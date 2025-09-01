Бренд портового контейнерного оборудования RAINBOWCO проводит стратегическое обновление для укрепления глобальной конкурентоспособности в сфере высокотехнологичного производства

НАНЬТУН, Китай, 2 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания RAINBOWCO (SZ002483), мировой лидер в производстве высококлассного оборудования, объявила о том, что с 1 сентября 2025 года производство портового контейнерного оборудования на ее базе в Тайцане (Китай) перейдет от совместного бренда GENMA-KALMAR к единому бренду группы GENMA. Этот стратегический шаг направлен на усиление глобального влияния бренда GENMA и знаменует новый этап глобальной экспансии RAINBOWCO в производстве высококлассного оборудования.

После обновления портфель продуктов бренда RAINBOWCO будет сосредоточен на двух основных брендах: GENMA и KOCH. Основанный в 2003 году бренд RAINBOWCO управляет пятью производственными базами по всему миру, насчитывающими более 3600 сотрудников, с доходом, превысившим 1 млрд долларов в 2024 году. Его портовое контейнерное оборудование производится компанией Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd. (RIC), стопроцентной дочерней компанией RAINBOWCO, базирующейся в Тайцане, Китай.

Начав стратегическое партнерство с мировым гигантом оборудования Cargotec в 2004 году, бренд RAINBOWCO неуклонно развивается в секторе портового оборудования:

  • 2012: создано совместное предприятие с Cargotec в Тайцане, занимающееся проектированием, производством и глобальным обслуживанием тяжелых портовых кранов Kalmar в рамках стратегии двойного бренда — KALMAR и GENMA.
  • 2020: совместное предприятие завершило стратегическую реструктуризацию и было переименовано в RIC, оптимизировав операции и углубив локализацию.
  • 2022: компания RIC приобрела глобальные права интеллектуальной собственности на тяжелые портовые краны Kalmar и запустила совместный бренд GENMA-KALMAR, чтобы объединить технологические преимущества и выйти на мировые рынки высококлассного оборудования.
  • 2025: обновление стратегии бренда — GENMA становится основным брендом для оборудования контейнерных портов и открывается новая глава в глобальном производстве высококлассного оборудования.

Г-н Мартин Ву (Martin Wu), генеральный директор RAINBOWCO, заявил: «RAINBOWCO сохраняет приверженность сектору высококлассного оборудования. Этот ребрендинг является важной вехой нашей глобальной стратегии. Мы продолжим расширять наше глобальное производственное присутствие и углублять локализованные сети обслуживания, чтобы предоставлять эффективные интеллектуальные решения клиентам по всему миру».

Сердечно приглашаем партнеров по всему миру познакомиться с последними технологическими инновациями GENMA на выставке:

  • TOC Africa 2025: 17–18 сентября, Марокко (стенд: GENMA SOLUTIONS_B10)
  • TOC Americas 2025: 21–23 октября, Панама (стенд: GENMA SOLUTIONS_E6)
  • TOC Asia 2025: 25–26 ноября, Сингапур (стенд: GENMA SOLUTIONS_C10)

Подробнее: https://www.genmasolutions.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2761586/image.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpg

