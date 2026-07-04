Podsumowanie po targach: ZTT prezentuje na Intersolar Europe 2026 kompletny łańcuch wartości obejmujący fotowoltaikę, magazynowanie energii i wodór

MONACHIUM, 4 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Jiangsu Zhongtian Technology („ZTT") zaznaczyła swoją silną obecność podczas tegorocznych targów Intersolar Europe, prezentując kompleksowy łańcuch wartości obejmujący fotowoltaikę, magazynowanie energii i wodór („Solar + Energy Storage + Hydrogen") oraz zintegrowane rozwiązania systemowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu na rynkach międzynarodowych oraz możliwości dostosowania oferty „New Energy+" do indywidualnych potrzeb klientów firma pokazała, jak pełna integracja łańcucha dostaw - od materiałów podstawowych i ogniw po kompletne systemy oraz usługi realizowane w formule „pod klucz" - wspiera niezawodną transformację energetyczną w kierunku gospodarki niskoemisyjnej na całym świecie. W obliczu przyspieszającej dekarbonizacji w Europie zintegrowane podejście ZTT spotkało się z dużym zainteresowaniem odwiedzających poszukujących wiarygodnych i sprawdzonych partnerów biznesowych.

A Complete Recap of ZTT at Intersolar Europe 2026, Munich Speed Speed

ZTT niezmiennie dostarcza stabilnych, całodobowych rozwiązań z zakresu nowej energetyki przeznaczonych do redukcji obciążeń szczytowych, regulacji częstotliwości sieci oraz zasilania awaryjnego w systemach wyspowych na rynkach całego świata. Dzięki kompetencjom obejmującym cały łańcuch wartości, bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych oraz stale rozwijającej się sieci partnerów - dodatkowo wzmocnionej efektami tegorocznych targów Intersolar - ZTT jest dobrze przygotowana do wspierania transformacji energetycznej zarówno w Europie, jak i na innych rynkach. Firma ponownie potwierdziła również zainteresowanie współpracą w zakresie lokalnej produkcji oraz wymiany technologii zgodnie z kierunkiem polityki niskoemisyjnej Unii Europejskiej.

ZTT serdecznie dziękuje wszystkim odwiedzającym i partnerom, którzy odwiedzili jej stoisko. Wspólnie zmierza w kierunku czystszej i bardziej odpornej przyszłości energetycznej. Z niecierpliwością czeka na dalszą współpracę z partnerami, aby w nadchodzących miesiącach przełożyć przeprowadzone rozmowy na konkretne projekty.

Założona w 1992 roku firma ZTT rozpoczęła działalność jako pionier w dziedzinie światłowodowych systemów telekomunikacyjnych, tworząc solidne podstawy technologiczne dla rozwoju globalnej infrastruktury łączności. W 2002 roku Grupa rozszerzyła działalność o sektor inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a w 2011 roku rozpoczęła strategiczną dywersyfikację w kierunku rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Obecnie jest kompleksowym dostawcą systemów dla sektora energetycznego, przesyłu energii elektrycznej oraz infrastruktury cyfrowej.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/3003632/20260627__Intersolar.mp4