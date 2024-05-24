Улучшенная буровая установка XCMG в сложной местности в проекте газопровода в Сербии

БЕЛГРАД, Сербия, 24 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Значительно развивая инфраструктуру природного газа Сербии, XCMG Machinery («XCMG», SHE: 000425) завершает сложный участок проекта газопровода на реке Дунай с использованием высокопроизводительной установки горизонтально-направленного бурения XZ3600 в паре с буровым насосом XMP2800. Этот «силовой дуэт» преодолел слой твердой почвы 70 МПа за неделю.

XCMG's Advanced Drilling Rig Conquers Tough Terrain in Serbia's Gas Pipeline Project.

Район вблизи реки Дунай известен своими влажными почвенными условиями и слоями твердого грунта, перемежающегося с песком и галькой, что особенно затрудняет бурение. Необходимость точной навигации по извилистому пути реки предъявляла исключительно высокие требования как к производительности оборудования, так и к технологиям эксплуатации.

После тщательной оценки и сравнения возможностей оборудования местные клиенты выбрали для этого проекта сочетание горизонтально-направленной буровой установки XZ3600 и бурового насоса XMP2800 от XCMG. Использование базовых технологий и стабильной производительности наряду с комплексными операционными планами позволило XCMG эффективно решить эту проблему за рубежом всего за одну неделю.

Такое же сочетание горизонтально-направленной буровой установки XCMG и бурового насоса ранее устанавливало рекорды строительства в Нигерии. XZ3600 — это саморазвивающаяся крупнотоннажная горизонтально-направленная буровая установка компании XCMG, способная достигать максимального усилия отката до 3600 кН и максимального вращающего момента 120 000 Н•m. Предназначен для выполнения работ по пересечению местности на большие расстояния и повышенной сложности. Сопровождающая буровая насосная станция XMP2800 может автономно регулироваться в соответствии с условиями строительства, чтобы сэкономить на использовании бурового раствора и снизить затраты.

Предыдущие проекты включают участие в проектах городского строительства по всей Сербии и соседним странам с использованием различной дорожной техники и бестраншейного оборудования от XCMG. Примечательно, что в Нишавском округе новейший бульдозер D170 дебютировал благодаря поддержке зарубежных сервисных инженеров, которые обеспечили его работоспособность к полудню.

В Боснии и Герцеговине, граничащей с Сербией, находится один из крупнейших новых энергетических проектов, где кран ветродвигателя, самый большой телескопический стреловой кран, экспортируемый из Китая, отмечает свой рекорд подъема среди аналогичных моделей в отрасли.

Помимо этих достижений в Сербии, есть вклад в первую автомагистраль Черногории, соединяющую ее столицу с северными сербскими регионами через скоростную автомагистраль, где машины для бурения туннелей играли решающую роль; а также участие в горных работах по строительству дорожных мостов в Македонии, Болгарии, Венгрии и других соседних странах, демонстрируя свой диапазон от кранов, горнодобывающей техники, грейдеров и роторных сверл, оказывая сильную поддержку региональным проектам развития вокруг этих районов.

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