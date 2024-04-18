Полностью оптическая вычислительная сеть F5.5G для доступа к интеллектуальным системам

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Huawei

Apr 18, 2024, 15:05 ET

- Полностью оптическая вычислительная сеть премиум-класса F5.5G для повсеместного доступа к интеллектуальным системам

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время 21-го Саммита аналитиков Huawei состоялся форум «Создание полностью оптической целевой сети F5.5G и начало интеллектуальной эпохи UBB 10 Гбит/с», на котором заинтересованные лица отрасли обсудили применение оптических технологий F5.5G для создания бытовых и промышленных интеллектуальных систем. Также на этом форуме Боб Чен (Bob Chen), президент Huawei Optical Business Product Line, сказал: «Чтобы в ближайшие 10 лет дойти до интеллектуальной эпохи, необходимо создать высококачественную вычислительную сеть, то есть полностью оптическую вычислительную сеть премиум-класса F5.5G, для обеспечения мгновенной доступности вычислительных мощностей с надежностью 99,9999 % и задержкой 1 мс. Благодаря повсеместному доступу со скоростью 10 Гбит/с вычислительные мощности станут доступными везде, и это обеспечит повсеместный доступ к интеллектуальным системам и позволит использовать интеллектуальные средства в различных отраслях».

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Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line
Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line
Martin Creaner, Director General of WBBA
Martin Creaner, Director General of WBBA

Такие технологии, как базовые модели ИИ, быстро интегрируются в различные отрасли. И в интеллектуальную эпоху центры обработки данных для интеллектуальных вычислений ускоряют развитие многоуровневой и распределенной архитектуры взамен ранее централизованной, создавая новые проблемы и требования к сетям.

Без сомнения, полностью оптическая вычислительная сеть премиум-класса F5.5G является лучшим вариантом для доступа к вычислительным мощностям и состоит из трех частей:

Во-первых, трехмерная ячеистая магистральная вычислительная сеть. Благодаря трехмерной ячеистой архитектуре, сверхвысокой пропускной способности 400G/800G и доступности на уровне 99,9999 % такая сеть обеспечивает связь между системами без блокировки и совместную работу без потерь между центрами обработки данных для интеллектуальных вычислений, эффективно соединяя вычислительные ресурсы операторов, отраслей, центров обработки данных и Интернета.

Во-вторых, общегородская вычислительная сеть с одним переприемом. Полностью ячеистая общегородская базовая сеть обеспечивает кратчайший путь между центрами обработки данных для интеллектуальных вычислений, чтобы сократить задержку соединения до 1 мс. Кроме того, оптическая транспортная сеть до периферии обеспечивает полностью оптическую коммутацию, передачу данных с одним переприемом и доступ к вычислительным мощностям при доступе к сети, отвечая требованиям отдельных пользователей, домов и предприятий к доступу к вычислительным средствам с задержкой до 1 мс.

В-третьих, сеть 10 Гбит/с с интеллектуальным доступом. Технологии 50G PON до дома и 10G FTTR до комнаты обеспечивают сверхвысокую пропускную способность каналов со скоростью 10 Гбит/с. Кроме того, службы интеллектуальной идентификации доступа, интеллектуальное жесткое выделение каналов и соединение с восходящими жесткими каналами оптической транспортной сети (OTN) обеспечивают ощущение локального доступа к службам, требующим высокой вычислительной мощности, таких как облачные ПК и облачный рендеринг.

Кроме того, построена интеллектуальная платформа управления и контроля для реализации эффективной эксплуатации и технического обслуживания сложных сетей, поддержки быстрого доступа к вычислительным мощностям и обеспечения постоянной работы вычислительных мощностей.

Представители отрасли были приглашены выступить с докладами для совместного укрепления сотрудничества в рамках отрасли. Мартин Кринер (Martin Creaner), главный директор WBBA, предсказал: «К 2028 году подписка на услуги гигабитного широкополосного доступа в мире превысит 44 %, и отрасль должна сплоченно работать над решением проблемы неравного развития инфраструктуры для широкополосного доступа в различных регионах, одновременно устраняя узкие места оптических транспортных сетей (OTN), чтобы обеспечить пользователям гигабитный доступ. С наступлением эры ИИ промышленность также должна начать готовиться к 10-гигабитному обществу».

Гао Хунфу (Gao Hongfu), заместитель управляющего директора Альянса оптических сетей (ONA), предложил: «С появлением стандартов F5.5G при строительстве новых кампусов для ускорения модернизации до 10 Гбит/с будет использоваться технология Wi-Fi 7. Оптоволоконный вход и медный выход неизбежны для сетей кампуса».

Наконец, все участники форума выступили за тесное сотрудничество в отрасли в плане конкретных сценариев применения и обновления восприятия, чтобы принять возможности развития промышленности благодаря оптической технологии F5.5G, одновременно с началом интеллектуальной эры UBB 10 Гбит/с.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2389873/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2389874/Martin_Creaner_Director_General_WBBA.jpg

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