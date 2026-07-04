Bilan post-évènement : la chaîne complète de stockage d'énergie solaire sous forme d'hydrogène de ZTT brille à Intersolar Europe 2026

MUNICH, 4 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Jiangsu Zhongtian Technology (« ZTT ») s'est illustrée cette année au salon Intersolar Europe en présentant sa chaîne de valeur complète « Solaire + Stockage + Hydrogène » ainsi que ses solutions systèmes. Forte d'une expérience internationale éprouvée et disposant d'un portefeuille « New Energy+ » personnalisable, l'entreprise a démontré comment l'intégration complète de sa chaîne d'approvisionnement – des matériaux de base et des cellules aux systèmes complets et aux services clés en main – permet une transition énergétique fiable et à faible empreinte carbone à l'échelle mondiale. Dans un contexte où l'Europe s'est fixé des objectifs de décarbonisation de plus en plus ambitieux, l'approche intégrée de ZTT a trouvé un écho très favorable auprès des visiteurs à la recherche de partenaires fiables et solvables.

A Complete Recap of ZTT at Intersolar Europe 2026, Munich Speed Speed

ZTT continue de s'engager à fournir, 24 heures sur 24, des solutions stables en matière d'énergies nouvelles pour l'écrêtement des pics de consommation, la régulation de fréquence et l'alimentation de secours hors réseau sur les marchés mondiaux. Grâce à ses capacités couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, à son solide bilan de projets internationaux et à un réseau de partenaires en pleine expansion – renforcé par les résultats du salon Intersolar –, ZTT est bien placée pour accompagner la transition énergétique en Europe et au-delà. L'entreprise a également réaffirmé son intérêt pour les partenariats de fabrication locaux et le partage de technologies, conformément à l'orientation politique de l'UE en matière de réduction des émissions de carbone.

Nous remercions sincèrement tous les visiteurs et partenaires qui nous ont rendu visite sur notre stand. Ensemble, nous avançons vers un avenir énergétique plus propre et plus résilient – et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin de transformer ces discussions en projets concrets au cours des prochains mois.

Fondée en 1992, ZTT a été une société pionnière dans le domaine des communications par fibre optique, jetant ainsi les bases technologiques solides nécessaires à la mise en place d'une infrastructure de connectivité mondiale. Le Groupe s'est lancé dans le secteur des réseaux intelligents en 2002, avant de se diversifier stratégiquement dans les solutions d'énergie renouvelable en 2011, pour devenir un fournisseur complet de systèmes dans les domaines de l'énergie, du transport d'électricité et des infrastructures numériques.

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