году д-р Киссинджер стал гражданином США, с 1943 по 1946 год он служил в 84-й дивизии армии США. Был награжден орденом Бронзовая звезда «за особые заслуги». После этого д-р Киссинджер служил в оккупированной Германии в службе контрразведки. Оставался в резерве армии США до 1959 г.

Д-р Киссинджер получил дипломы бакалавра, магистра и доктора философии Гарвардского университета, где почти 20 лет преподавал международные отношения. В 1969 году президент Никсон назначил его советником по национальной безопасности. После этого он занимал пост Государственного секретаря в администрациях президентов Никсона и Форда, и на этой должности д-р Киссинджер играл центральную роль в сближении с Китаем, ведении переговоров о прекращении Войны Судного дня на Ближнем Востоке и завершении участия США во Вьетнамской войне. Он работал над тем, чтобы бывшее государство Родезия встало на путь формирования представительного правительства, и участвовал в переговорах по ключевым соглашениям о контроле над вооружениями с Советским Союзом.

Д-р Киссинджер написал 21 книгу по вопросам национальной безопасности. С д-ром Киссинджером, считающимся одним из величайших государственных деятелей США, после его ухода с государственной службы в 1977 году регулярно консультировались президенты США от обоих политических партий и десятки зарубежных лидеров. В мае 2023 года он отметил свой 100-летний юбилей и оставался вполне активным в свой 100-й год жизни. В последнее время д-р Киссинджер особое внимание уделял последствиям появления искусственного интеллекта. Он был частым гостем СМИ, участвовал в экспертных дискуссиях, много писал и путешествовал за границу. Дополнительную биографическую информацию о д-ре Киссинджере и сведения о написанных им работах можно найти на веб-сайте www.henryakissinger.com.

У д-ра Киссинджера остались жена Нэнси Мэгиннес Киссинджер, с которой они состояли в браке около 50 лет, двое детей от первого брака, Дейвид и Элизабет, и пять внуков.

Похороны пойдут в формате частной семейной службы. Позднее в Нью-Йорке пройдет поминальная служба. Вместо цветов семья советует делать пожертвования следующим организациям: Animal Medical Center, Development Office, 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 или Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 1717 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036.

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