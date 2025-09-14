GAC urýchľuje svoju expanziu na európskom trhu využívajúc Poľsko ako východiskový bod
Sep 14, 2025, 17:48 ET
VARŠAVA, Poľsko, 14. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GAC usporiadala 11. septembra vo Varšave, hlavnom meste Poľska, veľkolepé uvedenie značky na trh a debut dvoch vozidiel, čím oficiálne vstúpila na svoj prvý európsky trh. Poľsko slúži ako kľúčové centrum v „európskom trhovom pláne" spoločnosti GAC vďaka svojej strategickej polohe spájajúcej západnú so strednou a východnou Európou a silnému rastovému potenciálu sektora vozidiel využívajúcich nové zdroje energie. Vďaka svojej poprednej technológii vozidiel, silným výskumným, vývojovým a výrobným kapacitám a filozofii „servis na prvom mieste, zákazník na prvom mieste" bude spoločnosť GAC naďalej spolupracovať s miestnymi partnermi, rozširovať svoje produktové portfólio a zlepšovať zákaznícku skúsenosť.
Na podujatí spoločnosť GAC predstavila dve vlajkové lode v oblasti čisto elektrických športových úžitkových vozidiel (SUV): AION V a HYPTEC HT. Model AION V je navrhnutý pre inteligentnú rodinnú mobilitu, ponúka dojazd 510 km, 20-minútové rýchle nabíjanie na 80 %, systém vozidla s podporou 23 jazykov a päťhviezdičkové hodnotenie bezpečnosti Euro NCAP, pričom kombinuje praktickosť s najmodernejšou technológiou. Model HYPTEC HT, prezentovaný ako luxusné elektrické SUV kupé, sa vyznačuje koženým interiérom NAPPA, 22-reproduktorovým zvukovým systémom Dolby a inteligentnými asistenčnými funkciami pre jazdu, ktoré uspokoja elitných zákazníkov hľadajúcich dokonalý dizajn a kultivovaný zážitok z jazdy. Oba modely sú štandardne vybavené panoramatickým strešným oknom, skrytými kľučkami dverí, 360° systémom priestorových kamier a 8-ročnou zárukou na vozidlo, čo plne dokazuje silu a spoľahlivosť produktov spoločnosti GAC v oblasti elektrickej mobility.
Prostredníctvom prezentácií modelov, značiek a interaktívnych zážitkov vytvorilo podujatie pohlcujúcu atmosféru premiéry, ktorá prilákala mainstreamové poľské médiá, influencerov z odvetvia a potenciálnych zákazníkov. Poukazuje to na silný lokálny záujem a rastový potenciál elektrických produktov spoločnosti GAC na poľskom trhu.
Vlajková loď výstavného priestoru GAC Varšava spája technologickú estetiku s lokálnym umením a ponúka multifunkčné priestory na vystavovanie, interakciu a služby založené na koncepte „zážitkového maloobchodu". Hlavným lákadlom výstavného priestoru je inštalácia „Feels Like Heaven", v podobe oblakov od poľskej umelkyne Joanny Juszczakovej.
Perspektívne bude spoločnosť GAC využívať Poľsko ako východiskový bod pre svoju európsku expanziu, integrovať globálne zdroje a spolupracovať s miestnymi partnermi na rozvoji miestnej výroby, logistiky dielov a dodávateľských kapacít, čím v konečnom dôsledku vybuduje komplexný ekosystém predaja, služieb a dodávateľského reťazca v Poľsku.
