Całkowicie optyczna sieć obliczeniowa Premium F5.5G, która łączy wszechobecne rozwiązania inteligentne

SHENZHEN, Chiny, 18 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas 21. szczytu analityków Huawei zorganizowano forum „Budowa w pełni optycznej sieci docelowej F5.5G i zapoczątkowanie inteligentnej ery UBB 10 Gb/s", podczas którego przedstawiciele branży dyskutowali o tym, jak zastosować technologie optyczne F5.5G do rozwoju inteligencji domowej i przemysłowej. Podczas wspomnianego panelu Bob Chen, prezes działu produktów optycznych Huawei, powiedział: „Aby wkroczyć w inteligentną erę w ciągu najbliższych 10 lat, konieczna jest budowa niezawodnej sieci komputerowej F5.5G, zapewniającej stałą dostępność mocy obliczeniowej z niezawodnością na poziomie 99,9999% i natychmiastowy dostęp z opóźnieniem 1 ms. Za sprawą wszechobecnego dostępu o przepustowości 10 Gb/s, sieć upowszechnia moc obliczeniową w każdym miejscu i łączy wszechobecne rozwiązania inteligentne, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych sektorach przemysłu".

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line Martin Creaner, Director General of WBBA

Technologie takie jak modele oparte na sztucznej inteligencji są dynamicznie integrowane w różnych branżach. W erze innowacji inteligentne centra obliczeniowe przyspieszają rozwój wielowarstwowej i rozproszonej architektury, która wcześniej była scentralizowana, stawiając nowe wyzwania i wymagania przed sieciami.

Nie ulega wątpliwości, że w pełni optyczna sieć obliczeniowa klasy premium F5.5G jest optymalnym rozwiązaniem do przenoszenia mocy obliczeniowej i obejmuje trzy elementy:

Po pierwsze, szkieletowa sieć obliczeniowa o strukturze siatkowej 3D. Sieć cechująca się architekturą siatkową 3D, ultrawysoką przepustowością 400G/800G i dostępnością na poziomie 99,9999%, umożliwia nieblokujące się połączenia międzysystemowe i bezstratną współpracę między inteligentnymi centrami danych obliczeniowych, efektywnie łącząc zasoby obliczeniowe operatorów, branż, centrów danych i Internetu.

Po drugie, metropolitalna sieć obliczeniowa typu jeden przeskok. Metropolitalna sieć rdzeniowa o pełnej siatce umożliwia uzyskanie najkrótszej ścieżki między inteligentnymi centrami danych obliczeniowych w celu zmniejszenia opóźnienia połączenia do 1 ms. Co więcej, technologia OTN do brzegu sieci realizuje w pełni optyczne przełączanie, transmisję usług w jednym punkcie i dostęp do obliczeń po uzyskaniu dostępu do sieci, spełniając wymagania osób prywatnych, domów i przedsiębiorstw w zakresie dostępu do obliczeń w ciągu 1 ms.

Po trzecie, inteligentna sieć dostępowa 10 Gb/s. Usługi 50G PON dla domu i 10G FTTR dla pokoju tworzą ultraszerokopasmowe łącza o przepustowości 10 Gb/s. Ponadto inteligentna identyfikacja usług dostępowych, inteligentny podział na części i połączenie z sieciami OTN typu hard pipe umożliwiają lokalizację usług wykorzystujących zaawansowane moce obliczeniowe, takich jak komputery i rendering w chmurze.

Co więcej, inteligentna platforma zarządzania i kontroli ma na celu wdrożenie wydajnej obsługi i utrzymania złożonych sieci, wsparcie bezpośredniego dostępu do mocy obliczeniowej i zapewnienie, że możliwości te są zawsze osiągalne.

Reprezentanci branży zostali zaproszeni do wygłoszenia przemówień w celu wspólnego promowania wzajemnej komunikacji. Martin Creaner, dyrektor generalny WBBA, przewiduje: „Subskrypcja gigabitowych usług szerokopasmowych na całym świecie osiągnie ponad 44% wzrost do 2028 r. Branża tymczasem powinna współdziałać, aby zaradzić nierównościom w rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w różnych regionach, jednocześnie przełamując wąskie gardło OTN, aby zapewnić gigabitowe możliwości użytkownikom. Wraz z nadejściem sztucznej inteligencji należy również zacząć przygotowywać się na erę 10-gigabitowego społeczeństwa".

Gao Hongfu, zastępca dyrektora zarządzającego Optical Network Alliance (ONA), zasugerował: „Wraz z wydaniem standardów F5.5G, Wi-Fi 7 będzie wykorzystywane w ramach przyszłej budowy kampusu, aby przyspieszyć aktualizacje 10 Gb/s. Wprowadzenie światłowodów i miedzi jest nieuniknione w przypadku sieci kampusowych".

Na zakończenie wszystkich uczestników forum wezwano do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie unowocześniania aplikacji i doświadczeń pod kątem konkretnych uwarunkowań, aby wykorzystać możliwości rozwoju branży optycznej F5.5G, zapoczątkowując jednocześnie inteligentną erę UBB o przepustowości 10 Gb/s.

