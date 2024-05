Саммит индустрии ЦОД 2024 в «Городе Льва» обсуждает будущее интеллектуальных вычислений

СИНГАПУР, 19 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 17 мая 2024 года в Сингапуре состоялся Глобальный саммит индустрии центров обработки данных Global Data Center Facility Summit 2024 на тему «Навстречу эпохе цифровых технологий» (Power the Digital Era Forward). Саммит собрал более 600 лидеров индустрии ЦОД, технических экспертов и партнеров по экосистеме, чтобы обсудить новые тенденции и возможности глобальной индустрии ЦОД в эпоху интеллектуальных вычислений. Участники также смогли ознакомиться с комплексными (E2E) решениями для всех сценариев, всех экосистем и всех услуг, поделиться инновационным опытом работы экологически чистых центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе, а также опробовать выставочный электромобиль и проникнуть в суть Outdoor PowerPOD, оснащенного одной системой питания на один контейнер. Полностью погрузившись в мир интеллектуальных вычислений, Huawei всей своей деятельностью стремится приблизить эпоху цифровых технологий.

Использование возможностей искусственного интеллекта и совместное создание экологичной и надежной вычислительной инфраструктуры

Выступая на открытии саммита, Чарльз Ян (Charles Yang), старший вице-президент Huawei и президент по маркетингу, продажам и услугам подразделения Huawei Digital Power, отметил, что с тех пор, как технология ChatGPT открыла эру искусственного интеллекта, большие модели продолжают расширять границы вычислительной мощности, а индустрия интеллектуальных вычислений переживает беспрецедентный строительный бум. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет глобальная установленная мощность ЦОД вырастет на 100 ГВт, а рыночная стоимость превысит 600 млрд долларов США.

По словам Чарльза Яна, новые возможности связаны с определенными проблемами. Основными проблемами, связанными с индустрией центров обработки данных, являются надежность и энергоснабжение. Наблюдается рост энергопотребления центров обработки данных с уровня МВт до уровня ГВт. Надежность сквозной (Е2Е) передачи данных ЦОД приобретает все более важное значение. Реагируя на новые возможности, Huawei будет работать с клиентами и партнерами над расширением отраслевого пространства.

Управление движением ЦОД навстречу эпохе искусственного интеллекта с помощью продуктов, услуг и экосистемы

В ходе саммита Сунь Сяофэн (Sun Xiaofeng), президент подразделения Huawei Data Center Facility & Critical Power Business, выступил с речью под названием «Навстречу эпохе цифровых технологий» (Power the Digital Era Forward).Он заявил, что по мере распространения больших моделей искусственного интеллекта растущие потребности в вычислительных ресурсах стимулируют стремительный рост центров обработки данных.

Отвечая на эти запросы, Huawei стремится создавать комплексные (Е2Е) решения для центров обработки данных по схеме «продукт + услуга + экосистема», которые обеспечивают быстрое развертывание, гибкую систему охлаждения, экологически чистое энергоснабжение и максимальную надежность.

Быстрое развертывание: центры обработки данных имеют полностью модульную и сборную конструкцию, что обеспечивает высокое качество и эффективность строительства.

Гибкая система охлаждения: гибридная схема на основе воздушного и жидкостного охлаждения и интегрированный источник охлаждения становятся оптимальной архитектурой системы охлаждения для интеллектуальных вычислений.

Экологически чистое энергоснабжение: интегрированное решение нового поколения «сеть-нагрузка-хранилище» обеспечивает надежную работу интеллектуальных вычислительных центров.

Максимальная надежность: безопасность центров обработки данных обеспечивается надежными продуктами и средствами превентивной защиты.

В настоящее время глобальная сервисная сеть Huawei охватывает более 170 стран и насчитывает более 1800 профессиональных инженеров, обеспечивающих круглосуточную техническую поддержку. Благодаря сети авторизованных сервисных центров компания Huawei создала для своих клиентов часовой радиус обслуживания.

Экосистема является ключевой составляющей беспроигрышного будущего интеллектуальных вычислений. В сотрудничестве с партнерами компания Huawei разрабатывает комплексные Е2Е решения и предлагает клиентам услуги ЦОД по принципу «одного окна».

В ходе саммита компания Huawei и Центр энергетики АСЕАН (ASEAN Centre for Energy ) выпустили технический документ «Создание центров обработки данных следующего поколения в АСЕАН» (Building Next Generation Data Center Facility in ASEAN). Документ знакомит с существующим положением дел, проблемами и тенденциями развития центров обработки данных в регионе АСЕАН и подчеркивает необходимость применения эффективных и энергосберегающих продуктов и решений. В нем также предлагаются перспективные стратегические рекомендации для рынков ЦОД.

В выставочной зоне экосистемы компания Huawei представила решения на основе сценариев для крупных, средних и малых центров обработки данных, а также продемонстрировала возможности по консультированию, проектированию, комплексной разработке и поставке центров обработки данных совместно с десятками партнеров по экосистеме, включая CIMC, Weichai, CSCEC и Huashi.

Особого внимания заслуживает глобальный дебют выставочного электромобиля Huawei Outdoor PowerPOD. Huawei Outdoor PowerPOD оснащен одной системой питания на один контейнер, которая пригодна для установки вне помещения, имеет простое подключение и готова к немедленной эксплуатации, отличается высоким классом защиты и надежностью. Это решение стало предпочтительным для архитектуры распределенного электропитания.

Искусственный интеллект открывает широкие возможности. Углубленно занимаясь отраслевыми проблемами, объединяя партнерские экосистемы и внедряя инновации, стимулирующие процессы трансформации, компания Huawei продолжит помогать клиентам в создании надежной вычислительной инфраструктуры, ускорять внедрение ИИ в отрасли и способствовать продвижению навстречу эпохе цифровых технологий.

