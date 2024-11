Op Europe Innovation Day 2024 pleit Huawei voor samenwerking om het potentieel van Europa te ontsluiten.

PARIJS, 24 november 2024 /PRNewswire/ -- In Parijs heeft de door Huawei georganiseerde "Europe Innovation Day 2024" plaatsgevonden. Tijdens dit evenement werd samen met Europese technologieleiders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en experts op het gebied van innovatie gezocht naar mogelijkheden voor grens- en sectoroverschrijdende samenwerking. Dit jaar luidde het thema van het evenement "Unleashing the Potential of European Innovation" en werd dieper ingegaan op de kritieke uitdagingen van de digitale transformatie in Europa, met nadruk op strategieën om regionale ecosystemen en het wereldwijde concurrentievermogen te versterken.

“Driving Digital Innovation in Europe” Panel Discussion

Digitale vooruitgang in Europa stimuleren door samenwerking

Jesus Contreras, Chief Operations and Financial Officer van EIT Digital, merkte op: "Innovatie is nooit een solo-onderneming. Het is afhankelijk van samenwerking en uitwisseling tussen alle partijen." Hij benadrukte dat digitale innovatie gedijt wanneer wereldwijde partners en klanten met verschillende perspectieven de handen ineenslaan, waardoor de gezamenlijke inspanningen meer energie en momentum krijgen.

Nicola Caputo, regionaal minister van Campanië (Italië) en lid van het Europees Comité van de Regio's, benadrukte de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd bij de digitale transformatie, zoals onvoldoende digitale kennis, achterblijvende commerciële adoptie en grote verschillen in 5G-dekking. Hij riep regeringen op om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken om het wereldwijde concurrentievermogen van Europa in de digitale economie te bevorderen.

Ximo Puig, de permanente vertegenwoordiger van Spanje bij de OESO, merkte op: "Innovatie is in wezen een raamwerk. Overheden, bedrijven en de maatschappij moeten dit raamwerk gebruiken om samen de ontwikkeling voor de lange termijn te stimuleren en te bouwen aan een volledig verbonden wereld."

Laurent Lafforgue, een gerenommeerde wiskundige bij Huawei Technologies France, zei: "De snelle vooruitgang van technologische innovatie is afhankelijk van een solide theoretisch fundament. Robuust theoretisch onderzoek is essentieel voor het realiseren van duurzame en aanhoudende technologische vooruitgang."

De toewijding van Huawei tot langetermijninvesteringen

"Innovatie is een langetermijnproces," aldus Yu Liang, Vice President van Huawei Cloud Global Ecosystem. Hij bevestigde dat Huawei zich wil inspannen voor het bevorderen van een open samenwerking die zowel maatschappelijke als commerciële vruchten afwerpt. Daarnaast kondigde Yu aan dat Huawei gaat samenwerken met Station F om een op duurzaamheid gericht ontwikkelingsprogramma te lanceren, met als doel 10 start-ups te ondersteunen in sectoren als de detailhandel, de auto-industrie en industriële productie, om deze bedrijven in staat te stellen snel te groeien binnen een incubatieperiode van zeven maanden.

Digitale transformatie bevorderen en bouwen aan de toekomst van Europa

Tijdens het forum "Driving Digital Transformation for Europe's Emerging Innovators", georganiseerd door Euronews en Huawei, onderstreepten de deelnemers de noodzaak van sectoroverschrijdende samenwerking en open ecosystemen. Tot de belangrijkste sprekers behoorden Horst Heitz, voorzitter van de stuurgroep SME Connect; Ana Paula Nishio de Sousa, directeur Digitale Transformatie en AI bij de VN-organisatie voor industriële ontwikkeling; Alexander Pisemskiy, CEO van Zenpulsar; en Gaurav Tripathi, CTO van Partex NV. Ze benadrukten de noodzaak van open platforms voor het delen van gegevens en van collaboratieve ecosystemen om een meer inclusieve en flexibele omgeving voor innovatie te cultiveren.

"Huawei Cloud zal blijven investeren in Europa door een stabiele en betrouwbare cloudinfrastructuur te leveren, samen te werken met overheidsinstanties en universiteiten om digitaal talent te stimuleren, en start-ups te ondersteunen bij hun expansie naar verschillende regio's," aldus Zhu Xiaoming, Vice President van Huawei Cloud Global Industry Development. Hij merkte op dat de digitale transformatie in Europa trager verloopt dan vastgesteld in het plan Europe Digital Decade 2030, met name op gebieden als data en kunstmatige intelligentie.

Inclusiviteit en versterking van de positie van vrouwelijke innovators

Berta Herrero, hoofd van diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Huawei Europe, leidde een paneldiscussie over het versterken van de positie van vrouwelijke innovators. Aan deze paneldiscussie werd deelgenomen door Rebeca de Sancho Mayoral, senior advisor voor innovatie en toegang tot financiën bij de Europese Commissie; Egle Ciuoderiene, oprichter van Duevo; Iva Tasheva, medeoprichter en hoofd van Cybersecurity bij CyEn; en Gaia Verzelli, afgestudeerd aan Huawei's Women Leadership School. Ze deelden hun inzichten met betrekking tot EU-financierings- en beleidsinitiatieven die zijn opgezet om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen en meer vrouwen te stimuleren toe te treden tot het ecosysteem voor technologische innovatie om een inclusieve en diverse omgeving te bevorderen.

Een oproep tot actie

Ter afsluiting van het evenement riep Tony Yong Jin, directeur Business Environment Affairs voor de regio Europa bij Huawei, alle partijen op om resoluut actie te ondernemen om digitale innovatie te stimuleren en te bouwen aan een meer verbonden, inclusief en duurzaam Europa. Hij zei: "Vandaag roep ik ons allemaal op om digitale innovatie te omarmen - niet alleen vanwege de mogelijkheden die erdoor worden geboden, maar ook vanwege de diepgaande impact op elk individu, elk gezin en elke gemeenschap."

