Robert Lewandowski v novej televíznej reklame značky CHERY - oživenie kampane „Pre rodinu"

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Chery Automobile Co., Ltd.

Jul 20, 2026, 08:47 ET

WUHU, Čína, 20. júla 2026 /PRNewswire/ -- Dňa 18. júla spustila značka CHERY svoju novú celosvetovú televíznu kampaň, v ktorej vystupuje Robert Lewandowski, globálny ambasádor značky CHERY a jeden z najikonickejších futbalistov s číslom 9. Film, vyrozprávaný z pohľadu dcéry a jej hlasom, predstavuje Lewandowského ako šampióna v centre pozornosti a zároveň ako otca, manžela a ochrancu domova. Prostredníctvom tejto rodinnej perspektívy dáva televízna kampaň sloganu značky CHERY „Pre rodinu" vrúcnejší a ľudskejší výraz a zároveň posilňuje prísľub značky chrániť pokoj v duši a radosť na každej ceste prostredníctvom dôveryhodnej kvality a premyslených technológií.

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Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador
Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

Pozrite si film v plnej dĺžke na oficiálnej facebookovej stránke CHERY: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Pre futbalových fanúšikov po celom svete Lewandowski predstavuje dôslednosť, sebadisciplínu a neúnavnú túžbu po víťazstve. Film stavia na týchto kvalitách, ktoré ďalej rozširuje nad rámec súťaže. Kampaň postavená na motíve „Pre rodinu", spája jeho šampiónske zmýšľanie na ihrisku s oddanosťou rodine mimo neho. V príbehu sa preňho rodina stáva zdrojom sily, keď čelí výzvam na ihrisku, zatiaľ čo v každodennom živote je on tým, kto stojí pri nich a chráni ich. Prepojením tréningov, zápasov, cestovania a rodinných okamihov príbeh rozširuje ducha šampióna o zodpovednosť, spolupatričnosť a vzájomnú ochranu.

Model TIGGO9 CSH sa vo filme objavuje ako kľúčový cestovný partner rodiny – v scénach z cesty a pomáha premieňať prísľub značky CHERY na hmatateľný zážitok z mobility. Cestovanie pre rodiny nikdy nie je len o dosiahnutí cieľa. Je to zároveň spoločne strávený čas, zdieľaná starostlivosť na cestách a istota, že každú cestu podporí priestor, bezpečnosť a technológie. V tomto zmysle televízna kampaň hovorí nielen o vlastnostiach vozidla, ale aj o emocionálnej hodnote, ktorá sa skrýva za rodinnou mobilitou.

"Pre rodinu" nie je pre značku CHERY len sloganom. Ide o dlhodobý záväzok, ktorý usmerňuje vývoj produktov, technologické inovácie a budovanie globálnej značky. Priestor. Pre rodinu. Bezpečnosť. Pre rodinu. Technológia. Pre rodinu. Tieto tri piliere odrážajú, ako značka CHERY reaguje na skutočné potreby rodín po celom svete prostredníctvom produktov, technológií a skúseností so značkou, ktoré sú založené na rodinnom živote.

Skutočnému šampiónovi nejde len o víťazstvo v zápasoch. Skutočný hrdina ide za hranice ihriska. CHERY sa bude do budúcnosti naďalej držať hesla „Pre rodinu", stáť po boku rodín po celom svete a chrániť každú cestu s väčším pokojom v duši a radosťou.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005744/CHERY.jpg

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