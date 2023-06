Tecnologia líder mundial de powertrain elétrico da Lucid impulsiona Aston Martin para um futuro elétrico ousado

Lucid e Aston Martin firmam parceria de tecnologia estratégica de longo prazo para a integração e fornecimento de sistemas de powertrain e bateria para os veículos elétricos de última geração da Lucid em contratos que valem mais de US$ 450 milhões.

milhões. O acordo marca o primeiro relacionamento do tipo para a ala tecnológica da Lucid Group, a concretização de uma visão que amplia o alcance dos produtos da empresa e abre o caminho para aplicações futuras e mais convencionais.

A Aston Martin terá acesso direto à tecnologia exclusiva de powertrain elétrico da Lucid, incluindo sua unidade de acionamento de motor duplo de altíssimo desempenho, tecnologia de bateria renomada e Wunderbox revolucionário.

A Aston Martin pagará taxas de acesso pela tecnologia da Lucid por meio de uma combinação de ações da Aston Martin e pagamentos faseados em espécie, com a Lucid tornando-se acionista da Aston Martin.

Além disso, a Lucid e a Aston Martin farão acordos de fornecimento para os componentes e sistemas de powertrain da Lucid.

NEWARK, Califórnia e GAYDON, Reino Unido, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), estabelecendo novos padrões de experiência elétrica de luxo com o Lucid Air, vencedor do prêmio World Luxury Car Award de 2023, anunciou hoje que firmou uma parceria de tecnologia estratégica de longo prazo com a Aston Martin para acelerar a estratégia de eletrificação de alto desempenho e o crescimento de longo prazo da icônica marca inglesa.

A Lucid firmou um acordo definitivo para estabelecer uma parceria de tecnologia estratégica de longo prazo com a Aston Martin e acelerar a icônica estratégia de eletrificação de alto desempenho da marca britânica e o crescimento de longo prazo. O acordo permitirá que a Aston Martin tenha acesso à unidade de acionamento de motor duplo de alto desempenho da Lucid, a tecnologia de bateria e Wunderbox, além do suporte técnico da Lucid na integração de sua tecnologia proprietária. (PRNewsfoto/Lucid Group)

O relacionamento, o primeiro desse tipo para a Lucid, dará à Aston Martin acesso a sua tecnologia líder mundial de powertrain, com projeto e fabricação exclusivos da Lucid, para a energização de futuros veículos elétricos a bateria da Aston Martin. O acordo também oferecerá à Aston Martin o suporte técnico da Lucid na integração de sua tecnologia proprietária em uma plataforma de veículos elétricos totalmente nova e personalizada, desenvolvida pela Aston Martin, bem como o fornecimento de componentes da Lucid.

"A parceria representará uma colaboração marcante entre a Aston Martin — marca consagrada com uma história rica, incluindo vitória na Le Mans e seus sucessos atuais na F1 — e o melhor da inovação e tecnologia do Vale do Silício por parte da Lucid", disse Peter Rawlinson, CEO e CTO da Lucid. "Alinhada com sua estratégia, a Aston Martin escolheu a Lucid, reconhecendo os profundos benefícios de adotar sua tecnologia líder mundial de transmissão elétrica, exemplificada pela inovadora faixa estimada de EPA de 516 milhas (830 km) alcançada pelo Lucid Air Grand Touring".

"O acordo de fornecimento com a Lucid é um divisor de águas para o futuro crescimento de veículos elétricos da Aston Martin", disse Lawrence Stroll, Presidente Executivo da Aston Martin. "Com base em nossa estratégia e requisitos, selecionamos a Lucid, obtendo acesso ao mais alto desempenho do setor e às tecnologias mais inovadoras para nossos futuros produtos de veículos elétricos a bateria".

A Lucid foi selecionada pela Aston Martin por meio de um processo competitivo, e oferecerá tecnologias avançadas de powertrain elétrico, incluindo sua unidade de acionamento de motor duplo de alto desempenho, tecnologia de bateria renomada e Wunderbox revolucionário. A potência extraordinária da unidade de acionamento traseiro do motor duplo é combinada com vetor de torque para estender as capacidades do carro para além do possível com um sistema passivo de tração integral. Esses motores elétricos tecnicamente inovadores incorporam o resfriamento de estator por microjatos e enrolamento ondulado da Lucid, sua nova tecnologia de troca de calor e taxa de fluxo de refrigeração elevada, bem como um sistema de bateria anexo que é igualmente atualizado para maior potência e lógica térmica mais precisa.

Tomado como um todo, o acordo destaca o compromisso da Lucid de oferecer à Aston Martin acesso à melhor tecnologia disponível para impulsionar a empresa em direção à sua meta de lançar o primeiro modelo puramente elétrico em 2025 e apoiar a estratégia sustentável Racing. Green. da marca. O acordo também marca o primeiro relacionamento da ala tecnológica da Lucid com a fabricante de veículos, expandindo o alcance dos produtos da empresa e abrindo o caminho para aplicações mais convencionais da revolucionária tecnologia de powertrain elétrico da empresa no futuro. No início deste ano, a Lucid revelou um derivado de sua unidade de acionamento elétrico denso em energia, especialmente projetado para uso em automobilismo.

O início do relacionamento está condicionado à aprovação dos acionistas da Aston Martin, bem como ao recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis e outras condições habituais.

Sobre a Lucid Group:

A missão da Lucid é inspirar a adoção de energia sustentável, criando tecnologias avançadas e os mais cativantes veículos elétricos de luxo centrados na experiência humana. O primeiro carro da empresa, o Air, é um sedã de luxo de última geração com design inspirado na Califórnia. O Lucid Air Grand Touring conta com um EPA oficial estimado de 516 milhas (830 km) de autonomia ou 1.050 cavalos de potência. Produzido na fábrica da Lucid em Casa Grande, Arizona, o Lucid Air está sendo entregue a clientes dos EUA, Canadá, Europa e Oriente Médio.

