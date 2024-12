La première grande cellule de batterie de 600+ Ah produite en masse

JINGMEN, Chine, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans l'industrie du stockage de l'énergie, les systèmes et les cellules de batterie se développent à un rythme effréné.

Alors que le marché mondial adopte rapidement les celleules de batterie d'une capacité supérieure à 300 Ah, principalement basés sur 314 Ah, la recherche et la production de masse des éléments de batterie de grande capacité supérieure à 500 Ah de la prochaine génération battent déjà leur plein.

Inauguration ceremony for the first phase of EVE Energy's 60GWh Super Energy Storage Factory

Alors que de nombreuses entreprises s'empressent d'entrer sur le marché des cellules de batterie de grande capacité de 500 Ah et plus, EVE Energy est devenue la première entreprise du secteur à produire en masse la cellule de batterie de grande capacité de 628 Ah.

Le 10 décembre, Mr. Big, la première phase de l'usine de super stockage d'énergie de 60 GWh d'EVE Energy, a officiellement été lancée à Jingmen, Hubei.

À la fin du troisième trimestre 2024, le volume des livraisons de cellules de batteries de stockage d'énergie d'EVE Energy occupait fermement la deuxième place. En tant que plus grande usine de stockage d'énergie et la première à produire en masse une cellule de batterie d'une capactité supérieure à 600 Ah, ces deux jalons témoignent indiscutablement de l'ambition et du positionnement stratégique de cette entreprise leader dans le secteur des batteries au lithium pour le stockage de l'énergie.

【 01 Première présentation de la technologie des piles intelligentes 】

Répondre aux problèmes des piles de grande capacité

Au cours des deux dernières années, les batteries de grande capacité ont incontestablement constitué une tendance importante dans le domaine du stockage de l'énergie.

En fait, dès 2022, alors que le marché continuait à promouvoir les cellules de batterie de 280 Ah, EVE Energy, tirant parti de sa connaissance approfondie du marché et de sa prévoyance, a introduit le développement de cellules de batterie de grande capacité et a lancé la cellule de batterie de 560 Ah.

Aujourd'hui, après plus d'un an de développement, EVE Energy a porté la capacité de la cellule à 628 Ah, transformant ainsi une innovation audacieuse en réalité pratique et portant un coup dur aux concurrents du secteur.

Les avantages de l'augmentation de la capacité des cellules sont évidents : elle permet de réduire le coût et la complexité d'intégration des systèmes de stockage d'énergie, d'améliorer la densité énergétique et la sécurité et de réduire l'utilisation de composants dans la phase PACK, simplifiant ainsi le processus d'assemblage et réduisant encore les coûts.

Cependant, des problèmes subsistent, notamment en ce qui concerne la gestion thermique et l'efficacité globale des cellules de batteries de grande capacité.

Pour les résoudre, EVE Energy s'est associée au professeur Yang Hanxi de l'université de Wuhan, une université internationale de premier plan, pour créer un modèle de collecte électrochimique basé sur les principes de l'électrochimie. Inspirée par la conception « à faible traînée » que l'on trouve dans l'ingénierie automobile, l'entreprise optimise en permanence l'épaisseur du support de collecte, le positionnement des languettes, ainsi que la forme et la taille des terminaux, ouvrant ainsi une voie à grande vitesse pour les électrons.

Cette invention réduit considérablement la résistance interne de la cellule de la batterie, diminuant ainsi le risque de production de chaleur.

En termes de sécurité et de fiabilité, EVE Energy a dévoilé pour la première fois sa technologie de cellule de batterie intelligente lors de cette cérémonie de lancement.

Cette technologie utilise une perception intelligente et précise de la source pour capturer en temps réel les signaux clés tout au long du cycle de vie de la cellule de la batterie. À l'instar des smartwatches qui surveillent l'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque, cette technologie peut surveiller les gaz, les températures et d'autres informations critiques en temps réel, en identifiant efficacement les paramètres de différentes caractéristiques grâce à un puissant mécanisme de mise en correspondance des bases de données et en effectuant un traitement et une analyse avancés des signaux.

Dès qu'une anomalie est détectée, des alertes et des mesures défensives sont prises en temps utile. La technologie des cellules de batterie intelligentes agit comme un gardien de la sécurité et ouvre un nouveau chapitre de la sécurité des batteries dans l'industrie du stockage de l'énergie.

【 02 1,5 cellules par seconde 】

L'usine de super stockage d'énergie de 60 GWh facilite la production de masse

Pour soutenir la production de masse des grandes cellules de batterie de Mr. Big, l'usine de super stockage d'énergie de 60 GWh d'EVE Energy a officiellement démarré ses activités le 10 décembre. EVE Energy a mis en place une usine virtuelle en s'appuyant sur la technologie du jumeau numérique, créant ainsi une usine super intelligente qui intègre l'automatisation, la numérisation et les processus à faible émission de carbone.

Face à la production de masse, la taille des grandes batteries pose des défis aux lignes de production et aux processus de fabrication, comparables aux difficultés rencontrées lors de la phase de développement.

L'usine de super stockage d'énergie de 60 GWh d'EVE Energy utilise plus de 80 technologies industrielles de pointe, avec une production automatisée tout au long du processus. L'entreprise détient 140 droits de propriété intellectuelle liés à ses principaux équipements et produits. On peut dire que cette chaîne de production et cette usine ont été conçues sur mesure pour Mr. Big.

Plusieurs chiffres illustrent l'efficacité de l'usine de super stockage d'énergie d'EVE Energy : la ligne de production peut atteindre une production moyenne de 1,5 cellule de batterie par seconde, depuis l'alimentation en matériaux jusqu'aux batteries finies ; elle complète quatre packs de batteries entiers en une minute, produit plus de 40 conteneurs de 5 MWh par jour et peut fournir une production de 1 GWh en seulement cinq jours.

Pour un concept plus intuitif : 1 GWh de batteries, calculé sur la base d'un cycle de charge et de décharge de 300 fois par an, peut satisfaire la demande annuelle d'électricité de 300 000 ménages.

En outre, tirant parti de l'environnement industriel et de la situation géographique uniques de Jingmen, l'intégration des chaînes d'approvisionnement en amont et en aval autour de la super-usine a vu le jour, permettant un approvisionnement en flux tendu, réduisant considérablement les coûts de logistique et d'entreposage, améliorant l'efficacité de la collaboration et procurant des avantages dans le développement de l'agglomération industrielle, garantissant ainsi les capacités de livraison.

En termes de gestion de la qualité, le taux de défectuosité des produits a atteint le niveau PPB (Parts Per Billion). En élaborant un système de normes de fabrication rigoureux et en définissant dix indicateurs fondamentaux pour la fabrication de cellules de batteries de premier plan au niveau mondial, EVE Energy adhère à une philosophie de gestion extrêmement stricte, axée sur l'élimination de la poussière. La gestion de l'usine s'étend de la propreté au niveau macro au contrôle de la poussière de 0,5μm CLASSE 5 au niveau micro, garantissant la qualité par la compétence. Simultanément, une base de données d'images de divers points de contrôle a été créée, ainsi que l'introduction de modèles de santé des équipements, de réseaux neuronaux BP, de graphes de connaissances et de réglages autonomes IA pour parvenir à une gestion numérique de la qualité en boucle fermée. Chaque produit est également équipé d'un « paquet de données » et d'un « passeport de batterie » pour une traçabilité complète du cycle de vie en un seul clic.

En outre, cette usine est actuellement la plus grande usine de stockage d'énergie de l'industrie, avec une capacité supérieure à 15 GWh (alors que la capacité la plus élevée des entreprises de batteries japonaises et coréennes actuelles n'est que de 3 à 4 GWh).

Avec la mise en service de la super usine de stockage d'énergie et la production en masse de Mr. Big, le processus de construction de la capacité globale d'EVE Energy a été accéléré, garantissant une offre de capacité suffisante pour répondre aux demandes des clients et du marché.

En tant que première entreprise du secteur à produire en masse des cellules de batteries de grande capacité supérieure à 600 Ah, la conception avant-gardiste d'EVE Energy a commencé à trouver des applications pratiques. Dans le domaine du stockage de l'énergie, qui est à la fois stimulant et riche en opportunités, nous espérons qu'EVE Energy contribuera de manière significative à la transition énergétique et au développement durable à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580424/image.jpg