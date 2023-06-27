Электрические силовые агрегаты Lucid позволяют Aston Martin сделать смелый шаг в будущее

Ведущая в мире технология электрических силовых агрегатов от Lucid позволяет компании Aston Martin сделать смелый шаг в будущее электромобилей

Lucid и Aston Martin заключили долгосрочное стратегическое технологическое партнерство для интеграции и поставки передовых силовых агрегатов и аккумуляторных систем электромобилей Lucid в рамках контрактов на сумму свыше 450 млн долларов.

Данное знаковое соглашение знаменует собой первое подобное сотрудничество для технологического подразделения Lucid Group и является реализацией концепции, которая расширяет сферу применения продукции компании и прокладывает путь к будущим, более массовым применениям.

Aston Martin получит прямой доступ к запатентованной технологии электрических силовых агрегатов от Lucid, включая сверхвысокопроизводительный двухмоторный привод, знаменитую технологию аккумуляторных батарей и революционное зарядное устройство Wunderbox.

Aston Martin будет платить компании Lucid плату за доступ к ее технологиям в виде акций Aston Martin и поэтапной выплаты денежных средств, при этом Lucid станет акционером компании Aston Martin.

Кроме того, Lucid и Aston Martin заключат соглашения о поставках компонентов и систем электрических силовых агрегатов от Lucid.

НЬЮАРК, Калифорния, и ГЕЙДОН, Великобритания, 27 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), которая устанавливает новые стандарты в сфере роскошных электромобилей с помощью модели Lucid Air и получила награду «Люксовый автомобиль 2023 года», сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о создании долгосрочного стратегического технологического партнерства с компанией Aston Martin, которое ускорит реализацию стратегии в области создания высокопроизводительных электромобилей и долгосрочный рост культового британского бренда.

Lucid has entered into a definitive agreement to establish a long-term strategic technology partnership with Aston Martin to accelerate the iconic British brand’s high-performance electrification strategy and long-term growth. The agreement will see Aston Martin gain access to Lucid’s ultra-high performance twin motor drive unit, battery technology, and Wunderbox, as well as technical support from Lucid in integrating its proprietary technology.

Данное сотрудничество, являющееся первым в своем роде для компании Lucid, предоставит Aston Martin доступ к ведущей в мире технологии электрических силовых агрегатов, которая разрабатывается и производится исключительно компанией Lucid, для обеспечения электропитания будущих электромобилей Aston Martin, работающих на аккумуляторных батареях. Кроме того, это соглашение обеспечит Aston Martin техническую поддержку со стороны Lucid в интеграции ее запатентованной технологии в специально разработанную компанией Aston Martin совершенно новую платформу для электромобилей, а также поставку компонентов Lucid.

«Данное партнерство станет знаменательным сотрудничеством между компанией Lucid с самыми лучшими инновациями и технологиями Кремниевой долины, и компанией Aston Martin, легендарной маркой с богатой историей, которая включает победы в гонках Ле-Мана и текущие успехи в Формуле-1, — заявил Питер Роулинсон (Peter Rawlinson), генеральный директор и главный технический директор компании Lucid. — В соответствии со своей стратегией Aston Martin выбрала компанию Lucid, осознавая огромные преимущества внедрения передовых в мире технологий электрических силовых агрегатов, примером которых является прорывной запас хода модели Lucid Air Grand Touring в 830 км по оценке EPA».

«Соглашение о поставках с Lucid меняет правила игры для будущего роста компании Aston Martin в сфере производства электромобилей, — заявил Лоуренс Стролл (Lawrence Stroll), исполняющий обязанности председателя компании Aston Martin. — Исходя из нашей стратегии и требований, мы выбрали компанию Lucid, получив доступ к самым высокопроизводительным и инновационным технологиям в отрасли для наших будущих продуктов в сфере электромобилей, работающих на аккумуляторных батареях».

Lucid была выбрана компанией Aston Martin на конкурсной основе и будет предоставлять передовые технологии электрических силовых агрегатов, в том числе сверхвысокопроизводительный двухмоторный привод, знаменитую аккумуляторную технологию и революционное зарядное устройство Wunderbox. Невероятная мощность двухмоторного заднего привода в сочетании с векторизацией крутящего момента расширяет возможности автомобиля по сравнению с теми, которые достижимы с пассивной системой полного привода. Эти технически инновационные электродвигатели включают в себя разработанные компанией Lucid системы микроструйного охлаждения статора и волновой обмотки, новую технологию теплообменника и повышенный расход охлаждающей жидкости, а также сопутствующую аккумуляторную систему, которая также модернизирована для повышенной мощности и более точного температурного контроля.

В целом в данном соглашении подчеркивается стремление Lucid предоставить Aston Martin доступ к самым лучшим из имеющихся технологий для продвижения компании к ее цели, заключающейся в выпуске первой полностью электрической модели Aston Martin в 2025 году, и для поддержки более масштабной стратегии устойчивого развития бренда Racing. Green . Это соглашение также знаменует собой первое подобное сотрудничество технологического подразделения Lucid с производителем автомобилей, в рамках которого расширяется сфера применения продуктов компании и прокладывается путь для более широкого применения революционной технологии электрических силовых агрегатов компании в будущем. Ранее в этом году компания Lucid представила модификацию своего мощного электропривода, специально разработанного для использования в автоспорте.

Начало сотрудничества зависит от одобрения акционеров Aston Martin, получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих органов, а также других обычных условий.

Информация о компании Lucid Group

Миссия компании Lucid заключается в стимулировании перехода на экологически чистую энергетику за счет создания передовых технологий и самых пленительных электромобилей класса люкс, ориентированных на удобство пользователя. Ее первый автомобиль Lucid Air — ультрасовременный седан класса люкс, выполненный в калифорнийском стиле. Модель Lucid Air Grand Touring имеет запас хода в 830 км по официальной оценке EPA, и мощность 1050 лошадиных сил. Поставки моделей Lucid Air, производящихся на заводе Lucid в Каса-Гранде, в настоящее время осуществляются клиентам в США, Канаде, Европе и на Ближнем Востоке.

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Товарные знаки

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Утверждения прогнозного характера

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SOURCE Lucid Group