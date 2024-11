La précision rencontre la puissance : Vantage fête ses 15 ans par une nouvelle vidéo anniversaire, « The Ultimate Trading Machine » (La machine de trading ultime)

PORT VILA, Vanuatu, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En célébrant 15 années d'excellence, le courtier multi-actifs de premier plan Vantage Markets (ou « Vantage ») a lancé une vidéo intitulée « The Ultimate Trading Machine* », un hommage à 15 années d'innovation, de précision et de poursuite incessante de l'autonomisation des traders à l'échelle mondiale. La vidéo retrace le parcours de Vantage et reflète l'esprit audacieux et ambitieux de la marque.

Precision Meets Power: Vantage Marks 15 Years with New Anniversary Video, “The Ultimate Trading Machine”

« Dans la poursuite de l'excellence, la précision et la rapidité sont essentielles », c'est le message transmis par la vidéo. Depuis 15 ans, Vantage est à la pointe de l'innovation et évolue en permanence pour répondre aux besoins des traders. Depuis le lancement d'outils tels que l'application mobile propriétaire et la plateforme Copy Trading, jusqu'à l'intégration avec TradingView. Dans le cadre de la plus récente évaluation réalisée par Investing.com, Vantage est arrivée en tête selon plusieurs critères clés, notamment l'effet de levier, la valeur d'écart de taux, la stabilité des écarts de taux, le taux de non-dérapage (no-slippage), la profondeur du marché et la compétitivité des swaps, au cours de l'une des périodes les plus volatiles, à savoir les élections aux États-Unis. Vantage a constamment établi de nouvelles normes, en consolidant sa position de leader mondial du commerce en ligne.

Depuis sa création, la société a obtenu des licences au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux îles Caïmans et au Vanuatu, s'imposant ainsi comme un courtier fiable et réglementé. Au fil des ans, Vantage s'est engagée à être une marque modèle pour les traders, en forgeant des partenariats avec des organisations réputées telles que NEOM McLaren Extreme E, l'UNESCO et l'UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), tout en apportant une contribution positive à la société.

« Depuis 15 ans, Vantage a alimenté l'ambition avec des outils qui permettent aux traders de libérer tout leur potentiel de négociation », a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading. « The Ultimate Trading Machine' n'est pas seulement un slogan, c'est notre engagement en faveur de la précision et du progrès. »

Geraldine Goh, directrice du marketing, a ajouté : « Cette vidéo retrace le parcours de Vantage, 15 ans d'innovation, d'ambition et de dévouement à l'autonomisation des négociants. Notre objectif est d'inciter les traders à viser plus haut, tout en sachant que Vantage sera toujours là, repoussant les limites à leurs côtés. »

Le voyage de Vantage se poursuit en mettant l'accent sur l'établissement de nouvelles normes dans le secteur, en offrant des fonctionnalités de pointe et en donnant aux traders les moyens de réussir.

Découvrez les 15 années d'existence de Vantage et voyez « l'ultime machine à trader » en action ici.

Pour en savoir plus sur le 15e anniversaire de Vantage, cliquez ici.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

*L'expression « The Ultimate Trading Machine » est un terme de marketing et n'implique pas une garantie de performance.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=kjVl3_n4qIQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/5023475/Vantage_15_Logo_Logo.jpg