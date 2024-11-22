На Европейском дне инноваций 2024 года Huawei выступает за сотрудничество, чтобы раскрыть потенциал Европы

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Huawei Technologies Co., Ltd

Nov 22, 2024, 15:20 ET

ПАРИЖ, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei провела в Париже в 2024 году «День инноваций в Европе» — мероприятие, на котором европейские технологические лидеры, представители бизнеса и эксперты по инновациям изучили возможности для трансграничного и межотраслевого сотрудничества. В рамках темы этого года, «Раскрытие потенциала европейских инноваций», на мероприятии были рассмотрены важнейшие проблемы цифровой трансформации Европы, предложены стратегии укрепления региональных экосистем и повышения глобальной конкурентоспособности.

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“Driving Digital Innovation in Europe” Panel Discussion
“Driving Digital Innovation in Europe” Panel Discussion

Движение цифрового прогресса Европы через сотрудничество

Хесус Контрерас (Jesus Contreras), директор по операциям и финансам EIT Digital, заявил: «Инновации никогда не являются самостоятельным делом; они основаны на сотрудничестве и обмене между всеми сторонами». Он подчеркнул, что цифровые инновации процветают, когда глобальные партнеры и клиенты с различными перспективами объединяются, привнося энергию и импульс в совместные усилия.

Никола Капуто (Nicola Caputo), региональный министр Кампании (Италия) и член Комитета регионов ЕС, подчеркнул проблемы, с которыми Европа сталкивается в своей цифровой трансформации, такие как недостаточная цифровая грамотность, отставание в коммерческом внедрении и неравномерное покрытие 5G. Он призвал правительства укреплять трансграничное сотрудничество для повышения глобальной конкурентоспособности Европы в цифровой экономике.

Хоакин Пуиг (Ximo Puig), Постоянный представитель Испании при ОЭСР, заявил: «Инновации, по сути, являются основой. Правительства, предприятия и общество должны использовать эту схему для коллективного содействия долгосрочному развитию и построению полностью связанного мира».

Лоран Лаффорг (Laurent Lafforgue), известный математик из Huawei Technologies France, сказал: «Быстрое развитие технологических инноваций опирается на прочные основополагающие теории. Надежные теоретические исследования необходимы для достижения устойчивого и долгосрочного технического прогресса».

Приверженность Huawei долгосрочным инвестициям

 «Инновации — это долгосрочный процесс», — отметил Ю Лян (Yu Liang), вице-президент Huawei Cloud Global Ecosystem. Он подтвердил приверженность Huawei развитию открытого сотрудничества, которое повышает как общественную, так и коммерческую ценность. Ю также объявил о партнерстве Huawei с Station F для запуска инкубационной программы, ориентированной на устойчивое развитие, направленной на поддержку 10 стартапов в таких секторах, как розничная торговля, автомобилестроение и промышленное производство, что позволит им достичь быстрого роста в течение семимесячного инкубационного периода.

Продвижение цифровой трансформации и построение будущего Европы

На форуме «Стимулирование цифровой трансформации для развивающихся инноваторов Европы», совместно организованном Euronews и Huawei, участники подчеркнули необходимость межотраслевого сотрудничества и открытых экосистем. Среди ключевых докладчиков были Хорст Хейц (Horst Heitz), председатель Руководящего комитета SME Connect; Ана Паула Нисио де Соуза (Ana Paula Nishio de Sousa), директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту Организации Объединенных Наций по промышленному развитию; Александр Писемский (Alexander Pisemskiy), генеральный директор Zenpulsar; и Гаурав Трипати (Gaurav Tripathi), технический директор Partex NV. Они подчеркнули необходимость открытых платформ для обмена данными и совместных экосистем для создания более инклюзивной и адаптируемой инновационной среды.

«Huawei Cloud продолжит инвестировать в Европу, предоставляя стабильную и надежную облачную инфраструктуру, работая с государственными учреждениями и университетами для развития цифровых талантов и поддерживая стартапы для масштабирования в разных регионах», — сказал Чжу Сяомин (Zhu Xiaoming), вице-президент по глобальному развитию отрасли Huawei Cloud. Он отметил, что цифровая трансформация Европы продвигается медленнее, чем цели, изложенные в плане «Цифровое десятилетие Европы 2030», особенно в таких областях, как данные и искусственный интеллект.

Продвижение инклюзивности и женщин-новаторов

Берта Эрреро (Berta Herrero), руководитель отдела по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности Huawei Europe, выступила модератором панельной дискуссии по расширению прав и возможностей женщин-новаторов. Среди участников дискуссии были Ребека де Санчо Майораль (Rebeca de Sancho Mayoral), старший советник по инновациям и доступу к финансам ЕС в Европейской комиссии; Эгле Чуодериене (Egle Ciuoderiene), основатель Duevo; Ива Ташева (Iva Tasheva), соучредитель и руководитель по кибербезопасности в CyEn; и Гайя Верзелли (Gaia Verzelli), выпускница Школы женского лидерства Huawei. Они поделились информацией о финансировании и политических инициативах ЕС, направленных на поддержку женщин-предпринимателей, и призвали к более широкому участию женщин в экосистеме технологических инноваций для создания инклюзивной и разнообразной среды.

призыв к действию

Завершая мероприятие, Тони Йонг Джин (Tony Yong Jin), директор по вопросам деловой среды в Европейском регионе Huawei, призвал все стороны принять решительные меры для продвижения цифровых инноваций и создания более взаимосвязанной, инклюзивной и устойчивой Европы. Он заявил: «Сегодня я призываю всех нас принять цифровые инновации — не только из-за их обещаний, но и из-за их глубокого влияния на каждого человека, семью и сообщество».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2565252/Driving_Digital_Innovation_Europe__Panel_Discussion.jpg 

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