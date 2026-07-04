Rekapitulácia po podujatí: Kompletný sortiment solárnej energie, skladovania energie a vodíka spoločnosti ZTT žiari na Intersolar Europe 2026
News provided byZTT
Jul 04, 2026, 10:52 ET
MNÍCHOV, 4. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Jiangsu Zhongtian Technology („ZTT") tento rok na veľtrhu Intersolar Europe urobila silný dojem a predstavila svoje komplexné riešenia pre priemyselný reťazec a komplexný systém „solárna energia + skladovanie energie + vodík". Vďaka preukázateľným globálnym výsledkom a prispôsobiteľnému portfóliu „New Energy+" spoločnosť preukázala, ako jej komplexná integrácia dodávateľského reťazca – od základných materiálov a článkov až po kompletné systémy a služby na kľúč – umožňuje spoľahlivý prechod na nízkouhlíkovú energetiku po celom svete. Vzhľadom na zrýchlené ciele dekarbonizácie v Európe si integrovaný prístup ZTT získal silný ohlas u návštevníkov, ktorí hľadajú odolných a partnerov so stabilným financovaním.
Spoločnosť ZTT sa neustále snaží poskytovať stabilné, nepretržité nové energetické riešenia pre vyrovnávanie záťaže v čase špičky, reguláciu frekvencie a zálohovanie mimo siete na globálnych trhoch. Vďaka svojim schopnostiam v celom odvetví, solídnym výsledkom v medzinárodných projektoch a rozširujúcej sa partnerskej sieti – ktorú ešte viac posilnili výsledky projektu Intersolar – je ZTT v dobrej pozícii na podporu energetickej transformácie v Európe aj mimo nej. Spoločnosť tiež potvrdila svoj záujem o spoluprácu v oblasti lokálnej výroby a zdieľania technológií v súlade so smerovaním nízkouhlíkovej politiky EÚ.
Úprimne ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom, ktorí nás v stánku navštívili. Spoločne smerujeme k čistejšej a odolnejšej energetickej budúcnosti – a tešíme sa na intenzívnu spoluprácu s našimi partnermi, aby sme v nasledujúcich mesiacoch premenili teoretické debaty na konkrétne projekty.
Spoločnosť ZTT, založená v roku 1992, začínala ako priekopník v oblasti optickej komunikácie a položila pevný technologický základ pre globálnu infraštruktúru prepojenia. V roku 2002 skupina expandovala do odvetvia inteligentných sietí a kým sa v roku 2011 strategicky diverzifikovala do riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, sa z nej vyvinul komplexný dodávateľ energetických, prenosových a digitálnych infraštruktúrnych systémov.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/3003632/20260627__Intersolar.mp4
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