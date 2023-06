La technologie de pointe de Lucid en matière de groupe motopropulseur électrique propulse Aston Martin vers un avenir électrique audacieux

Lucid et Aston Martin concluent un partenariat technologique stratégique à long terme pour l'intégration et la fourniture des systèmes de pointe de Lucid en matière de groupes motopropulseurs et de batteries pour véhicules électriques, dans le cadre de contrats d'une valeur supérieure à 450 millions de dollars.

Cet accord historique marque la première relation de ce type pour la branche technologique du groupe Lucid, concrétisant une vision qui élargit la portée des produits de l'entreprise et ouvre la voie à de futures applications plus courantes.

Aston Martin bénéficiera d'un accès direct à la technologie propriétaire de Lucid en matière de groupe motopropulseur électrique, y compris son unité d'entraînement à double moteur ultraperformante, sa technologie de batterie renommée et sa Wunderbox révolutionnaire.

Aston Martin versera à Lucid des droits d'accès à ses technologies sous la forme d'une combinaison d'actions Aston Martin et de paiements échelonnés en espèces, Lucid devenant actionnaire d'Aston Martin.

En outre, Lucid et Aston Martin concluront des accords de fourniture de composants et de systèmes du groupe motopropulseur de Lucid.

NEWARK, Californie et GAYDON, Royaume-Uni, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID), qui a établi de nouvelles normes en matière d'expérience électrique de luxe avec la Lucid Air, lauréate du World Luxury Car Award 2023, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif visant à établir un partenariat technologique stratégique à long terme avec Aston Martin afin d'accélérer la stratégie d'électrification à haute performance et la croissance à long terme de la marque britannique emblématique.

Cette relation, la première du genre pour Lucid, permettra à Aston Martin d'accéder à une technologie de pointe en matière de groupe motopropulseur électrique, conçue et fabriquée exclusivement en interne par Lucid, pour équiper les futurs véhicules électriques à batterie d'Aston Martin. L'accord permettra également à Aston Martin de bénéficier de l'assistance technique de Lucid pour l'intégration de sa technologie propriétaire dans une toute nouvelle plate-forme de véhicule électrique développée par Aston Martin, ainsi que de la fourniture de composants Lucid.

« Ce partenariat représente une collaboration historique entre Aston Martin, une marque riche de son histoire, notamment ses victoires au Mans et ses succès actuels en F1, et le meilleur de l'innovation et de la technologie de la Silicon Valley de Lucid », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur de la technologie de Lucid. « Conformément à sa stratégie, Aston Martin a choisi Lucid, reconnaissant les avantages considérables de l'adoption de sa technologie de pointe en matière de propulsion électrique, illustrée par l'autonomie de 516 miles (830 km) estimée par l'EPA de la Lucid Air Grand Touring. »

« L'accord de fourniture avec Lucid change la donne pour la croissance future d'Aston Martin basée sur les véhicules électriques », a déclaré Lawrence Stroll, président exécutif d'Aston Martin. « Sur la base de notre stratégie et de nos exigences, nous avons choisi Lucid, ce qui nous permet d'accéder aux technologies les plus performantes et les plus innovantes de l'industrie pour nos futurs produits BEV. »

Lucid a été sélectionné par Aston Martin à l'issue d'un processus concurrentiel et fournira des technologies de pointe en matière de groupe motopropulseur électrique, notamment son unité d'entraînement à double moteur ultraperformante, sa technologie de batterie réputée et sa Wunderbox révolutionnaire. La puissance prodigieuse de l'unité d'entraînement arrière à double moteur se combine à la vectorisation du couple pour étendre les capacités de la voiture au-delà de ce qui est possible avec un système de transmission intégrale passif. Ces moteurs électriques techniquement innovants intègrent le refroidissement du stator par microjet et l'enroulement ondulatoire de Lucid, une nouvelle technologie d'échangeur de chaleur et un débit de liquide de refroidissement plus élevé, ainsi qu'un système de batterie associé qui est également mis à niveau pour une puissance plus élevée et une logique thermique plus précise.

Dans son ensemble, l'accord souligne l'engagement de Lucid à donner à Aston Martin l'accès à la meilleure technologie disponible pour propulser l'entreprise vers son objectif de lancer le premier modèle Aston Martin purement électrique en 2025 et pour soutenir la stratégie plus large de la marque Racing. Green. en matière de durabilité. Cet accord marque également la première relation de ce type avec un constructeur automobile pour l'aile technologique de Lucid, élargissant ainsi la portée des produits de la société et ouvrant la voie à des applications plus courantes de la technologie révolutionnaire du groupe motopropulseur électrique de la société à l'avenir. Au début de l'année, Lucid a dévoilé un dérivé de son groupe motopropulseur électrique à forte densité de puissance spécialement conçu pour les sports mécaniques.

Le début de la relation est conditionné à l'approbation des actionnaires d'Aston Martin, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et à d'autres conditions habituelles.

À propos de Lucid Group

Lucid s'est donné pour mission de donner envie d'adopter les énergies renouvelables en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus époustouflants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, la Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie dont le design est inspiré de la Californie et qui repose sur une technologie éprouvée. La Lucid Air Grand Touring dispose d'une autonomie officielle estimée par l'EPA à 516 miles ou d'une puissance de 1 050 chevaux. Produite à l'usine Lucid de Casa Grande, en Arizona, la Lucid Air peut actuellement être livrée aux clients des États-Unis, du Canada, d'Europe et du Moyen-Orient.

