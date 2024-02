Li Peng z Huawei: wdrożenie standardu 5.5G sposobem na rozwój inteligentnego świata

BARCELONA, Hiszpania, 28 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 Li Peng, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. sprzedaży i usług teleinformatycznych, wygłosił przemówienie na temat nowych strategicznych możliwości, które otwierają się przed branżą teleinformatyczną w inteligentnym świecie.

Li states that the global digital economy will bring new strategic opportunities for the ICT industry Huawei calls on the industry to embrace 5.5G for a more prosperous intelligent world

„Szybkimi krokami zbliżamy się do inteligentnego świata" – powiedział Li. „Wraz ze wzrostem wymagań wobec sieci, technologia 5.5G stała się kluczowym krokiem na drodze do inteligentnego świata. Oczekuje się, że standard ten wejdzie do użytku komercyjnego w 2024 roku. Twórzmy więc dzisiejsze sieci dla przyszłych aplikacji, aby rozwijać inteligentny świat".

Rozpoczęcie procesu komercjalizacji standardu 5.5G

Li wyjaśnił, że w ciągu ostatnich 20 lat informatyzacja i cyfryzacja przyniosły branży teleinformacyjnej możliwości warte biliony dolarów. W tym inteligentnym świecie niezbędne są zwiększone wymagania sieciowe, takie jak ultraszerokopasmowe łącza nadrzędne, szerokopasmowa komunikacja w czasie rzeczywistym i kompleksowy model Internetu Rzeczy (IoT). Doprowadziło to do dynamicznej ewolucji w kierunku 5.5G, która będzie w stanie umożliwić innowacyjne scenariusze zastosowań i modele biznesowe. Oczekuje się, że do 2030 r. inteligentna gospodarka będzie warta ponad 18,8 biliona dolarów, zapewniając branży nowe możliwości.

W Chinach, na Bliskim Wschodzie i w Europie najważniejsi operatorzy zweryfikowali już zaawansowane możliwości technologii 5.5G w sieciach komercyjnych. Ich testy obejmują szeroki zakres scenariuszy, w tym inteligentne połączenia dla ludzi, domów, pojazdów i stadionów. Ponadto na świecie jest coraz więcej 10-gigabitowych inteligentnych miast zasilanych przez 5.5G.

Na tegorocznych targach MWC koncern Huawei zaprezentuje pełną serię produktów i rozwiązań wykorzystujących technologię 5.5G dla szerokiej gamy różnych scenariuszy, a także pierwszy w branży model bazowy dla telekacji (z ang. Telecom Foundation Model). Wzorzec ten pomoże operatorom zmaksymalizować wartość ich sieci, zwłaszcza w obszarach takich jak gwarantowane doświadczenie sieciowe i zautomatyzowana obsługa i konserwacja.

Wraz z rozwojem technologii sieciowej, która na nowo definiuje strumienie informacji i wartości oraz uwalnia moc wszechobecnej łączności, wkrótce znajdziemy się w pełni inteligentnym świecie.

Ponowne zdefiniowanie strumieni informacji: treści oparte na sztucznej inteligencji stymulują wzrost nowego ruchu danych

Inteligentne technologie nieustannie się rozwijają, a inteligentne aplikacje stają się coraz bardziej powszechne. To z kolei stwarza nowe możliwości dla przemysłu.

Pod względem strumieni informacji generatywna sztuczna inteligencja już teraz zasila nowe rodzaje połączonych obiektów i scenariuszy, takich jak cyfrowi ludzie i inteligentne samochody. Wspomniane nowe rozwiązania wymagają udoskonalonej infrastruktury, w tym nowych modeli współpracy w zakresie przechowywania i przetwarzania danych pomiędzy chmurą, urządzeniami brzegowymi i pozostałymi urządzeniami. AIGC będzie zasilać tworzenie ponad 100 miliardów gigabajtów danych i napędzać ponad bilion gigabajtów ruchu danych. Koncern Huawei przewiduje, że tylko w 2026 r. sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do tworzenia ponad 250 miliardów obrazów i 70 milionów filmów, całkowicie przedefiniowując światowe podejście do tworzenia treści.

Ponowne zdefiniowanie strumieni wartości: monetyzacja usług mobilnych poza łącznością

Z uwagi na fakt, że branża technologii informacyjno-komunikacyjnych odnotowuje coraz więcej innowacji w zakresie inteligentnych aplikacji, zapotrzebowanie na niezawodne działanie sieci w wielu wymiarach będzie rosło. W szczególności gwarantowana prędkość łącza nadrzędnego, jakość usług i opóźnienia będą miały kluczowe znaczenie dla zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb konsumentów i klientów branżowych. To z kolei zapewni operatorom niespotykane dotąd możliwości rozwoju, otwierając nowe strumienie wartości warte setki miliardów dolarów.

Przykładem może być jeden z chińskich operatorów, który uruchomił pakiet transmisji na żywo 5G, aby zapewnić gwarantowane łącze nadrzędne do płynnego przesyłania strumieniowego na żywo. Ta nowa oferta usług przyczyniła się do zwiększenia jego wskaźnika ARPU o ponad 70%.

Tymczasem w sektorze transportowym, usługi 5G New Calling innego operatora zapewniają dokładne pozycjonowanie w czasie rzeczywistym i interakcję w trakcie połączenia dla aplikacji takich jak dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia samochodu. Umożliwia to właścicielom samochodów kompleksowe zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego, przeprowadzenie oględzin na miejscu i zaspokojenie roszczenia w razie wypadku drogowego. Ten nowy rodzaj usługi pomógł przewoźnikowi z powodzeniem zarabiać na rynku B2B2C.

Uwolnienie mocy wszechobecnej łączności: tworzenie nowej wartości dla wszystkich branż

Najwyższej jakości łączność sieciowa 5G umożliwia operatorom łączenie większej liczby osób z większą liczbą rzeczy w dowolnym miejscu i czasie. Doskonałym przykładem są telefony w chmurze. Dzięki większej przepustowości i mniejszym opóźnieniom konsumenci mogą grać w najbardziej wymagające obliczeniowo gry online i korzystać z najbardziej zaawansowanych aplikacji w miejscu pracy, znacznie wykraczając poza ograniczenia lokalnej pamięci masowej i mocy obliczeniowej urządzenia.

Zaawansowane technologie, takie jak rozległy IoT, również zmieniają oblicze zastosowań przemysłowych. Dzięki 10-krotnemu wzrostowi gęstości połączeń i precyzji sektor teleinformatyczny może zaspokoić potrzeby w zakresie łączności w każdym kontekście przemysłowym, od inteligentnych sieci po produkcję, magazynowanie i logistykę.

Prekursorzy torują drogę do inteligentnego świata. Na zakończenie Li Peng wezwał branżę do przyjęcia technologii 5.5G i stworzenia solidnych fundamentów teleinformatycznych dla prosperującego inteligentnego świata.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2348797/Li_states_global_digital_economy_ICT_industry.jpg