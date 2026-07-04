Shrnutí po veletrhu: Kompletní řetězec ZTT pro solární energii, skladování a výrobu vodíku zazářil na veletrhu Intersolar Europe 2026

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ZTT

Jul 04, 2026, 10:54 ET

MNICHOV, 4. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Jiangsu Zhongtian Technology (dále jen „ZTT") se letos na veletrhu Intersolar Europe prezentovala velmi působivě. Představila svůj komplexní průmyslový řetězec „Solární energie + skladování energie + vodík" i systémová řešení. Díky osvědčeným zkušenostem z celého světa a přizpůsobitelnému portfoliu „New Energy+" společnost ukázala, jak její úplná integrace dodavatelského řetězce, a to od základních materiálů a článků až po kompletní systémy a služby na klíč, umožňuje spolehlivý přechod k nízkouhlíkové energetice po celém světě. V kontextu zrychlených cílů Evropy v oblasti dekarbonizace měl integrovaný přístup společnosti ZTT velký ohlas u návštěvníků, kteří mají zájem o spolehlivé a finančně stabilní partnery.

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A Complete Recap of ZTT at Intersolar Europe 2026, Munich
A Complete Recap of ZTT at Intersolar Europe 2026, Munich

Společnost ZTT se i nadále věnuje poskytování stabilních řešení v oblasti nových energií, která jsou k dispozici nepřetržitě a slouží k vyrovnávání špiček, regulaci frekvence a záložnímu napájení mimo síť na globálních trzích. Díky svým schopnostem pokrývajícím celý průmyslový řetězec, solidní historii mezinárodních projektů a rozšiřující se partnerské síti, která se díky veletrhu Intersolar ještě zvětšila, má společnost ZTT vynikající předpoklady pro podporu energetické transformace v Evropě i mimo ni. Společnost rovněž znovu potvrdila svůj zájem o spolupráci v oblasti místní výroby a sdílení technologií, která je v souladu s aktuální politikou EU zaměřenou na snižování emisí uhlíku.

Moc děkujeme všem návštěvníkům a partnerům, kteří navštívili náš stánek. Společně směřujeme k čistší a odolnější energetické budoucnosti. Těšíme se na úzkou spolupráci s našimi partnery a na to, jak během následujících měsíců vzniknou z diskuzí konkrétní projekty.

Společnost ZTT byla založená v roce 1992.  Zpočátku se profilovala jako průkopník v oblasti optických komunikací a položila tak pevné technologické základy pro globální infrastrukturu konektivity. V roce 2002 skupina rozšířila své působení do odvětví inteligentních rozvodných sítí a v roce 2011 strategicky diverzifikovala své aktivity směrem k řešením v oblasti obnovitelných zdrojů energie, čímž se vyvinula v komplexního dodavatele systémů pro energetiku, přenos elektřiny a digitální infrastrukturu.

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