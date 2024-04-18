Полностью оптическая вычислительная сеть F5.5G для доступа к интеллектуальным системам

- Полностью оптическая вычислительная сеть премиум-класса F5.5G для повсеместного доступа к интеллектуальным системам

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время 21-го Саммита аналитиков Huawei состоялся форум «Создание полностью оптической целевой сети F5.5G и начало интеллектуальной эпохи UBB 10 Гбит/с», на котором заинтересованные лица отрасли обсудили применение оптических технологий F5.5G для создания бытовых и промышленных интеллектуальных систем. Также на этом форуме Боб Чен (Bob Chen), президент Huawei Optical Business Product Line, сказал: «Чтобы в ближайшие 10 лет дойти до интеллектуальной эпохи, необходимо создать высококачественную вычислительную сеть, то есть полностью оптическую вычислительную сеть премиум-класса F5.5G, для обеспечения мгновенной доступности вычислительных мощностей с надежностью 99,9999 % и задержкой 1 мс. Благодаря повсеместному доступу со скоростью 10 Гбит/с вычислительные мощности станут доступными везде, и это обеспечит повсеместный доступ к интеллектуальным системам и позволит использовать интеллектуальные средства в различных отраслях».

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line Martin Creaner, Director General of WBBA

Такие технологии, как базовые модели ИИ, быстро интегрируются в различные отрасли. И в интеллектуальную эпоху центры обработки данных для интеллектуальных вычислений ускоряют развитие многоуровневой и распределенной архитектуры взамен ранее централизованной, создавая новые проблемы и требования к сетям.

Без сомнения, полностью оптическая вычислительная сеть премиум-класса F5.5G является лучшим вариантом для доступа к вычислительным мощностям и состоит из трех частей:

Во-первых, трехмерная ячеистая магистральная вычислительная сеть. Благодаря трехмерной ячеистой архитектуре, сверхвысокой пропускной способности 400G/800G и доступности на уровне 99,9999 % такая сеть обеспечивает связь между системами без блокировки и совместную работу без потерь между центрами обработки данных для интеллектуальных вычислений, эффективно соединяя вычислительные ресурсы операторов, отраслей, центров обработки данных и Интернета.

Во-вторых, общегородская вычислительная сеть с одним переприемом. Полностью ячеистая общегородская базовая сеть обеспечивает кратчайший путь между центрами обработки данных для интеллектуальных вычислений, чтобы сократить задержку соединения до 1 мс. Кроме того, оптическая транспортная сеть до периферии обеспечивает полностью оптическую коммутацию, передачу данных с одним переприемом и доступ к вычислительным мощностям при доступе к сети, отвечая требованиям отдельных пользователей, домов и предприятий к доступу к вычислительным средствам с задержкой до 1 мс.

В-третьих, сеть 10 Гбит/с с интеллектуальным доступом. Технологии 50G PON до дома и 10G FTTR до комнаты обеспечивают сверхвысокую пропускную способность каналов со скоростью 10 Гбит/с. Кроме того, службы интеллектуальной идентификации доступа, интеллектуальное жесткое выделение каналов и соединение с восходящими жесткими каналами оптической транспортной сети (OTN) обеспечивают ощущение локального доступа к службам, требующим высокой вычислительной мощности, таких как облачные ПК и облачный рендеринг.

Кроме того, построена интеллектуальная платформа управления и контроля для реализации эффективной эксплуатации и технического обслуживания сложных сетей, поддержки быстрого доступа к вычислительным мощностям и обеспечения постоянной работы вычислительных мощностей.

Представители отрасли были приглашены выступить с докладами для совместного укрепления сотрудничества в рамках отрасли. Мартин Кринер (Martin Creaner), главный директор WBBA, предсказал: «К 2028 году подписка на услуги гигабитного широкополосного доступа в мире превысит 44 %, и отрасль должна сплоченно работать над решением проблемы неравного развития инфраструктуры для широкополосного доступа в различных регионах, одновременно устраняя узкие места оптических транспортных сетей (OTN), чтобы обеспечить пользователям гигабитный доступ. С наступлением эры ИИ промышленность также должна начать готовиться к 10-гигабитному обществу».

Гао Хунфу (Gao Hongfu), заместитель управляющего директора Альянса оптических сетей (ONA), предложил: «С появлением стандартов F5.5G при строительстве новых кампусов для ускорения модернизации до 10 Гбит/с будет использоваться технология Wi-Fi 7. Оптоволоконный вход и медный выход неизбежны для сетей кампуса».

Наконец, все участники форума выступили за тесное сотрудничество в отрасли в плане конкретных сценариев применения и обновления восприятия, чтобы принять возможности развития промышленности благодаря оптической технологии F5.5G, одновременно с началом интеллектуальной эры UBB 10 Гбит/с.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2389873/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2389874/Martin_Creaner_Director_General_WBBA.jpg