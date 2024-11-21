Точность объединяется с мощью: Vantage отмечает 15-летие новым юбилейным видео «The Ultimate Trading Machine»

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 21 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий многопрофильный брокер Vantage Markets (или Vantage), отмечая 15-летний юбилей, выпустил видеоролик под названием «The Ultimate Trading Machine*», посвященный 15 годам инноваций, точности и неустанному стремлению расширять возможности трейдеров во всем мире. В видеоролике отражен путь Vantage и смелый, амбициозный дух бренда.

Precision Meets Power: Vantage Marks 15 Years with New Anniversary Video, “The Ultimate Trading Machine”

«В стремлении к совершенству, точность и скорость — это всё», — говорится в видео. На протяжении 15 лет Vantage находится на переднем крае инноваций, постоянно развиваясь в соответствии с потребностями трейдеров. От запуска таких инструментов, как собственное мобильное приложение и платформа Copy Trading, до интеграции с TradingView. По результатам исследования, проведённого Investing.com, Vantage занял первое место по нескольким ключевым показателям, включая кредитное плечо, величину спреда, стабильность спреда, уровень отсутствия проскальзывания, глубину рынка и конкурентоспособность свопа в один из самых волатильных периодов — выборы в США. Vantage последовательно устанавливает новые стандарты, укрепляя свои позиции в качестве мирового лидера в онлайн-торговле.

За время своего существования компания получила лицензии в Великобритании, Австралии, ЮАР, на Каймановых островах и в Вануату, зарекомендовав себя как надежный и регулируемый брокер. На протяжении многих лет Vantage стремится быть образцовым брендом для трейдеров, налаживая партнерские отношения с такими уважаемыми организациями, как Neom McLaren Extreme E, ЮНЕСКО и УВКБ ООН, обеспечивая тем самым позитивный вклад в развитие общества.

«В течение 15 лет Vantage подпитывает амбиции с помощью инструментов, которые позволяют трейдерам полностью раскрыть свой торговый потенциал, — сказал Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и трейдингу. — The Ultimate Trading Machine — это не просто слоган, это наше стремление к точности и прогрессу».

Джеральдин Го (Geraldine Goh), директор по маркетингу, добавила: «В этом видео показан путь Vantage — 15 лет инноваций, амбиций и преданности делу расширения возможностей трейдеров. Наша цель — вдохновить трейдеров стремиться выше, зная, что Vantage всегда будет рядом, раздвигая границы вместе с ними».

Vantage продолжает свой путь, устанавливая новые отраслевые стандарты, предоставляя передовые функции и давая трейдерам возможность добиваться успеха.

Познакомьтесь с 15-летним путешествием Vantage и посмотрите «The Ultimate Trading Machine» в действии здесь.

Узнайте больше о 15-летии Vantage здесь.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это многопрофильный брокер, предлагающий клиентам быстрый и мощный сервис для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Имея более чем 15-летним опыт работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам максимально использовать благоприятные возможности для заключения сделок. Загрузите приложение Vantage в App Store или Google Play.

интеллектуальный трейдинг @vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля CFD связана со значительными рисками. Вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

*«Универсальная торговая машина» — это маркетинговый термин, который не гарантирует эффективность.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=kjVl3_n4qIQ

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2506103/5023475/Vantage_15_Logo_Logo.jpg