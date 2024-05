L'appareil de forage avancé de XCMG surmonte un terrain difficile dans le cadre d'un projet de gazoduc en Serbie

BELGRADE, Serbie, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une avancée significative pour l'infrastructure de gaz naturel de la Serbie, XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425) achève une section difficile du projet de gazoduc du fleuve Danube en utilisant son appareil de forage directionnel horizontal de grande capacité, le XZ3600, associé à la pompe à boue XMP2800. Ce « duo de choc » a surmonté une couche de sol dur de 70 MPa en l'espace d'une semaine.

XCMG's Advanced Drilling Rig Conquers Tough Terrain in Serbia's Gas Pipeline Project.

La région proche du Danube est connue pour ses conditions de sol humide et ses couches de sol dur entrecoupées de sable et de cailloux, ce qui rend le forage particulièrement difficile. La nécessité d'une navigation précise à travers les méandres du fleuve a imposé des exigences exceptionnellement élevées en matière de performances des équipements et de techniques opérationnelles.

Après une évaluation et une comparaison approfondies des capacités des équipements, les clients locaux ont choisi l'ensemble XZ3600 (foreuse horizontale directionnelle) et XMP2800 (pompe à boue) de XCMG pour ce projet. En s'appuyant sur une technologie de base et des performances stables, ainsi que sur des plans opérationnels complets, XCMG a pu relever efficacement ce défi à l'étranger en une semaine seulement.

La même combinaison d'appareil de forage directionnel horizontal et de pompe à boue de XCMG avait déjà établi des records de construction au Nigeria. Le XZ3600 est un appareil de forage directionnel horizontal à grand tonnage développé par XCMG, capable d'atteindre une force de traction maximale de 3 600 kN et un couple rotatif maximal de 120 000 Nm. Il est conçu pour les opérations de franchissement de terrains difficiles sur de longues distances. La station de pompage de boue XMP2800 qui l'accompagne peut s'adapter de manière autonome aux conditions de construction afin d'économiser l'utilisation de boue et de réduire les coûts.

Les engagements précédents comprennent la participation à des projets de construction urbaine en Serbie et dans les pays voisins avec divers engins routiers et équipements sans tranchée de XCMG. Notamment, dans le district de Nišava, son dernier bulldozer D170 a fait ses débuts grâce au soutien des ingénieurs de service étrangers qui ont veillé à ce qu'il soit opérationnel l'après-midi même.

En Bosnie-Herzégovine, à la frontière de la Serbie, se trouve l'un des plus grands projets d'énergie nouvelle, où sa grue pour éolienne, la plus grande grue à flèche télescopique exportée de Chine, a battu tous les records de levage parmi les modèles similaires de l'industrie.

Outre ces réalisations en Serbie, l'entreprise a contribué à la construction de la première autoroute du Monténégro, qui relie la capitale aux régions du nord de la Serbie par une voie rapide, où ses tunneliers ont joué un rôle crucial. Elle a également participé à la construction de routes, de ponts et d'exploitations minières en Macédoine, en Bulgarie, en Hongrie et dans d'autres pays voisins, où elle a présenté sa gamme de grues, d'engins miniers, de niveleuses et de foreuses rotatives, apportant ainsi un soutien important aux projets de développement régional dans ces régions.