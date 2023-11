Dr. Henry Kissinger falece aos 100 anos de idade

NOVA YORK, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Dr. Henry Kissinger, respeitado acadêmico e político americano, faleceu hoje em sua casa em Connecticut.

Henry Kissinger nasceu no sul da Alemanha em 1923, onde seu pai era professor. Sua família fugiu da Alemanha nazista e foi para os Estados Unidos em 1938. Após se tornar cidadão americano em 1943, o Dr. Kissinger serviu na 84a Divisão Militar de 1943 a 1946. Ele foi premiado com a Estrela de Bronze por seu "serviço meritório". Depois, serviu no Corpo de Contrainteligência na Alemanha ocupada. Esteve no Exército Americano até 1959.

O Dr. Kissinger tem bacharelado, mestrado e doutorado pela Harvard University, onde ensinou relações internacionais por quase 20 anos. Em 1969, o presidente Nixon o nomeou Conselheiro de Segurança Nacional. Subsequentemente, atuou como Secretário do Estado nos governos dos presidentes Nixon e Ford, cujas capacidades desempenharam papéis fundamentais na abertura para a China, na negociação do fim da Guerra do Yom Kippur no Oriente Médio e no auxílio para levar ao fim o papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ele trabalhou para colocar a Rodésia no caminho de um governo representativo e negociou importantes acordos de controle de armas com a União Soviética.

O Dr. Kissinger escreveu 21 livros sobre assuntos de segurança nacional. Considerado um dos grandes políticos dos Estados Unidos, o Dr. Kissinger foi consultado regularmente por presidentes americanos de ambos os partidos políticos e vários líderes estrangeiros após deixar sua atuação governamental em 1977. Em maio de 2023, celebrou seu 100o aniversário e permaneceu ativo até seu 100o ano de vida. Mais recentemente, o Dr. Kissinger focou sua atenção nas implicações da inteligência artificial. Ele foi convidado com frequência na mídia e em painéis de discussão, escrevendo e viajando ao exterior. Mais informações adicionais sobre o Dr. Kissinger e seus textos podem ser encontrados em www.henryakissinger.com.

O Dr. Kissinger deixa sua esposa de quase 50 anos, Nancy Maginnes Kissinger, dois filhos do seu primeiro casamento, David e Elizabeth, e cinco netos.

Ele será enterrado em um serviço familiar privado. Em data posterior, haverá um serviço funerário na cidade de Nova York. Em vez de flores, a família sugere considerar doações para: Animal Medical Center, Development Office, 510 East 62nd Street, Nova York, NY 10065 ou Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 1717 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036.

Consultas da mídia devem ser enviadas para o e-mail: [email protected].

