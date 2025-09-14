Используя Польшу в качестве отправной точки, GAC ускоряет свою экспансию на европейский рынок

News provided by

GAC

Sep 14, 2025, 17:44 ET

ВАРШАВА, Польша, 15 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 сентября GAC провела грандиозный запуск бренда и первую презентацию двух автомобилей в Варшаве, столице Польши, что стало официальным выходом компании на свой первый европейский рынок. Польша является важным центром для реализации «Плана завоевания европейского рынка» GAC благодаря своему стратегическому расположению на стыке Западной и Центрально-Восточной Европы и большому потенциалу роста сегмента транспортных средств на новой энергии. Используя передовые технологии автомобилестроения, сильные возможности в области НИОКР и производства, а также философию «Service First, Customer First» GAC продолжит сотрудничать с местными партнерами, расширять свой портфель продуктов и повышать качество обслуживания клиентов.

На мероприятии GAC продемонстрировала два флагманских полностью электрических кроссовера: AION V и HYPTEC HT. AION V предназначен для интеллектуальной семейной мобильности, имеет запас хода 510 км, быструю зарядку до 80 % за 20 минут, систему автомобиля, поддерживающую 23 языка, и пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP, сочетая при этом практичность с передовыми технологиями. HYPTEC HT, позиционируемый как высококлассный электрический кроссовер-купе, имеет салон в отделке из кожи НАППА, аудиосистему Dolby с 22 динамиками и интеллектуальные функции помощи при вождении, ориентированные на элитных потребителей, которые стремятся как к высококачественному дизайну, так и к изысканным впечатлениям от вождения. Обе модели поставляются в стандартной комплектации с панорамным люком, скрытыми дверными ручками, системой камер кругового обзора на 360° и 8-летней гарантией на автомобиль, что полностью демонстрирует силу продукта и надежность GAC в электрической мобильности.

Благодаря демонстрации моделей, презентациям бренда и интерактивному взаимодействию данное мероприятие создало захватывающую атмосферу первого появления, которая привлекла основные польские СМИ, инфлюенсеров отрасли и потенциальных клиентов. Это подтвердило большой интерес к продуктам компании на местах и потенциал роста для электромобилей GAC на польском рынке.

Флагманский шоурум GAC в Варшаве сочетает в себе технологическую эстетику с местным искусством, предлагая многофункциональные пространства для экспозиции, взаимодействия и услуг на основе концепции «experiential retail» (ритейл впечатлений). Изюминкой шоурума является облачная инсталляция польской художницы Йоанны Ющак (Joanna Juszczak) Feels Like Heaven.

В перспективе GAC планирует использовать Польшу в качестве отправной точки для своей европейской экспансии, интегрируя глобальные ресурсы и сотрудничая с местными партнерами для развития местного производства, логистики запасных частей и возможностей доставки, в конечном итоге создавая комплексную экосистему продаж, обслуживания и цепочки поставок в Польше.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2772431/1.jpg

