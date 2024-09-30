Правительственная делегация Казахстана посетила SUPCON

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SUPCON

Sep 30, 2024, 11:47 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 26 сентября делегация Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан во главе с министром Жасланом Мадиевым. (Madiyev Zhaslan) посетила компанию SUPCON. Председатель и президент SUPCON г-н Цуй Шань (Cui Shan) тепло приветствовал делегацию.

Представители правительства Казахстана выразили свою признательность и высоко оценили опыт и инновации SUPCON в области интеллектуального производства, цифровой трансформации и промышленного ИИ.

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Жаслан Мадиев проявил большой интерес к технологиям промышленного ИИ компании SUPCON, в частности к их применению на интеллектуальных и низкоуглеродных объектах. Он с нетерпением ожидает расширения сотрудничества с SUPCON в Казахстане в различных отраслях.

Цуй Шань подчеркнул, что SUPCON, являясь ведущей компанией в области промышленного ИИ с глобальным присутствием, будет использовать свои технологические достижения для удовлетворения требований и соответствия тенденциям развития промышленности Казахстана и придаст новый импульс промышленной цифровизации страны.

В 2023 году компания SUPCON создала в Казахстане дочернее предприятие в качестве региональной штаб-квартиры в Центральной Азии и сформировала локализованную операционную систему. SUPCON продолжит инвестировать в долгосрочное развитие Центральной Азии, внося дополнительный вклад в промышленную цифровую трансформацию в Казахстане и за его пределами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2518470/image_5022684_18905906.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2518471/1.jpg

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