एवरेस्ट ग्रुप ने Automation Anywhere को एवरेस्ट ग्रुप के RPA PEAK Matrix® असेसमेंट में लीडर घोषित किया

Automation Anywhere ने लगातार छठे साल यह उपलब्धि अर्जित की है

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 28 अक्टूबर, 2022 /PRNewswire/ -- रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) में वैश्विक लीडरAutomation Anywhere, ने आज घोषणा की कि प्रमुख शोध और परामर्श फर्म एवरेस्ट ग्रुप (Everest Group) ने अपने "रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) - टेक्नोलॉजी वेंडर लैंडस्केप विद प्रॉडक्टस PEAK Matrix® Assessment 2022 में उसे लीडर नामित किया है।"

एवरेस्ट ग्रुप के उपाध्यक्ष अमरदीप मोदी ने कहा, "Automation Anywhere ने अपने मजबूत दृष्टिकोण, बाजार में उपस्थिति और उत्पाद नवाचार में निवेश के कारण एवरेस्ट ग्रुप के RPA Products PEAK Matrix®, में लगातार छठी बार लीडर के रूप में अपनी स्थिति अर्जित की है।" "क्लाउड-नेटिव उत्पाद आर्किटेक्चर और उन्नत आरपीए कार्यात्मकताओं की पेशकश के अलावा, उपयोग और सरल बनाने के लिए निरंतर निवेश, और आईडीपी के साथ अपने आरपीए को मिलाकर एक समग्र ऑटोमेशन सोल्‍यूशन सक्षम बनाने पर मजबूत फोकस, टास्क माइनिंग, ह्यूमन-इन-द-लूप और एआई/एमएल क्षमताएं कुछ प्रमुख कारक हैं जिन्होंने इसकी स्थिति में योगदान दिया है।"

Automation Anywhere ने हाल ही में ऑटोमेशन सक्सेस प्लेटफॉर्म, की घोषणा की, जिसे सभी के लिए ऑटोमेशन को सुलभ बनाकर व्यापार परिवर्तन में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म के दायरे में हाल ही में घोषित किए गए नए ऑटोमेशन टूल में प्रत्येक ऐप के लिए AARI, प्रोसेस डिस्कवरी, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन और ऑटोमेशन पाथफाइंडर प्रोग्राम शामिल हैं।

Automation Anywhere के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रिंस कोहली ने कहा, "सभी आकार की कंपनियां व्यवसाय के विकास, उत्पादकता में सुधार और कर्मचारियों के अनुभव को बदलने के लिए स्वचालन का उपयोग कर रही हैं।" "ऑटोमेशन सक्सेस प्लेटफॉर्म व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं, पेशेवर ऑटोमेटर्स और आईटी लीडर को डिजिटल कार्यबल बनाने और स्वचालन के साथ सफल होने का अधिकार देता है।"

Automation Anywhere क्लाउड ग्राहकों ने अनुमानित 50 मिलियन ऑटोमेशन रन किए हैं, जिसमें प्रमुख कंपनियों ने अपने संगठनों में हजारों बॉट तैनात किए। ऑटोमेशन सक्सेस प्लेटफॉर्म किसी एंटरप्राइज में प्रत्येक कर्मचारी को इंटेलीजेंट ऑटोमेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है और आईटी और ऑटोमेशन लीडर्स को कई व्यवसायों में बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है।

एवरेस्ट ग्रुप (Everest Group) रणनीतिक आईटी, व्यावसायिक सेवाओं और इंजीनियरिंग सेवाओं पर केंद्रित शोध फर्म है। एवरेस्ट ग्रुप का PEAK Matrix असेसमेंट एंटरप्राइजेज को वह विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसकी उन्‍हें वैश्विक सेवा प्रदाताओं, लोकेशंस व उत्पादों और समाधानों के बारे में महत्वपूर्ण चयन निर्णय करने के लिए आवश्यकता होती है।

