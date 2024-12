Pierwsze duże ogniwo akumulatorowe powyżej 600 Ah do masowej produkcji

JINGMEN, Chiny, 16 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W branży magazynowania energii obserwuje się imponujące tempo rozwoju systemów i ogniw akumulatorowych.

Na rynku globalnym następuje szybkie wprowadzanie ogniw akumulatorowych powyżej 300 Ah, głównie 314Ah, a badania i masowa produkcja nowej generacji ogniw o dużej pojemności ponad 500 Ah idą pełną parą.

Inauguration ceremony for the first phase of EVE Energy's 60GWh Super Energy Storage Factory

Podczas gdy wiele firm dąży do wejścia na rynek ogniw akumulatorowych o dużej pojemności powyżej 500 Ah, EVE Energy stała się pierwszą w branży, która doprowadziła do masowej produkcji dużych ogniw 628 Ah.

W Jingmen w prowincji Hubei 10 grudnia oficjalnie rozpoczęła się pierwsza faza działania superzakładu magazynowania energii o pojemności 60 GWh Mr. Big EVE Energy.

Do końca trzeciego kwartału 2024 r. EVE Energy zapewniła sobie drugie miejsce pod względem globalnego wolumenu dostaw ogniw akumulatorowych do magazynowania energii. Osiągnięcia zakładu jako największego obiektu produkcyjnego rozwiązań do magazynowania energii i pierwszego zakładu zajmującego się masową produkcją dużych ogniw akumulatorowych powyżej 600 Ah niewątpliwie świadczą o ambicjach i pozycji strategicznej tego lidera w branży akumulatorów litowych i sektorze magazynowania energii.

【 01 Pierwsza prezentacja inteligentnej technologii ogniw akumulatorowych】

Rozwiązywanie problemów związanych z ogniwami akumulatorowymi dużej pojemności

Ogniwa akumulatorowe dużej pojemności niewątpliwie stanowią ważny trend w dziedzinie magazynowania energii, który pojawił się w ciągu ostatnich dwóch lat.

Już w 2022 r., kiedy na rynku nadal promowano ogniwa 280 Ah, spółka EVE Energy, korzystając ze swojej dogłębnej wiedzy i umiejętności prognozowania, zapoczątkowała trend związany z opracowaniem ogniw akumulatorowych o dużej pojemności i wprowadziła na rynek ogniwo 560 Ah.

Obecnie, po ponad roku rozwoju produktu, EVE Energy zwiększyła pojemność ogniwa do 628 Ah, sprawiając, że wysoce innowacyjny produkt znalazł codzienne zastosowanie, i stwarzając silną konkurencję dla innych podmiotów z branży.

Zalety zwiększonej pojemności ogniw są ewidentne - może ona ograniczyć koszt i złożoność integracji systemów magazynowania energii, poprawić gęstość energetyczną i bezpieczeństwa oraz zmniejszyć zużycie komponentów na etapie pakietów, uproszczając proces montażu i dodatkowo obniżając koszty.

Pozostają jednak wyzwania związane z kontrolą temperatury i ogólną wydajnością ogniw akumulatorowych o dużej pojemności.

Aby sprostać tym wyzwaniom, spółka EVE Energy nawiązała partnerstwo z profesorem Yangiem Hanxim z Wuhan University, należącego do czołówki światowych uczelni, aby stworzyć model elektrochemicznego odbioru energii działający na podstawie zasad elektrochemicznych. Zainspirowana koncepcją małego oporu funkcjonującą w inżynierii motoryzacyjnej, spółka stale optymalizuje grubość czynnika odbierającego, umiejscowienia złączy oraz kształty i rozmiary końcówek, zapewniając szybki przepływ elektronów.

Ten wynalazek znacznie ogranicza opór wewnętrzny ogniwa, obniżając ryzyko przegrzania.

W kontekście bezpieczeństwa i niezawodności spółka EVE Energy po raz pierwszy zaprezentowała inteligentną technologię ogniw akumulatorowych podczas wydarzenia wprowadzającego ją na rynek.

Technologia ta opiera się na inteligentnej, wysoce precyzyjnej percepcji źródła służącej do przechwytywania kluczowych sygnałów przez cały cykl życia ogniwa akumulatora w czasie rzeczywistym. Podobnie jak smartwatche monitorują poziom tlenu we krwi i tętno, technologia ta może monitorować gazy, temperaturę i inne kluczowe informacje w czasie rzeczywistym, skutecznie wskazując parametry z różnych cech w oparciu o potężny mechanizm dopasowywania bazy danych oraz wykonując zaawansowane przetwarzanie i analizę sygnałów.

Po wykryciu anomalii na czas przekazywane są ostrzeżenia i podejmowane środki ochronne. Technologia inteligentnych ogniw akumulatorowych stoi na straży bezpieczeństwa i otwiera nową ścieżkę dla bezpieczeństwa akumulatorów w branży magazynowania energii.

【 02 1,5 ogniwa na sekundę】

Superzakład magazynowania energii o pojemności 60 GWh ułatwi masową produkcję

Aby umożliwić masową produkcję dużych ogniw akumulatorowych Mr. Big,10 grudnia oficjalnie rozpoczął działalność superzakład magazynowania energii o pojemności 60 GWh EVE Energy. EVE Energy stworzyło wirtualny zakład za pomocą technologii cyfrowego bliźniaka, tworząc superinteligentną fabrykę, która łączy w sobie automatyzację, cyfryzację i procesy niskoemisyjne.

W obliczu masowej produkcji rozmiar dużych akumulatorów stanowi wyzwanie dla linii i procesów produkcyjnych porównywalne z trudnościami napotkanymi w fazie rozwoju.

Superzakład magazynowania energii o pojemności 60 GWh EVE Energy wykorzystuje ponad 80 zaawansowanych technologii przemysłowych charakteryzujących się zautomatyzowaną produkcją w całym procesie. Spółka posiada 140 praw własności intelektualnej związanych z podstawowym wyposażeniem i produktami. Można powiedzieć, że ta linia produkcyjna i zakład są szyte na miarę dla Mr. Big.

Oto wydajność superzakładu magazynowania energii o pojemności 60 GWh EVE Energy w liczbach: linia produkcyjna może osiągnąć średnią wydajność 1,5 ogniwa akumulatorowego na sekundę od etapu podania materiału po gotowe akumulatory; wytwarza cztery całe pakiety akumulatorowe w ciągu jednej minuty; produkuje ponad 40 kontenerów 5 MWh dziennie; może dostarczyć rozwiązania do magazynowania 1 GWh energii w ciągu zaledwie pięciu dni.

Bardziej intuicyjna koncepcja: akumulatory o pojemności 1 GWh, przy cyklu ładowania i rozładowania 300 razy w roku, mogą zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 300 000 gospodarstw domowych.

Co więcej, wykorzystując unikatowe otoczenie przemysłowe i położenie geograficzne Jingmen, wokół superzakładu powstały zintegrowane łańcuchy dostaw wyższego i niższego szczebla, umożliwiając pełne dostawy, znacznie zmniejszając koszty logistyki i magazynowania, poprawiając efektywność współpracy i tworząc przewagę w rozwoju aglomeracji przemysłowej, zapewniając w ten sposób możliwości dostaw.

Jeśli chodzi o zarządzanie jakością, wskaźnik wadliwości produktów osiągnął poziom PPB (części na miliard). Tworząc wysokiej klasy system standardów produkcji i definiując dziesięć podstawowych wskaźników dla czołowej światowej produkcji ogniw akumulatorowych, EVE Energy przestrzega niezwykle rygorystycznej filozofii zarządzania skoncentrowanej na eliminacji pyłu. Dbałość o czystość w zakładzie obejmuje poziomy od makro do mikro przy kontroli pyłu klasy 5 na poziomie 0,5 μm, zapewniając jakość dzięki kompetencjom. Jednocześnie utworzono bazę danych obrazów różnych punktów kontrolnych, a także wprowadzono modele stanu sprzętu, sieci neuronowe BP, wykresy wiedzy i autonomiczne dostrajanie AI w celu osiągnięcia cyfrowego zarządzania jakością w pętli zamkniętej. Każdy produkt jest również wyposażony w „pakiet danych" i „paszport akumulatora" umożliwiający śledzenie całego cyklu życia za pomocą jednego kliknięcia.

Ponadto fabryka ta jest obecnie największym zakładem magazynowania energii w branży o wydajności pojedynczej linii przekraczającej 15 GWh (podczas gdy obecnie najwyższa wydajność japońskich i koreańskich firm produkujących akumulatory wynosi zaledwie 3-4 GWh).

Wraz z uruchomieniem superzakładu magazynowania energii i masowej produkcji Mr. Big globalny proces rozwoju pojemności oferowanej przez EVE Energy został przyspieszony, zapewniając wystarczającą podaż pojemności, aby sprostać wymaganiom klientów i rynku.

Jako pierwsza firma w branży, która osiągnęła masową produkcję ogniw akumulatorowych o dużej pojemności ponad 600 Ah, przyszłościowy model EVE Energy zaczął znajdować praktyczne zastosowania. Firma oczekuje, że w pełnej wyzwań i możliwości dziedzinie magazynowania energii znacząco przyczyni się do globalnej transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2580424/image.jpg