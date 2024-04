Celooptická prémiová výpočtová sieť F5.5G, pripojenie všadeprítomnej inteligencie

SHENZHEN, Čína, 18. apríla 2024 /PRNewswire/ -- V rámci 21. summitu Huawei Analyst Summit sa konalo fórum na tému „Budovanie celooptickej cieľovej siete F5.5G a vstup do inteligentnej éry 10 Gb/s", kde zainteresované strany z odvetvia diskutovali o tom, ako využiť optické technológie F5.5G na budovanie domácej a priemyselnej inteligencie. Bob Chen, prezident Huawei Optical Business Product Line na tomto fóre uviedol: „Ak chceme v nasledujúcich 10 rokoch vstúpiť do inteligentnej éry, je potrebné vybudovať vysokokvalitnú nosnú počítačovú sieť, to znamená optickú prémiovú výpočtovú sieť F5.5G, ktorá zaistí, aby bol výpočtový výkon vždy k dispozícii s 99,9999 % dostupnosťou a maximálnym oneskorením 1 ms. Vďaka všadeprítomnému prístupu s rýchlosťou 10 Gb/s sieť sprístupňuje výpočtový výkon dostupný všade a spája všadeprítomnú inteligenciu, čo umožňuje inteligenciu v rôznych odvetviach."

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line Martin Creaner, Director General of WBBA

Technológie, ako sú základné modely AI, sa rýchlo integrujú do rôznych odvetví. V inteligentnej ére urýchľujú inteligentné výpočtové dátové centrá vývoj viacvrstvovej a distribuovanej architektúry, ktorá bola predtým centralizovaná, čo prináša nové výzvy a požiadavky na siete.

Niet pochýb o tom, že celooptická prémiová výpočtová sieť F5.5G je najlepšou voľbou na prenos výpočtového výkonu a skladá sa z troch častí:

Po prvé, je tu chrbticová výpočtová sieť 3D-mesh. Vďaka architektúre 3D-mesh, ultra vysokej šírke pásma 400 G/800 G a 99,9999 % dostupnosti dosahuje sieť neblokujúce prepojenie a bezstratovú spoluprácu medzi inteligentnými výpočtovými dátovými centrami, čím efektívne spája výpočtové zdroje operátorov, odvetví, dátových centier a internetu.

Po druhé, metropolitná počítačová sieť s jedným uzlom. Základná metropolitná sieť full-mesh umožňuje najkratšiu trasu medzi inteligentnými výpočtovými dátovými centrami na zníženie oneskorenia prepojenia na 1 ms. Okrem toho OTN to Edge implementuje celooptické prepínanie, prenos služieb s jedným uzlom a výpočtový prístup pri sieťovom prístupe, ktoré spĺňajú požiadavky jednotlivcov, domácností a podnikov na výpočtový prístup do 1 ms.

Po tretie, inteligentná prístupová sieť s rýchlosťou 10 Gb/s. 50G PON do domácnosti a 10G FTTR do miestnosti vytvárajú 10 Gb/s ultra-širokopásmové kanály. Okrem toho je tu inteligentná identifikácia prístupových služieb, inteligentná tvrdá segmentácia a prepojenie s pevnými upstreamovými kanálmi OTN poskytujú lokalizovaný zážitok pre služby, ktoré vyžadujú vysoký výpočtový výkon, ako je napríklad cloud PC a cloudové rendering.

Navyše je tu vybudovaná inteligentná platforma pre správu a riadenie, ktorá implementuje efektívnu prevádzku a údržbu komplexných sietí, podporuje rýchly prístup k výpočtovému výkonu a zabezpečuje, aby bol výpočtový výkon vždy zapnutý.

Zástupcovia odvetvia boli vyzvaní, aby predniesli prejavy zamerané na spoločnú podporu spolupráce v celom odvetví. Martin Creaner, generálny riaditeľ WBBA, predpovedal: „Celosvetové predplatné gigabitových širokopásmových služieb dosiahne do roku 2028 vyše 44 % a odvetvie musí spolupracovať na riešení nerovnosti v rozvoji širokopásmovej infraštruktúry v rôznych regiónoch, pričom musí prelomiť problémové miesta OTN, aby sa zabezpečil gigabitový užívateľský zážitok. S nástupom éry AI by sa odvetvie malo začať pripravovať aj na 10 gigabitovú spoločnosť."

Gao Hongfu, zástupca generálneho riaditeľa Optical Network Alliance (ONA), navrhol: „S vydaním štandardov F5.5G sa Wi-Fi 7 použije pri budúcej výstavbe areálov na urýchlenie inovácií s rýchlosťou 10 Gb/s. Vláknové vstupy a medené výstupy sú pre areálové siete nevyhnutné."

Na záver všetci účastníci fóra podporili úzku spoluprácu v celom odvetví, pokiaľ ide o aplikácie špecifické pre konkrétne scenáre a rozšírenie skúseností s cieľom využiť príležitosti rozvoja optického odvetvia F5.5G a zároveň vstúpiť do inteligentnej éry UBB s rýchlosťou 10 Gb/s.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2389873/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2389874/Martin_Creaner_Director_General_WBBA.jpg