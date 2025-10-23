Новая эра платежей: Bybit Pay объединяет Web3 и офлайн-торговлю в Армении

ДУБАЙ, ОАЭ, 24 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая крупнейшая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, объявила о новом стратегическом партнерстве между Bybit Pay и Idram, признанным поставщиком финансовых услуг Армении и центром цифровых платежей. Bybit Pay продолжает развивать глобальную систему криптовалютных платежей и последовательно внедряет локальные платежные решения, которые позволяют владельцам цифровых активов получать реальную выгоду от своих вложений. Такой подход демонстрирует твердое намерение Bybit создавать удобные платежные инструменты для работы с криптовалютами по всему миру.

Bybit Pay Bridges Web3 and Retail Payment in Armenia

22 октября 2025 года в Ереване (Армения) пройдет торжественная церемония запуска партнерства Bybit Pay и Idram. На мероприятии представители обеих компаний выступят перед финтех-партнерами и платежным сообществом региона. Участники встречи обсудят планы по развитию цифровой платежной инфраструктуры и внедрению инновационных решений в регионе.

Благодаря объединению усилий Bybit Pay и Idram пользователи смогут совершать платежи по QR-коду в более чем 25 000 торговых точек по всей стране. Idram — признанный лидер рынка цифровых платежей в Армении с долей рынка 90%. Компания уже 20 лет предоставляет инновационные платежные решения и постоянно развивает совместимые цифровые сервисы для своих клиентов.

Idram открывает торговым точкам единый доступ к рынку стран Евразийского экономического союза, где проживает более 185 миллионов человек. Международные пользователи Bybit Pay также смогут совершать платежи одним касанием через приложение во время поездок в Армению, наслаждаясь удобством и простотой оплаты.

«Криптовалютные и традиционные финтех-компании — естественные партнеры, — отметила Софи Чен, руководитель отдела маркетинга платежного направления Bybit. — Расширение Bybit Pay в Армении на базе сети Idram — это очередной шаг к увеличению нашего глобального присутствия и повышению удобства использования криптовалют для пользователей».

«Мы нацелены на построение глубоких и значимых партнерских отношений, которые создают долгосрочную ценность для местных сообществ».

«Это партнерство демонстрирует нашу приверженность инновациям и укреплению международных связей, — заявил генеральный директорIdram Арсен Кденян. — Интеграция нашей QR-системы с Bybit Pay открывает иностранным гостям возможность совершать удобные и безопасные платежи во время пребывания в Армении».

«Учитывая, что использование криптовалют только начинает активно развиваться во всем мире, наше сотрудничество дает пользователям Bybit уникальную возможность совершать платежи через приложение для цифровых активов в более чем 25 000 торговых точек Армении простым и понятным способом», — добавил Кденян.

Оплата сканированием QR-кода: как это работает

Пользователь сканирует QR-код продавца с помощью приложения Bybit Pay (выбрав Bybit Pay -> QR Pay) Через несколько секунд откроется окно подтверждения платежа, в котором отобразятся детали транзакции Пользователь нажимает «Подтвердить», чтобы подтвердить и завершить платеж

Bybit Pay активно расширяет возможности для своих пользователей, продвигая глобальную финансовую доступность. На данный момент криптовалютное платежное решение доступно для верифицированных пользователей платформы Bybit, успешно прошедших проверку личности. Важно отметить, что сервис пока недоступен для пользователей из стран с ограниченным обслуживанием и клиентов местных подразделений Bybit. Актуальные обновления и подробные условия использования можно найти на официальной странице Bybit Pay.

