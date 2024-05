Zaawansowana wiertnica XCMG doskonale radzi sobie z trudnym terenem przy budowie gazociągu w Serbii

BELGRAD, Serbia, 23 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W ramach znaczącego rozwoju serbskiej infrastruktury gazu ziemnego spółka XCMG Machinery („XCMG" SHE: 000425) ukończyła pełną wyzwań budowę gazociągu na odcinku przebiegającym przez rzekę Dunaj, korzystając z wysokowydajnej wiertnicy horyzontalnej sterowanej XZ3600 oraz pompy płuczkowej XMP2800. Ten potężny duet poradził sobie z warstwą twardej gleby 70MPa w ciągu tygodnia.

XCMG's Advanced Drilling Rig Conquers Tough Terrain in Serbia's Gas Pipeline Project.

Teren w pobliżu Dunaju charakteryzuje się dużą wilgotnością gleb, w których warstwy twardego podłoża przeplatają się z piaskiem i kamykami, co sprawia, że odwierty są szczególnie trudne. Potrzeba precyzyjnego poruszania się wzdłuż wijącej się rzeki stanowiła szczególną trudność zarówno pod względem sprzętowym, jak i operacyjnym.

Po dokładnej ocenie i porównaniu możliwości sprzętowych lokalni klienci wybrali do tej inwestycji wiertnicę horyzontalną sterowaną XZ3600 oraz pompę płuczkową XMP2800 XCMG. Wykorzystując technologię i stabilność działania w ramach złożonych planów operacyjnych, XCMG było w stanie efektywnie sprostać temu zagranicznemu wyzwaniu w zaledwie tydzień.

To samo połączenie wiertnicy horyzontalnej sterowanej i pompy płuczkowej miało rekordowe osiągnięcia w inwestycjach budowlanych w Nigerii. XZ3600 to opracowana przez XCMG wiertnica horyzontalna sterowana o dużym tonażu, która może osiągnąć maksymalną siłę odciągania do 3600kN i maksymalny moment obrotowy 120 000N•m. Zaprojektowano ją do pracy na dużych odległościach w trudnym terenie. Stacja pompująca XMP2800 ma funkcję niezależne regulacji w zależności od warunków panujących na budowie, aby ograniczyć ilość pompowanego błota i ograniczyć koszty.

W ramach wcześniejszych inwestycji spółka uczestniczyła w miejskich projektach budowlanych w Serbii i krajach sąsiadujących, stosując rozmaite maszyny drogowe i urządzenia bezwykopowe XCMG. W okręgu niszawskim najnowszy buldożer XCM D170 pomyślnie zadebiutował dzięki wsparciu zagranicznych inżynierów serwisowych, którzy zapewnili jego uruchomienie tego samego popołudnia.

W Bośni i Hercegowinie jest realizowana największa inwestycja w dziedzinie nowych źródeł energii, w ramach której dźwig do montażu turbin wiatrowych, największy dźwig z wysięgnikiem teleskopowym eksportowany z Chin, odnotował rekordowe osiągi w porównaniu do podobnych modeli.

Poza wspomnianymi osiągnięciami w Serbii prowadzone są działania związane z budową pierwszej autostrady w Czarnogórze łączącej stolicę kraju z regionami Serbii Północnej drogą szybkiego ruchu. Znaczącą rolę w inwestycji odgrywają maszyny do wiercenia tuneli. Warto wspomnieć również o udziale w budowie mostów i pracach wydobywczych w Macedonii, Bułgarii, na Węgrzech i w innych krajach sąsiadujących, który stanowi dla spółki okazję do prezentacji swojej oferty obejmującej dźwigi, maszyny górnicze, równiarki i wiertarki, zapewniając silne wsparcie regionalnych inwestycji budowlanych w tych obszarach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2420560/WechatIMG11105.jpg