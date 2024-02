Li Peng ze společnosti Huawei: Využití 5.5G k rozvoji inteligentního světa

BARCELONA, Španělsko, 28. února 2024 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2024 vystoupil Li Peng, senior viceprezident společnosti Huawei a prezident pro prodej a služby ICT, s klíčovou přednáškou o nových strategických příležitostech, které se v inteligentním světě otevřou odvětví ICT.

„Rychle se blížíme k inteligentnímu světu," řekl Li. „S rostoucími nároky na sítě se technologie 5.5G staly klíčovým krokem na cestě k inteligentnímu světu. Očekává se, že 5.5G se začne komerčně používat v roce 2024. Vytvořme tedy dnešní sítě pro budoucí aplikace, abychom posunuli inteligentní svět kupředu."

Vydáváme se na cestu komercializace 5.5G

Li vysvětlil, že informatizace a digitalizace přinesly za posledních 20 let odvětví informačních a komunikačních technologií příležitosti v hodnotě bilionů dolarů. Tento inteligentní svět klade vyšší požadavky na sítě, jako je ultraširokopásmové připojení, širokopásmová komunikace v reálném čase a internet věcí pro všechny scénáře použití. To podnítilo rychlý vývoj na 5.5G, který umožní realizovat inovativní scénáře použití a obchodní modely. Očekává se, že do roku 2030 bude mít inteligentní ekonomika hodnotu více než 18,8 bilionu dolarů, což přinese novou vlnu příležitostí pro tento průmysl.

V Číně, na Blízkém východě a v Evropě již přední operátoři ověřili pokročilé funkce 5.5G v komerčních sítích. Jejich testy zahrnují širokou škálu scénářů, včetně inteligentních připojení pro lidi, domácnosti, vozidla a stadiony. Kromě toho se na celém světě objevuje stále více 10gigabitových chytrých měst využívajících 5.5G.

Na letošním veletrhu MWC představí společnost Huawei celou řadu produktů a řešení 5.5G pro širokou škálu různých scénářů a také první základní telekomunikační model v oboru. Tento model pomůže operátorům maximalizovat hodnotu jejich sítí, zejména v oblastech, jako je spolehlivost sítí a automatizovaná správa a údržba.

S tím, jak síťové technologie stále redefinují toky informací a hodnot a uvolňují sílu všudypřítomného připojení, se brzy ocitneme v plně inteligentním světě.

Nové vymezení informačních toků: Obsah poháněný umělou inteligencí je hnací silou nového datového provozu

Inteligentní technologie se rychle vyvíjejí a inteligentní aplikace jsou stále rozšířenější. To vytvořilo nové příležitosti pro průmyslová odvětví.

Pokud jde o informační toky, generativní umělá inteligence již pohání nové typy propojených objektů a scénářů, jako jsou digitální lidé a inteligentní automobily. Tyto nové scénáře vyžadují lepší infrastrukturu, včetně nových modelů pro kooperativní ukládání dat a výpočetní techniku mezi cloudem, místními servery a zařízením. AIGC umožní vytvořit více než 100 miliard gigabajtů dat a řídit více než jeden bilion gigabajtů datového provozu. Společnost Huawei předpovídá, že jen v roce 2026 bude umělá inteligence použita k vytvoření více než 250 miliard obrázků a 70 milionů videí, což zcela změní světový přístup k tvorbě obsahu.

Nové vymezení hodnotových toků: Monetizace mobilních služeb nad rámec konektivity

Vzhledem k tomu, že v odvětví informačních a komunikačních technologií přibývá inovací v oblasti inteligentních aplikací, poroste poptávka po spolehlivém síťovém provozu. Zejména garantovaná rychlost uplinku, QoS a latence budou mít zásadní význam pro splnění různých potřeb spotřebitelů a firemních zákazníků. Dopravcům se tak naskytnou neuvěřitelné nové příležitosti k růstu, které jim otevřou nové hodnotové toky v hodnotě stovek miliard dolarů.

Jeden čínský operátor například spustil streamovací balíček 5G, který poskytuje garantovaný uplink pro bezproblémové živé vysílání. Tato nová nabídka služeb pomohla operátorovi zvýšit průměrný výnos na uživatele o více než 70 %.

V odvětví dopravy umožňují služby nového 5G volání jiného operátora přesné určení polohy v reálném čase a interakci během hovoru pro situace, jako je hlášení pojistné události. Řidiči tak mohou na jednom místě komunikovat s likvidátorem, provést ohledání na místě a vyřídit pojistnou událost na místě dopravní nehody. Tento nový typ služby pomohl operátorovi úspěšně zpeněžit trh B2B2C.

Využití síly všudypřítomného připojení: vytváření nových hodnot pro všechna odvětví

Vysoce kvalitní připojení k síti 5G pomáhá operátorům propojit více lidí s více věcmi kdykoli a kdekoli. Skvělým příkladem jsou cloudové telefony. Díky větší šířce pásma a nižší latenci mohou spotřebitelé hrát nejnáročnější online hry a používat nejpokročilejší pracovní aplikace daleko za hranicemi úložného prostoru a výpočetního výkonu místního zařízení.

Pokročilé technologie, jako je rozsáhlý internet věcí, mění pravidla hry i pro průmyslové aplikace. Díky desetinásobnému zvýšení hustoty a přesnosti připojení může odvětví informačních a komunikačních technologií uspokojit potřeby připojení v jakémkoli průmyslovém scénáři, od inteligentních sítí po výrobu, skladování a logistiku.

Průkopníci dláždí cestu k inteligentnímu světu. Na závěr Li Peng vyzval ostatní hráče v odvětví, aby přijali 5.5G a vybudovaly pevný základ ICT pro prosperující inteligentní svět.