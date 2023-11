Henry Kissinger meurt à l'âge de 100 ans

NEW YORK, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Henry Kissinger, universitaire et homme d'État américain respecté, est décédé aujourd'hui à son domicile dans le Connecticut.

Henry Kissinger est né en 1923 dans le sud de l'Allemagne, où son père était enseignant. Sa famille a fui l'Allemagne nazie et est arrivée en Amérique en 1938. Après avoir obtenu la citoyenneté américaine en 1943, M. Kissinger a servi dans la 84e division de l'armée de 1943 à 1946. Il a reçu l'étoile de bronze pour son « service méritoire ». Kissinger a ensuite servi dans le corps de contre-espionnage dans l'Allemagne occupée. Il a fait partie des réservistes de l'armée américaine jusqu'en 1959.

M. Kissinger a obtenu sa licence, sa maîtrise et son doctorat à l'université de Harvard, où il a enseigné les relations internationales pendant près de 20 ans. En 1969, le président Nixon le nomme conseiller à la sécurité nationale. Il a ensuite été secrétaire d'État sous les présidents Nixon et Ford, fonctions dans lesquelles M. Kissinger a joué un rôle central dans l'ouverture à la Chine, en négociant la fin de la guerre du Kippour au Moyen-Orient et en contribuant à mettre un terme au rôle de l'Amérique dans la guerre du Viêt Nam. Il a œuvré pour mettre l'ancienne Rhodésie sur la voie d'un gouvernement représentatif et a négocié des accords clés de contrôle des armements avec l'Union soviétique.

M. Kissinger a écrit 21 ouvrages sur les questions de sécurité nationale. Considéré comme l'un des plus grands hommes d'État américains, M. Kissinger a été régulièrement consulté par les présidents américains des deux partis politiques et par de nombreux dirigeants étrangers après son départ du gouvernement en 1977. En mai 2023, il a fêté son 100e anniversaire et est resté actif jusqu'à sa 100e année. Plus récemment, M. Kissinger a porté son attention sur les implications de l'intelligence artificielle. Il a souvent été invité par les médias et à participer à des tables rondes ; il a écrit des ouvrages et voyagé à l'étranger. Des informations biographiques supplémentaires sur le Kissinger et ses écrits sont disponibles à l'adresse www.henryakissinger.com.

M. Kissinger laisse dans le deuil son épouse avec qui il a passé près de 50 ans, Nancy Maginnes Kissinger, deux enfants issus de son premier mariage, David et Elizabeth, ainsi que cinq petits-enfants.

Il sera inhumé lors d'un service familial privé. À une date ultérieure, un service commémoratif sera organisé à New York. Au lieu de fleurs, la famille suggère de faire des dons à : Animal Medical Center, Development Office, 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 ou à Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 1717 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036.

