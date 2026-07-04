Итоги выставки: комплексная цепочка решений ZTT в области генерации солнечной энергии, накопления энергии и применения водорода стала одним из ярких событий Intersolar Europe 2026

МЮНХЕН, 4 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) уверенно заявила о себе на выставке Intersolar Europe в этом году, представив комплексные решения, охватывающие всю отраслевую цепочку «Генерация солнечной энергии + накопление энергии + применение водорода» (Solar + Energy Storage + Hydrogen). Опираясь на успешный опыт реализации проектов и портфель индивидуально настраиваемых решений «New Energy+», компания продемонстрировала, каким образом полная интеграция цепочки поставок — от базовых материалов и аккумуляторных элементов до готовых систем и проектов «под ключ» — обеспечивает надежный переход к низкоуглеродной энергетике во всем мире. На фоне ускоренной реализации европейской политики декарбонизации комплексный подход ZTT вызвал большой интерес у посетителей выставки, которые ищут надежных и финансово устойчивых партнеров.

A Complete Recap of ZTT at Intersolar Europe 2026, Munich Speed Speed

Компания ZTT по-прежнему стремится предоставлять стабильные, круглосуточно доступные решения в области новой энергетики для сглаживания пиковых нагрузок, регулирования частоты энергосистемы и резервного автономного энергоснабжения на мировых рынках. Благодаря возможностям полного производственно-технологического цикла, успешному опыту реализации международных проектов и постоянно расширяющейся партнерской сети, которая получила дополнительное развитие по итогам выставки Intersolar, ZTT обладает всеми возможностями для содействия энергетическому переходу как в Европе, так и за ее пределами. Компания также вновь подтвердила свою заинтересованность в развитии сотрудничества в области локализации производства и обмена технологиями в соответствии с курсом Европейского союза на низкоуглеродную экономику.

Мы искренне благодарим всех посетителей и партнеров, посетивших наш стенд. Вместе мы движемся к более чистому и устойчивому энергетическому будущему и рассчитываем в ближайшие месяцы совместно с нашими партнерами превратить состоявшиеся обсуждения в конкретные проекты.

Основанная в 1992 году, компания ZTT начала свою деятельность как пионер в области волоконно-оптических систем связи, заложив прочную технологическую основу для развития мировой инфраструктуры связи. В 2002 году группа компаний вышла на рынок интеллектуальных электрических сетей, а в 2011 году, в рамках своей стратегии диверсификации, начала активно развивать направление решений в сфере возобновляемых источников энергии, превратившись в комплексного поставщика систем для энергетики, передачи электроэнергии и цифровой инфраструктуры.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/3003632/20260627__Intersolar.mp4