Ли Пэн из Huawei: применение 5.5G как средство продвижения к интеллектуальному миру

БАРСЕЛОНА, Испания, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне Ли Пэн (Li Peng), корпоративный старший вице-президент Huawei и президент по продажам и обслуживанию ИКТ, выступил с программным докладом о новых стратегических возможностях, которые откроются перед ИКТ-индустрией в интеллектуальном мире.

Li states that the global digital economy will bring new strategic opportunities for the ICT industry Huawei calls on the industry to embrace 5.5G for a more prosperous intelligent world

«Мы стремительно приближаемся к интеллектуальному миру, — сказал Ли Пэн. — Поскольку требования к сетям возросли, стандарт 5.5G стал ключевым шагом на пути к интеллектуальному миру. Начало коммерческого использования 5.5G ожидается в 2024 году. Так давайте уже сегодня создавать сети для решения задач завтрашнего дня, чтобы приблизить вступление в интеллектуальный мир».

На пути к коммерциализации 5.5G

Ли Пэн пояснил, что за последние 20 лет информатизация и цифровизация открыли перед ИКТ-индустрией возможности стоимостью в триллионы долларов. Предпосылкой для интеллектуального мира являются более высокие характеристики сети, такие как сверхширокополосная связь в восходящем направлении, широкополосная связь в реальном времени и полномасштабный Интернет вещей. Это привело к быстрому повышению до стандарта 5.5G, который позволит реализовать инновационные сценарии применения и бизнес-модели. Ожидается, что к 2030 году стоимость интеллектуальной экономики превысит 18,8 триллиона долларов, что принесет новую волну возможностей для отрасли.

В Китае, на Ближнем Востоке и в Европе ведущие операторы уже подтвердили расширенные возможности 5.5G в коммерческих сетях. Их тесты охватывают широкий спектр сценариев, включая интеллектуальные соединения для людей, домохозяйств, транспортных средств и стадионов. В мире появляется все больше 10-гигабитных «умных городов» на базе 5.5G.

В этом году на выставке MWC Huawei представит полную серию продуктов и решений на базе 5.5G для широкого спектра различных сценариев, а также первую в отрасли модель Telecom Foundation. Эта модель поможет операторам связи максимизировать ценность своих сетей, особенно в таких областях, как гарантированное качество сети и автоматизированная эксплуатация и техническое обслуживание.

По мере того, как развивающиеся сетевые технологии продолжают переопределять потоки информации и создания ценности и раскрывают мощный потенциал повсеместного доступа, они вскоре приведут нас к полностью интеллектуальному миру.

Переосмысление информационных потоков: контент на базе ИИ стимулирует резкий рост трафика новых данных

Интеллектуальные технологии быстро развиваются, и интеллектуальные приложения получают все большее распространение. Это создает новые возможности для различных отраслей.

С точки зрения информационных потоков, генеративный ИИ уже создает новые типы подключенных объектов и сценариев, таких как цифровые люди и умные автомобили. Эти новые сценарии требуют более совершенной инфраструктуры, включая новые модели для совместного хранения данных и выполнения вычислений между облаком, периферией и устройством. Приложения AIGC будут генерировать более 100 миллиардов гигабайт данных и создадут трафик данных объемом более триллиона гигабайт. По прогнозам Huawei, только в 2026 году ИИ будет использоваться для создания более 250 миллиардов изображений и 70 миллионов видеороликов, что полностью изменит глобальный подход к созданию контента.

Переосмысление потоков создания ценности: монетизация мобильных услуг помимо возможностей подключения

По мере того, как в ИКТ-индустрии будет появляться все больше инноваций в области интеллектуальных приложений, будут расти и требования к сети по многим параметрам. В частности, гарантированная скорость восходящего канала, качество обслуживания и задержка будут иметь решающее значение для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей и отраслевых клиентов. Это предоставит операторам связи невероятные новые возможности для роста, открывая перед ними новые потоки создания ценности стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Например, один китайский оператор запустил пакет прямой трансляции 5G, чтобы обеспечить гарантированный восходящий канал для беспрепятственной потоковой передачи в режиме реального времени. Предложение этой новой услуги помогло оператору увеличить ARPU более чем на 70%.

Услуги 5G New Calling другого оператора связи в транспортном секторе обеспечивают точное позиционирование в режиме реального времени и взаимодействие в процессе разговора для таких сценариев, как страховые претензии автовладельцев. Это позволяет автовладельцам в случае дорожно-транспортного происшествия оформить страховой случай, провести оценку на месте происшествия и урегулировать претензию в режиме «одного окна». Этот новый вид услуг помог оператору успешно монетизировать рынок B2B2C.

Раскрытие мощного потенциала повсеместного доступа: создание новой ценности для всех отраслей

Высококачественное подключение к сети 5G помогает операторам связывать больше людей с большим количеством объектов в любое время и в любом месте. Отличный пример этому — облачные телефоны. Благодаря большей пропускной способности и меньшей задержке потребители могут играть в самые ресурсоемкие онлайн-игры и использовать самые современные приложения на рабочем месте, далеко выходя за пределы ограничений памяти и вычислительной мощности локальных устройств.

Передовые технологии, такие как широкополосный IoT (Интернет вещей), также меняют ситуацию в сценариях промышленного применения. Благодаря 10-кратному увеличению плотности и точности подключения сектор ИКТ может удовлетворить потребности в подключении для любого промышленного сценария, от «умных» электросетей до производства, хранения и логистики.

Пионеры прокладывают путь к интеллектуальному миру. В заключение Ли Пэн призвал отрасль внедрять 5.5G, закладывая прочный ИКТ-фундамент для более успешного интеллектуального мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2348797/Li_states_global_digital_economy_ICT_industry.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2348799/Huawei_embrace_5_5G_a_prosperous_intelligent_world.jpg