Первый серийный аккумуляторный элемент емкостью более 600 Ач

ЦЗИНМЭНЬ, Китай, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В отрасли хранения энергии удивительными темпами развиваются и системы, и аккумуляторные элементы.

В то время как на мировом рынке быстро внедряются аккумуляторные элементы емкостью более 300 Ач, в основном 314 Ач, исследования и серийное производство аккумуляторных элементов следующего поколения емкостью более 500 Ач уже идут полным ходом.

Inauguration ceremony for the first phase of EVE Energy's 60GWh Super Energy Storage Factory

В условиях, когда многие компании спешат выйти на рынок аккумуляторных элементов большой емкости более 500 Ач, EVE Energy стала первой в отрасли компанией, которая достигла серийного производства аккумуляторных элементов большой емкости 628 Ач.

10 декабря в Цзинмэне, провинция Хубэй, официально начала работу первая очередь суперзавода EVE Energy по производству аккумуляторов Mr. Big производительностью 60 ГВтч.

К концу третьего квартала 2024 года глобальный объем поставок аккумуляторных элементов компании EVE Energy прочно занял 2-е место. Учитывая, что этот завод является крупнейшим отдельным заводом по производству аккумуляторов и первым, который начал серийное производство аккумуляторных элементов емкостью более 600 Ач, эти две вехи, несомненно, демонстрируют амбиции и стратегическое положение этого ведущего предприятия по производству литиевых аккумуляторов в секторе хранения энергии.

【 01 Первое раскрытие информации о технологии интеллектуальных аккумуляторных элементов 】

Устранение трудностей, связанных с производством аккумуляторных элементов большой емкости

Аккумуляторные элементы большой емкости, несомненно, за последние два года стали значительной тенденцией в области хранения энергии.

Фактически, еще в 2022 году, когда рынок продолжал продвигать аккумуляторные элементы емкостью 280 Ач, компания EVE Energy, используя свое острое понимание рынка и прогнозирование, предложила тенденцию разработки аккумуляторных элементов большой емкости и начала выпуск аккумуляторных элементов емкостью 560 Ач.

Теперь, после более чем года разработок, компания EVE Energy увеличила емкость элементов до 628 Ач, превратив смелые инновации в практическую реальность и нанеся тяжелый удар по конкурентам в отрасли.

Преимущества наращивания емкости элементов очевидны: это может снизить стоимость и сложность интеграции систем хранения энергии, повысить плотность энергии и безопасность, а также сократить использование компонентов на этапе упаковки, тем самым упрощая процесс сборки и дополнительно снижая затраты.

Тем не менее, трудности сохраняются, особенно связанные с терморегулированием и общей эффективностью аккумуляторных элементов большой емкости.

Для решения этих проблем компания EVE Energy в партнерстве с профессором Ян Ханьси (Yang Hanxi) из Уханьского университета, ведущего мирового университета, создала модель электрохимического сбора, основанную на электрохимических принципах. Вдохновленная дизайном с «малым сопротивлением», применяемым в автомобилестроении, компания постоянно оптимизирует толщину среды сбора, расположение контактов, а также формы и размеры клемм, прокладывая высокоскоростной путь для электронов.

Это изобретение значительно снижает внутреннее сопротивление аккумуляторного элемента, тем самым снижая риск выделения тепла.

Что касается безопасности и надежности, компания EVE Energy впервые представила свою технологию интеллектуальных аккумуляторных элементов во время церемонии запуска.

В этой технологии используется интеллектуальное высокоточное восприятие источника для получения основных сигналов на протяжении всего жизненного цикла аккумуляторного элемента в режиме реального времени. Подобно тому, как умные часы контролируют насыщение крови кислородом и частоту сердечных сокращений, эта технология позволяет контролировать газы, температуры и другую критически важную информацию в режиме реального времени, эффективно определяя параметры по различным характеристикам на основе мощного механизма сопоставления баз данных и выполняя расширенную обработку и анализ сигналов.

Как только обнаруживается аномалия, принимаются своевременные предупреждения и защитные меры. Технология интеллектуальных аккумуляторных элементов действует в качестве гаранта безопасности и откроет новый путь к безопасности аккумуляторов в отрасли накопления энергии.

【 02 1,5 элемента в секунду 】

Суперзавод по производству аккумуляторов производительностью 60 ГВтч способствует серийному производству

Чтобы поддержать серийное производство аккумуляторных элементов большой емкости Mr. Big, 10 декабря официально начал работу завод по производству аккумуляторов EVE Energy производительностью 60 ГВтч. EVE Energy создала виртуальный завод, используя технологию цифровых двойников, для строительства сверхинтеллектуального завода, в котором сочетаются автоматизация, цифровая трансформация и низкоуглеродные процессы.

В условиях серийного производства размер батарей большой емкости создает трудности для производственных линий и производственных процессов, сопоставимые с трудностями, возникавшими на этапе разработки.

На суперзаводе по производству аккумуляторов 60 ГВтч компании EVE Energy применено более 80 передовых отраслевых технологий, обеспечивающих автоматизированное производство на всех этапах процесса. Компании принадлежит 140 прав интеллектуальной собственности, связанных с основным оборудованием и изделиями. Можно сказать, что эта производственная линия и завод созданы специально для производства элементов Mr. Big.

Ряд цифр иллюстрирует эффективность суперзавода по производству аккумуляторов компании EVE Energy: производственная линия может достигать средней производительности 1,5 аккумуляторных элемента в секунду (от подачи материала до готовых аккумуляторов); она выполняет сборку четырех целых аккумуляторных батарей за одну минуту; производит более 40 контейнеров емкостью 5 МВтч в сутки; а также может производить аккумуляторы общей емкостью 1 ГВтч всего за пять дней.

Для более интуитивного понимания концепции: 1 ГВтч аккумуляторов, из расчета 300 циклов зарядки и разрядки в год, могут удовлетворить годовую потребность в электроэнергии 300 000 домохозяйств.

Кроме того, благодаря уникальной промышленной среде и географическому положению Цзинмэня возникла интеграция логистических цепочек снабжения и поставок вокруг суперзавода, что позволило обеспечить комплексные поставки, значительно снизить затраты на логистику и складирование, повысить эффективность сотрудничества и сформировать преимущества в развитии промышленной агломерации, обеспечив тем самым возможности поставок.

С точки зрения управления качеством доля дефектных изделий достигла уровня единиц PPB (деталей на миллиард). Создав экстремальную систему производственных стандартов и определив десять основных показателей для ведущего в мире производства аккумуляторных элементов, компания EVE Energy придерживается чрезвычайно строгой философии управления, сосредоточенной на устранении пыли. Управление заводом охватывает все, от чистоты на макроуровне до контроля пыли КЛАССА 5 на микроуровне 0,5 мкм, обеспечивая качество за счет компетентности. Одновременно была создана база данных изображений различных контрольных точек, а также внедрены модели состояния оборудования, нейронные сети с обратным распространением ошибок (BP), графы знаний и автономная настройка ИИ для достижения цифрового управления качеством с замкнутым циклом. Каждое изделие также обеспечивается «пакетом данных» и «паспортом батареи» для отслеживания полного жизненного цикла «одним щелчком мыши».

Кроме того, этот завод в настоящее время является крупнейшим отдельным заводом по производству аккумуляторов в отрасли, с производительностью одной линии, превышающей 15 ГВтч (в то время как самая высокая производительность у нынешних японских и корейских компаний по производству аккумуляторов составляет всего 3–4 ГВтч).

С вводом в эксплуатацию суперзавода по производству аккумуляторов и началом серийного производства элементов Mr. Big глобальный процесс строительства мощностей компании EVE Energy ускорился, обеспечивая достаточный объем поставок для удовлетворения потребностей клиентов и рынка.

Положение первой компании в отрасли, которая достигла серийного производства аккумуляторных элементов большой емкости более 600 Ач, показало, что перспективная компоновка EVE Energy начала находить практическое применение. В этой сложной, но наполненной возможностями области хранения энергии мы стремимся к тому, чтобы компания EVE Energy вносила значительный вклад в глобальный энергетический переход и устойчивое развитие.

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